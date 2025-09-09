Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Беременная женщина делает гимнастику на фитболе
Беременная женщина делает гимнастику на фитболе
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 12:15

Идеальный возраст для материнства оказался короче, чем многие думают

Врач Малышева: откладывать замужество и рождение детей после 30 лет не стоит

Тема возраста для создания семьи и рождения детей остаётся одной из самых обсуждаемых, и врачи нередко высказывают своё мнение о том, когда лучше всего становиться родителями.

Советы от Елены Малышевой

В эфире программы "Жить здорово!" на Первом канале телеведущая и врач Елена Малышева подчеркнула, что откладывать вступление в брак и рождение детей не стоит.

"Не откладывайте замужество, женитьбу до 30 лет. <…> Природа не изменилась. Идеальный возраст для рождения детей — от 18 до 25-26 лет", — сказала Малышева.

Почему возраст важен

По словам врача, после 30 лет у женщин уменьшается запас яйцеклеток, и вероятность забеременеть снижается. К тому же дети, рождённые женщинами старше 30 лет, чаще сталкиваются с различными патологиями. Это связано как с возрастными изменениями организма, так и с повышенными рисками осложнений при беременности.

Роль медицины и природы

Малышева отметила, что достижения современной медицины позволяют женщинам рожать и в более зрелом возрасте. Однако природные законы остаются неизменными, и они диктуют свои ограничения.

Ведущая подытожила: хотя "медицина сильна", "природа живет по своим законам".

Таким образом, врач призвала задумываться о создании семьи и рождении детей раньше, чтобы минимизировать риски и повысить шансы на здоровое потомство.

