Белок не работает в одиночку: что помогает ему держать вас сытым
Специалисты по питанию напоминают: белок играет ключевую роль в контроле аппетита и поддержании чувства сытости, однако для максимального эффекта ему необходимы "помощники" — углеводы, полезные жиры и клетчатка. По словам экспертов, идеальный перекус должен включать все эти элементы, чтобы предотвратить переедание и помочь дольше сохранять энергию.
Диетолог Бьянка Тамбурелло из FRESH Communications отмечает, что перекус стоит воспринимать как небольшой приём пищи — особенно важно для тех, кто стремится снизить вес. Её коллега, диетолог и шеф-повар Эмбер Панконин из Stirlist, поделилась своим списком из пяти самых удачных вариантов.
- Творог
Панконин советует включать творог в рацион как источник белка, помогающий надолго утолить голод и снизить тягу к лишним перекусам. Продукт подходит и для кето-питания — в 120-граммовой порции содержится около 5 г углеводов.
Пищевая ценность (120 г): 90 ккал, 2,5 г жиров, 5 г углеводов, 0 г клетчатки, 12 г белка.
- Виноград
Этот фрукт сочетает в себе влагу, клетчатку и природную сладость. Эксперт предлагает добавлять его в утренние тарелки, брать с собой в контейнер на работу или подавать с йогуртом и клубникой на десерт.
Пищевая ценность (160 г): 110 ккал, 0,2 г жиров, 29 г углеводов, 1,4 г клетчатки, 1,1 г белка.
- Попкорн
Воздушный попкорн, приготовленный без масла, содержит мало калорий и много клетчатки, что помогает дольше сохранять сытость.
Пищевая ценность (24 г, около 3 стаканов): 93 ккал, 1,1 г жиров, 18,6 г углеводов, 3,6 г клетчатки, 3 г белка.
- Финики
По словам Панконин, финики — сладкая, но полезная альтернатива кондитерским изделиям. Они богаты клетчаткой и антиоксидантами, их удобно брать с собой в дорогу или на работу.
Пищевая ценность (1 шт., 24 г): 66 ккал, 0,04 г жиров, 18 г углеводов, 1,6 г клетчатки, 0,4 г белка.
- Тёмный шоколад
Небольшая порция этого лакомства может не только улучшить настроение, но и обогатить рацион магнием и железом.
Пищевая ценность (2 квадратика, 14 г): 70 ккал, 4,5 г жиров, 6 г углеводов, 1 г клетчатки, 1 г белка.
