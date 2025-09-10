Малышева назвала возраст, когда лучше всего рожать первого ребёнка

Телеведущая и врач Елена Малышева в эфире программы "Жить здорово!" подняла тему материнства и отметила, что откладывать рождение ребенка на поздний срок не всегда безопасно для здоровья женщины и будущего малыша.

Почему важен возраст

По словам Малышевой, оптимальный период для первых родов — с 18 до 25-26 лет. В этом возрасте женский организм максимально готов к вынашиванию и родам. После 30 лет вероятность естественного зачатия снижается, так как запас яйцеклеток постепенно сокращается.

"Идеальный возраст для рождения детей — от 18 до 25-26 лет", — заявила Елена Малышева.

Риски после 30 лет

С возрастом не только уменьшается фертильность, но и повышаются риски осложнений во время беременности. У женщин старше 30 чаще наблюдаются трудности с зачатием, а у детей возрастает вероятность врожденных патологий.

Почему это обсуждается

В последние годы многие женщины откладывают рождение детей, отдавая приоритет карьере или личным планам. Однако медики напоминают: биологические часы напрямую влияют на репродуктивное здоровье. Современные методы ЭКО и другие технологии помогают стать матерью и после 35-40 лет, но они не отменяют естественных возрастных ограничений.