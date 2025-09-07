Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Вид с перевала Маккуинс на гавань Литтелтон, Новая Зеландия
© commons.wikimedia.org by Michal Klajban is licensed under CC BY-SA 4.0
Главная / Туризм
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 18:27

Одни ищут тишину, другие — драйв: 7 стран, которые идеально совпадают с характером

Япония, Майорка и Новая Зеландия вошли в список маршрутов для разных типов личности

Каждый человек путешествует по-своему. Один обожает чёткие планы, другой мечтает раствориться в одиночестве, третий не может усидеть на месте. Попробовать всех заставить поехать в одно и то же место почти невозможно: кто-то будет скучать, кто-то злиться, а кто-то просто испортит себе отдых. Поэтому лучше подбирать маршруты, которые совпадают с характером и привычками. Ниже — семь направлений для семи разных типов путешественников.

Планировщик: Япония по Золотому маршруту

Если у вас есть знакомый с вечными таблицами и расписаниями, его идеальное место — Япония. Здесь всё работает с поразительной точностью: поезда приходят в минуту, кафе открываются и закрываются строго по графику. Классический Золотой маршрут на десять дней позволяет увидеть сразу несколько городов: от суетливого Токио с небоскрёбами и ресторанами до спокойного Киото с бамбуковыми рощами и храмами. В программу стоит включить Нару с её ручными оленями, Осаку с шумными улицами и Хиросиму с храмом Миядзимы на воде.
Японский железнодорожный проездной позволяет всё заранее забронировать, а сама культура вознаграждает внимательную подготовку. Планировщик будет счастлив изучать этикет и правила поведения, чтобы чувствовать себя "своим" среди местных жителей.

Угодник людей: соло-путешествие в Пальма-де-Майорку

Те, кто привык подстраиваться под чужие желания, часто забывают о себе. Чтобы отдохнуть, им стоит поехать в одиночку, и Пальма-де-Майорка идеально подходит для этого. Здесь не нужно подгонять планы под компанию: можно бродить по улочкам Са Калатравы, пить кофе в маленьких кафе, есть сладости в монастыре Санта-Клара и останавливаться там, где захочется.
А когда захочется сменить обстановку, старинный поезд в Сольер отвезёт через цитрусовые сады и горы Трамунтана. На Балеарских островах ценится свобода и гибкость: поздние ужины, приветливые рестораны, спокойный ритм жизни. Для угодника людей это шанс наконец-то делать то, что хочется именно ему.

Первопроходец: малоизвестные города Европы

Есть путешественники, которые всегда ищут новые тропы. Для них лучше выбрать недооценённые направления, где меньше туристов, но не меньше впечатлений. Брно в Чехии может заменить Прагу своими подземными барами и архитектурой Баухаус. Бельгийский Динан станет альтернативой многолюдному Брюгге, а Лейпциг — более спокойной версией Берлина. В Испании отличной находкой будет Кадис — древний город с финикийскими корнями и прекрасными пляжами Атлантики.
Такие маршруты дают возможность наслаждаться культурой без очередей и давки, а ещё дают повод для гордого рассказа: "Вы там ещё не были? А я был".

Энергичный исследователь: пешие маршруты Новой Зеландии

Тем, кто не может усидеть на месте, подойдут "Великие прогулки" по Новой Зеландии. Это многодневные треки по самым красивым местам страны: от вулканических пейзажей до золотых пляжей. Новая тропа Hump Ridge длиной 61 км ведёт через дикий Фьордленд, леса и скалы с видом на остров Стюарт. По пути можно встретить дельфинов, пройтись по самому длинному виадуку Южного полушария и заночевать в горных хижинах.
Забронировать места непросто — они разбираются мгновенно. Но именно этот элемент "гонки" и делает поездку особенно желанной для тех, кто любит испытания.

Интроверт-любитель сна: побережье штата Мэн

Для тех, кто ценит покой и полноценный сон, подойдёт южное побережье Мэна. Здесь можно поселиться в гостинице с видом на океан, просыпаться от шума волн и гулять по тропе Маргинал Вей. В местных городках вроде Кеннебанка легко найти тихие кафе и знаменитые роллы с лобстером.
Лучшее время — межсезонье, когда туристов почти нет. Можно сидеть у камина, читать или разговаривать с местными жителями, которые охотно общаются, но уважают чужое уединение. Такой отдых заряжает энергией и помогает по-настоящему перезагрузиться.

Социальная бабочка: хорватские острова

Люди, которые любят новые знакомства и компании, будут счастливы на островах Хорватии. Путешествие по Адриатике на пароме превращается в череду вечеринок и знакомств. Классический маршрут ведёт от Сплита через Брач, Хвар и Корчулу до Дубровника.
На каждом острове есть пляжи, бары, фестивали. В Паге летом проходит фестиваль Hideout, в августе — Sonus, а в сентябре — праздник танца с мечом на Корчуле. Здесь трудно остаться в одиночестве — общение само находит таких путешественников.

Ценитель здоровья: Коста-Рика

Коста-Рика давно известна как одна из "голубых зон" планеты, где люди живут особенно долго. Полуостров Никойя привлекает тех, кто заботится о здоровье и ищет гармонии. Здесь можно заниматься йогой на пляже, отдыхать в эко-отелях, пробовать спа-процедуры с суперфудами или участвовать в волонтёрских программах по защите черепах.
В Табаконе ждут горячие источники у подножия вулкана Ареналь, а в Рио-Пердидо — купание в лесных потоках. Ретриты предлагают детокс, массажи и программы восстановления. Это направление для тех, кто хочет соединить отдых и заботу о теле и разуме.

Не существует универсального маршрута для всех. Одни отдыхают, когда всё расписано до минуты, другим нужна свобода или драйв. Правильно подобранное направление делает отпуск не просто удачным, а по-настоящему незабываемым.

