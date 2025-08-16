Белок не работает в одиночку: что помогает ему держать вас сытым

Специалисты по питанию напоминают: белок играет ключевую роль в контроле аппетита и поддержании чувства сытости, однако для максимального эффекта ему необходимы "помощники" — углеводы, полезные жиры и клетчатка. По словам экспертов, идеальный перекус должен включать все эти элементы, чтобы предотвратить переедание и помочь дольше сохранять энергию.

Диетолог Бьянка Тамбурелло из FRESH Communications отмечает, что перекус стоит воспринимать как небольшой приём пищи — особенно важно для тех, кто стремится снизить вес. Её коллега, диетолог и шеф-повар Эмбер Панконин из Stirlist, поделилась своим списком из пяти самых удачных вариантов.