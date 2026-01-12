Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Вишневый цвет и замок в Химедзи
Вишневый цвет и замок в Химедзи
© Desingned by Freepik by tawatchai07 is licensed under public domain
Главная / Туризм
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 4:18

Идеальных нет, но антирейтинг есть: кого японцы считают самыми неудобными гостями

Опрос в Японии поставил китайских туристов на последнее место — Турпром

Япония остается одной из тех стран, где туриста оценивают не по громкости эмоций, а по тому, насколько он умеет быть незаметным. Об этом сообщает "Турпром". Редакция провела опрос среди гидов, сотрудников отелей и обычных японцев, чтобы понять, кто из иностранцев лучше соблюдает местные нормы приличия и какое место в этом неформальном рейтинге занимают россияне.

Японский код вежливости

В материале "Турпрома" подчеркивается, что в Японии действуют неписаные правила, которые воспринимаются как часть повседневного порядка. Среди них — требование сохранять тишину в общественных местах, особенно в транспорте и музеях. Нарушение этого правила, по словам собеседников издания, быстро считывается как отсутствие уважения к окружающим.

Не менее принципиальны очереди, личное пространство и чистота. Японцы ожидают, что люди не будут пытаться пройти вперед без очереди и не станут прикасаться к незнакомцам без разрешения. В отдельных местах — например в традиционных домах и храмах — следует снимать обувь, а мусор на улице воспринимается как прямое нарушение общепринятой нормы.

Китайские туристы и устойчивые претензии

В публикации говорится, что именно китайские туристы чаще других получают негативные отзывы о поведении. Источники "Турпрома" описывают типовые претензии как связанные с шумом, нарушением очередей и небрежным отношением к городскому пространству. Отдельно упоминаются ситуации, когда люди громко разговаривают в общественных местах или оставляют мусор там, где этого не принято делать.

"Китайцы очень шумные. Они громко разговаривают, кричат, ведут себя вызывающе. Они не соблюдают очереди и могут бросить мусор на улице", — рассказывает сотрудница отеля в Токио

Гиды, опрошенные редакцией, добавляют, что китайские туристы, по их наблюдениям, могут игнорировать требования храмов и ограничений на съемку. В материале также отмечается, что на подобные привычки не всегда влияет даже ужесточение правил и штрафов за аналогичное поведение в самом Китае.

Европейцы и россияне в восприятии японцев

Европейских туристов собеседники "Турпрома" в целом оценивают как более воспитанных, чем китайских, но подчеркивают, что проблемы возникают из-за незнания культурных рамок. Речь идет о привычке говорить громче, чем принято в японском транспорте, и о непонимании, почему очередь и сдержанность считаются обязательными элементами вежливости. В таких случаях источник издания связывает недоразумения с отличием повседневных норм в разных странах.

Российские туристы, по версии опрошенных японцев, выглядят лучше китайских, но "далеки от идеала". В тексте приводится оценка, что россияне чаще ведут себя спокойно, соблюдают очереди и стараются не мусорить, однако не всегда учитывают запреты на разговоры по телефону в поезде и правила съемки. Отдельно перечисляется то, что сильнее всего раздражает японцев в иностранцах: громкий шум, несоблюдение очереди, вторжение в личное пространство, мусор и незнание традиций.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

В Шуе во время фестиваля курсирует ретро-поезд с паровозом — гиды сегодня в 2:54
Не Суздаль и не Москва: где в России неожиданно нашли настоящее Рождество

Шуя неожиданно стала одной из главных зимних точек России. Как фестиваль "Русское Рождество" изменил город и привлек сотни тысяч туристов.

Читать полностью » Лучшее время для визита в Некрополь Сан-Джулиано: весна, осень и магия зимних туманов вчера в 21:16
Прогулка по Некрополю Сан-Джулиано — шаг за шагом через тысячелетия: как это место соединяет прошлое и настоящее

Некрополь Сан-Джулиано в Лацио — уникальное место, где археология и природа переплетаются, создавая атмосферу древности и туманной мистики.

Читать полностью » Аэропорт Лаппеенранты приостановил регулярные рейсы — сотрудник аэропорта вчера в 15:10
Вышка закрыта, рейсов нет: как аэропорт на границе с Россией оказался на паузе

Аэропорт Лаппеенранты остался без регулярных рейсов и диспетчеров: воздушная гавань фактически простаивает и рассчитывает всего на два вылета в год.

Читать полностью » Туристы из России активнее бронируют летние туры в Стамбул — координатор Санджар вчера в 14:04
Места на лето тают зимой: Турция снова стала главным магнитом для туристов

Россияне активно бронируют летние туры в Турцию заранее, а спрос на Анталью и семейный отдых растёт на фоне рекордного турпотока.

Читать полностью » Куркума используется не только в кулинарии, но и в свадебных обрядах — Vogue вчера в 9:16
Думала, халди — просто красивая традиция для фото — пока не узнала, что она может примирить две семьи

Куркума в Индии — это не только специя. В свадебных обрядах она символизирует связь поколений и благословение, объединяя семьи и традиции на протяжении веков.

Читать полностью » Номера для семей с детьми включили в требования к размещению — первый зампред ГД Надежда Школкина вчера в 6:11
Семейный туризм в России хотят собрать по ГОСТу: гостиницам и трассам готовят единые правила

В России готовят стандарт семейного туризма: отели и трассы могут обязать учитывать детей — от семейных номеров до питания в пути.

Читать полностью » Наличные и QR-платежи остаются основным способом расчётов во Вьетнаме — опытные туристы вчера в 1:59
Вьетнам пугает только новичков: что туристы понимают слишком поздно

Как путешествовать по Вьетнаму без лишних трат и стресса: транспорт, еда, деньги, климат и бытовые правила, о которых туристы часто узнают слишком поздно.

Читать полностью » Ботанические сады США создавали частные меценаты — гиды 10.01.2026 в 20:50
Эти парки в США создавали не для прогулок — сегодня ради них летят через океан

Американские ботанические сады, созданные миллионерами прошлого, до сих пор задают стандарты ландшафтного искусства и притягивают путешественников со всего мира.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье
Филатова рекомендовала снизить фастфуд и сладости дважды в неделю — Ольга Филатова биолог
Туризм
Россиянка в Новом Каире получила переломы после прыжка с балкона — Cairo 24
Мир
Трамп заявил о продвижении в урегулировании конфликта на Украине — ТАСС
Мир
Секретная служба нашла подозрительный предмет перед вылетом Трампа — ТАСС
ДФО
Теплоход Мария застрял во льдах у посёлка Беринговского — ТАСС
Общество
Вредоносное ПО получило данные геолокации владельца — МВД России
Мир
Пять человеческих голов нашли на пляже Пуэрто Лопес — Ecuavisa
ДФО
Субсидия обновила инфраструктуру глэмпинга в Приморье — Минтуризма Приморья
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet