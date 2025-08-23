Семейное счастье измеряется в годах: психотерапевт назвала оптимальный возрастной разрыв
Возраст партнеров может оказать заметное влияние на прочность брака. Психотерапевт Элоиза Скиннер в интервью Metro рассказала, какая разница в возрасте считается оптимальной для семейного счастья.
"Золотая формула" — не больше трёх лет
Скиннер подчеркнула, что исследования показывают: самые крепкие и гармоничные отношения складываются у пар, где возрастной разрыв не превышает трёх лет.
Причины кроются в том, что ровесники чаще оказываются "на одной волне":
- они находятся на одинаковом жизненном этапе;
- имеют схожие финансовые возможности и отношение к деньгам;
- сталкиваются с одинаковыми проблемами и состоянием здоровья.
Почему большая разница осложняет брак
По словам психотерапевта, когда партнёров разделяет значительный возраст, уровень счастья и удовлетворенности отношениями снижается быстрее.
"Возрастной разрыв чаще приводит к тому, что парам сложнее понимать друг друга. Между ровесниками отношения тоже могут испортиться быстро, но происходит это реже", — отметила Скиннер.
Итог
Небольшая разница в возрасте помогает партнёрам легче находить общий язык и строить более устойчивые отношения. При этом важно помнить: гармония в семье зависит не только от цифр в паспорте, но и от готовности обоих работать над отношениями.
