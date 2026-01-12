Идеальных нет, но антирейтинг есть: кого японцы считают самыми неудобными гостями

Япония остается одной из тех стран, где туриста оценивают не по громкости эмоций, а по тому, насколько он умеет быть незаметным. Об этом сообщает "Турпром". Редакция провела опрос среди гидов, сотрудников отелей и обычных японцев, чтобы понять, кто из иностранцев лучше соблюдает местные нормы приличия и какое место в этом неформальном рейтинге занимают россияне.

Японский код вежливости

В материале "Турпрома" подчеркивается, что в Японии действуют неписаные правила, которые воспринимаются как часть повседневного порядка. Среди них — требование сохранять тишину в общественных местах, особенно в транспорте и музеях. Нарушение этого правила, по словам собеседников издания, быстро считывается как отсутствие уважения к окружающим.

Не менее принципиальны очереди, личное пространство и чистота. Японцы ожидают, что люди не будут пытаться пройти вперед без очереди и не станут прикасаться к незнакомцам без разрешения. В отдельных местах — например в традиционных домах и храмах — следует снимать обувь, а мусор на улице воспринимается как прямое нарушение общепринятой нормы.

Китайские туристы и устойчивые претензии

В публикации говорится, что именно китайские туристы чаще других получают негативные отзывы о поведении. Источники "Турпрома" описывают типовые претензии как связанные с шумом, нарушением очередей и небрежным отношением к городскому пространству. Отдельно упоминаются ситуации, когда люди громко разговаривают в общественных местах или оставляют мусор там, где этого не принято делать.

"Китайцы очень шумные. Они громко разговаривают, кричат, ведут себя вызывающе. Они не соблюдают очереди и могут бросить мусор на улице", — рассказывает сотрудница отеля в Токио

Гиды, опрошенные редакцией, добавляют, что китайские туристы, по их наблюдениям, могут игнорировать требования храмов и ограничений на съемку. В материале также отмечается, что на подобные привычки не всегда влияет даже ужесточение правил и штрафов за аналогичное поведение в самом Китае.

Европейцы и россияне в восприятии японцев

Европейских туристов собеседники "Турпрома" в целом оценивают как более воспитанных, чем китайских, но подчеркивают, что проблемы возникают из-за незнания культурных рамок. Речь идет о привычке говорить громче, чем принято в японском транспорте, и о непонимании, почему очередь и сдержанность считаются обязательными элементами вежливости. В таких случаях источник издания связывает недоразумения с отличием повседневных норм в разных странах.

Российские туристы, по версии опрошенных японцев, выглядят лучше китайских, но "далеки от идеала". В тексте приводится оценка, что россияне чаще ведут себя спокойно, соблюдают очереди и стараются не мусорить, однако не всегда учитывают запреты на разговоры по телефону в поезде и правила съемки. Отдельно перечисляется то, что сильнее всего раздражает японцев в иностранцах: громкий шум, несоблюдение очереди, вторжение в личное пространство, мусор и незнание традиций.