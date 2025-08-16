Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Молочные продукты
Молочные продукты
© freepik.com is licensed under public domain
Главная / Красота и здоровье
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 21:50

Белок не работает в одиночку: что помогает ему держать вас сытым

Диетологи назвали пять перекусов, помогающих дольше сохранять сытость

Специалисты по питанию напоминают: белок играет ключевую роль в контроле аппетита и поддержании чувства сытости, однако для максимального эффекта ему необходимы "помощники" — углеводы, полезные жиры и клетчатка. По словам экспертов, идеальный перекус должен включать все эти элементы, чтобы предотвратить переедание и помочь дольше сохранять энергию.

Диетолог Бьянка Тамбурелло из FRESH Communications отмечает, что перекус стоит воспринимать как небольшой приём пищи — особенно важно для тех, кто стремится снизить вес. Её коллега, диетолог и шеф-повар Эмбер Панконин из Stirlist, поделилась своим списком из пяти самых удачных вариантов.

  1. Творог
    Панконин советует включать творог в рацион как источник белка, помогающий надолго утолить голод и снизить тягу к лишним перекусам. Продукт подходит и для кето-питания — в 120-граммовой порции содержится около 5 г углеводов.
    Пищевая ценность (120 г): 90 ккал, 2,5 г жиров, 5 г углеводов, 0 г клетчатки, 12 г белка.
  2. Виноград
    Этот фрукт сочетает в себе влагу, клетчатку и природную сладость. Эксперт предлагает добавлять его в утренние тарелки, брать с собой в контейнер на работу или подавать с йогуртом и клубникой на десерт.
    Пищевая ценность (160 г): 110 ккал, 0,2 г жиров, 29 г углеводов, 1,4 г клетчатки, 1,1 г белка.
  3. Попкорн
    Воздушный попкорн, приготовленный без масла, содержит мало калорий и много клетчатки, что помогает дольше сохранять сытость.
    Пищевая ценность (24 г, около 3 стаканов): 93 ккал, 1,1 г жиров, 18,6 г углеводов, 3,6 г клетчатки, 3 г белка.
  4. Финики
    По словам Панконин, финики — сладкая, но полезная альтернатива кондитерским изделиям. Они богаты клетчаткой и антиоксидантами, их удобно брать с собой в дорогу или на работу.
    Пищевая ценность (1 шт., 24 г): 66 ккал, 0,04 г жиров, 18 г углеводов, 1,6 г клетчатки, 0,4 г белка.
  5. Тёмный шоколад
    Небольшая порция этого лакомства может не только улучшить настроение, но и обогатить рацион магнием и железом.
    Пищевая ценность (2 квадратика, 14 г): 70 ккал, 4,5 г жиров, 6 г углеводов, 1 г клетчатки, 1 г белка.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Как пережить жару: 6 эффективных способов улучшить сон сегодня в 16:25

Тёплый душ вместо льда: неожиданные способы уснуть в зной

Проблемы со сном в жару? Узнайте, как наладить крепкий отдых в знойные летние ночи с 7 эффективными советами от экспертов.

Читать полностью » Business Insider: яблочный уксус с розмарином придаёт блеск и убирает тусклость седых волос сегодня в 16:23

Седые волосы без тусклости: как уксус с розмарином возвращает блеск и эластичность

Яблочный уксус — спасение для седых волос! Узнайте, как простые ингредиенты с ярким эффектом помогут вашим локонам сиять.

Читать полностью » Mayo Clinic: избыток висцерального жира повышает риск диабета и сердечных болезней сегодня в 15:18

Жир на животе уходит не от диет, а от гантелей: неожиданный союзник стройности

Узнайте, как избавиться от висцерального жира с помощью силовых тренировок всего дважды в неделю. Позаботьтесь о здоровье и стройной фигуре.

Читать полностью » Песочная терапия с морскими минералами помогает при заболеваниях суставов — данные специалистов сегодня в 15:12

Секреты античного лечения: как горячий песок может облегчить ревматизм

Древний метод лечения ревматизма горячим песком возвращается! Узнайте, как он работает и что нужно знать перед его применением.

Читать полностью » Влияние TPO на репродуктивную систему: почему ЕС запрещает компонент в гель-лаках сегодня в 14:24

Бомба в составе: этот компонент гель-лака ставит под угрозу ваше здоровье

ЕС вводит запрет на TPO в гель-лаках из-за вреда репродуктивной системе. Важно знать мастерам маникюра и потребителям о безопасных альтернативах триметилбензоилдифенилфосфиноксида.

Читать полностью » Врач Павлова рассказала, как магнитные бури могут влиять на здоровье человека сегодня в 14:15

Магнитные бури атакуют: кто рискует здоровьем в дни солнечной активности

Врач объяснила, почему магнитные бури могут влиять на самочувствие, кто наиболее уязвим и как простые привычки помогут снизить их воздействие.

Читать полностью » Вирус Чикунгунья: как защититься от тропической болезни сегодня в 13:24

Опасный вирус в комарах: защитите себя от чикунгуньи — простые шаги

Эксперты предупреждают о распространении вируса чикунгунья через укусы комаров. Симптомы, пути передачи, география распространения инфекции и методы профилактики.

Читать полностью » Медики назвали причины, по которым отговаривают детей от выбора медицинской профессии сегодня в 13:11

Почему врачи отговаривают собственных детей от медицины

Почти половина врачей не хотят, чтобы их дети становились медиками, называя профессию изнурительной и несправедливо оцененной, несмотря на ее престиж.

Читать полностью »

Новости
Наука и технологии

Археологи расшифровали хеттскую табличку с предсказаниями по птицам
Еда

Врач объяснила, как избежать переедания и усталости с помощью перекусов
Питомцы

Всемирный день кошек в Тульской области отметили напоминанием о законе
ДФО

Землетрясение магнитудой 5,3 балла зарегистрировано у побережья Камчатки вечером 16 августа
Дом

Лимонная кислота очищает унитаз от известкового налёта лучше уксуса и соды
ЮФО

Краснодарский край вошёл в топ регионов для приёма иностранцев
ДФО

22 августа могут состояться переговоры Трампа, Путина и Зеленского – СМИ
Спорт и фитнес

Новичкам — от 25 повторений: Силина назвала схему тренировок с приседаниями для дома
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru