Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Пара пожилых людей
Пара пожилых людей
© Все дело в любви, flickr.com by Кандида Перформа, flickr.com is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Главная / Красота и здоровье
Олег Белов Опубликована сегодня в 14:33

Семейное счастье измеряется в годах: психотерапевт назвала оптимальный возрастной разрыв

Эксперт объяснил, как возраст партнёров влияет на прочность брака

Возраст партнеров может оказать заметное влияние на прочность брака. Психотерапевт Элоиза Скиннер в интервью Metro рассказала, какая разница в возрасте считается оптимальной для семейного счастья.

"Золотая формула" — не больше трёх лет
Скиннер подчеркнула, что исследования показывают: самые крепкие и гармоничные отношения складываются у пар, где возрастной разрыв не превышает трёх лет.

Причины кроются в том, что ровесники чаще оказываются "на одной волне":

  • они находятся на одинаковом жизненном этапе;
  • имеют схожие финансовые возможности и отношение к деньгам;
  • сталкиваются с одинаковыми проблемами и состоянием здоровья.

Почему большая разница осложняет брак
По словам психотерапевта, когда партнёров разделяет значительный возраст, уровень счастья и удовлетворенности отношениями снижается быстрее.

"Возрастной разрыв чаще приводит к тому, что парам сложнее понимать друг друга. Между ровесниками отношения тоже могут испортиться быстро, но происходит это реже", — отметила Скиннер.

Итог
Небольшая разница в возрасте помогает партнёрам легче находить общий язык и строить более устойчивые отношения. При этом важно помнить: гармония в семье зависит не только от цифр в паспорте, но и от готовности обоих работать над отношениями.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Сушка белья на балконе и пыль: врач Филева назвала 4 причины обострения аллергии сегодня в 12:15

Эти 4 привычки обостряют вашу аллергию: врач поделилась секретом, как дышать полной грудью

Врач Александра Филева рассказала о 4 распространенных привычках, которые могут усугубить сезонную аллергию. Открытые окна, сушка белья на балконе и ковры с высоким ворсом – узнайте, как избежать этих ошибок и легче перенести период цветения.

Читать полностью » Врач Екатерина Демьяновская: пульсирующий шум в ушах может сигнализировать о проблемах с сосудами сегодня в 12:14

Когда шум в ушах связан не с усталостью, а с сосудами

Пульсирующий шум в ухе — это не просто неприятный звук, а возможный сигнал о сосудистых нарушениях. Врач объясняет, когда такой симптом указывает на аневризму или повышенное давление и почему нельзя ждать, что "само пройдёт".

Читать полностью » Грелин и голодная злость: как избежать раздражительности из-за голода – совет экспертов сегодня в 11:15

Голодная ярость: ученые раскрыли связь между едой и агрессией

Ученые раскрыли механизмы "голодной злости", связав её с гормоном грелином. Узнайте, как гормон голода влияет на эмоции и поведение. Советы экспертов, как избежать.

Читать полностью » Врач Чернышова: апатия и усталость часто связаны с анемией, гипотиреозом и дефицитом витамина D сегодня в 11:09

Железо, витамин D и щитовидка: что на самом деле прячется за усталостью

Не всегда постоянная усталость и “лень” — вопрос характера. Врач объяснила, что апатия может быть симптомом анемии, дефицита витамина D или проблем с щитовидкой, и когда стоит обратиться к врачу.

Читать полностью » Витамин D и фолиевая кислота: секрет здоровой беременности и крепкого иммунитета малыша сегодня в 10:15

Два витамина, которые нельзя игнорировать: как беременным обеспечить идеальное развитие плода

Нутрициолог назвала 2 критически важных витамина для беременных: D и фолиевая кислота. Они спасают от пороков развития, укрепляют иммунитет и кости. Узнайте, как обеспечить их достаточное количество для здоровья мамы и малыша.

Читать полностью » Инфекционист Наталья Отдельнова: укус клеща может привести к болезни Лайма сегодня в 10:06

Укус клеща может закончиться воспалением мозга: врачи предупреждают

Инфекционист предупредила, что после укуса клеща головная боль и головокружение могут быть первыми признаками болезни Лайма. Важно правильно удалить клеща и обязательно отдать его на анализ.

Читать полностью » Как работает дефицит калорий: диетолог Королева объяснила, что нужно знать для эффективного похудения сегодня в 9:15

Сбросить 7 кг за месяц: диетолог объяснила, как работает дефицит калорий и почему не стоит верить чудо-таблеткам

Известный диетолог Маргарита Королева объяснила, что для похудения необходим дефицит калорий. Специалист рассказала о рисках самолечения препаратами с семаглутидом и рекомендовала сбалансированное питание и физическую активность для устойчивого результата.

Читать полностью » Ортодонт Жук: брекеты требуют гигиены и дисциплины, иначе возможны кариес и воспаление дёсен сегодня в 9:03

Брекеты могут привести к кариесу и воспалению дёсен: как этого избежать

Брекеты требуют не только терпения, но и правильного ухода. Ортодонт объясняет, как чистить зубы, какие инструменты нужны и почему ёршик и ирригатор не заменяют друг друга.

Читать полностью »

Новости
Садоводство

Балконы в Калининградской области: сезонный мини-сад работает с марта по ноябрь
Дом

ТОП-5 ошибок в домашнем освещении, которые совершают чаще всего
Садоводство

Секрет плодовитости базилика: зачем садоводы используют камень - раскрываем тонкости
Еда

Полный отказ от соли не менее вреден, чем её избыток — кардиолог
Авто и мото

Toyota Hilux стала самым продаваемым подержанным пикапом в России летом 2025 года
Еда

Врач назвал продукты, разрушающие печень сильнее алкоголя
Спорт и фитнес

Милославский: упражнения с собственным весом и правильное питание помогают быстрее похудеть
Еда

Рецепт пирога с помидорами и сыром на песочном тесте от кулинаров
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru