Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Александр Масляков и Елена Малышева
Александр Масляков и Елена Малышева
© commons.wikimedia.org by Alexey Druzhinin / Government.ru is licensed under CC BY 4.0
Главная / Красота и здоровье
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 1:17

Малышева назвала возраст, когда лучше всего рожать первого ребёнка

Елена Малышева предупредила о рисках беременности после 30 лет

Телеведущая и врач Елена Малышева в эфире программы "Жить здорово!" подняла тему материнства и отметила, что откладывать рождение ребенка на поздний срок не всегда безопасно для здоровья женщины и будущего малыша.

Почему важен возраст

По словам Малышевой, оптимальный период для первых родов — с 18 до 25-26 лет. В этом возрасте женский организм максимально готов к вынашиванию и родам. После 30 лет вероятность естественного зачатия снижается, так как запас яйцеклеток постепенно сокращается.

"Идеальный возраст для рождения детей — от 18 до 25-26 лет", — заявила Елена Малышева.

Риски после 30 лет

С возрастом не только уменьшается фертильность, но и повышаются риски осложнений во время беременности. У женщин старше 30 чаще наблюдаются трудности с зачатием, а у детей возрастает вероятность врожденных патологий.

Почему это обсуждается

В последние годы многие женщины откладывают рождение детей, отдавая приоритет карьере или личным планам. Однако медики напоминают: биологические часы напрямую влияют на репродуктивное здоровье. Современные методы ЭКО и другие технологии помогают стать матерью и после 35-40 лет, но они не отменяют естественных возрастных ограничений.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Доктор Робертс: возбудители половых инфекций не выживают на поверхности унитаза вчера в 22:26

Можно ли заразиться от унитаза? Врач объяснил, что для этого нужно

Насколько реально подхватить половую инфекцию через сиденье унитаза в общественном туалете и почему риск заражения считается ничтожно малым объяснила микробиолог

Читать полностью » Учёные нашли микропластик в бляшках у 60% пациентов вчера в 22:03

Пластик повсюду — даже в сердце и венах: учёные бьют тревогу

Итальянские исследователи выяснили: наличие микропластика в артериальных бляшках повышает риск инсульта, инфаркта и смерти в 4,5 раза.

Читать полностью » Генетические сдвиги в развитии речи у Homo sapiens связали с аутизмом и шизофренией вчера в 21:39

Гены, подарившие речь и культуру, таят в себе неожиданный изъян

Исследование показывает, как гены, ответственные за аутизм, напрямую связаны с уникальными изменениями мозга Homo sapiens и его эволюцией.

Читать полностью » Профессор Пекка Кархунен: бактерии могут участвовать в развитии инфаркта миокарда вчера в 20:46

В полости рта живут бактерии, которые могут довести до инфаркта

Учёные из Финляндии и Великобритании открыли, что скрытые инфекции могут быть причиной инфарктов. Новые подходы к диагностике и профилактике!

Читать полностью » Учёные Hong Kong Children Eye Study выявили влияние омега-3 и насыщенных жиров на зрение детей вчера в 19:55

К 2050 году половина человечества станет близорукой: где прячется главная причина

Новое исследование в Гонконге доказало, что питание может существенно влиять на здоровье глаз детей — узнайте, какие продукты помогут в борьбе с близорукостью.

Читать полностью » Профессор питания: вечером тяга к сладкому достигает пика из-за усталости и циркадных ритмов вчера в 18:59

Сахарный капкан после ужина: почему бороться с ним почти невозможно

После ужина многие сталкиваются с раздражающим желанием сладкого. Научитесь контролировать свою тягу, поняв 6 основных причин этого поведения.

Читать полностью » Учёные: регулярное употребление грецких орехов снижает уровень холестерина ЛПНП вчера в 18:34

Грецкие орехи оказались сильнее таблеток: что меняют в организме каждый день

Учёные выяснили, что грецкие орехи влияют не только на уровень холестерина, но и на другие важные процессы в организме.

Читать полностью » Медицинские наблюдения подтвердили влияние ромашкового чая на улучшение качества сна вчера в 17:31

Успокоение обернётся риском: когда ромашковый напиток лучше не пить

Чай из ромашки не только расслабляет, но и влияет на обмен веществ. Почему этот напиток стоит включить в рацион — рассказываем в деталях.

Читать полностью »

Новости
Еда

Рецепт "Спагетти на миллион долларов": паста, соус и четыре вида сыра
Красота и здоровье

Врач Агапкин: холод помогает быстро снять приступ тошноты
Авто и мото

Продажи пикапов в России в августе 2025 года упали на 40% — Автостат
Еда

Шеф-повар предлагает рецепт свиной грудинки в пиве на сковороде
Наука

Планшет TCL Nxtpaper 11 Plus поступил в продажу в США по цене $249
Питомцы

Норвежская лесная, рагамаффин и другие породы: какая кошка подходит по месяцу рождения
Технологии

Не только внешний вид: как цвета iPhone 17 влияют на ваше настроение и стиль жизни
Туризм

Путешественница из Чехии преодолела в одиночку более 4 тысяч км по Тихоокеанской тропе США
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet