Семейное счастье измеряется в годах: психотерапевт назвала оптимальный возрастной разрыв

Возраст партнеров может оказать заметное влияние на прочность брака. Психотерапевт Элоиза Скиннер в интервью Metro рассказала, какая разница в возрасте считается оптимальной для семейного счастья.

"Золотая формула" — не больше трёх лет

Скиннер подчеркнула, что исследования показывают: самые крепкие и гармоничные отношения складываются у пар, где возрастной разрыв не превышает трёх лет.

Причины кроются в том, что ровесники чаще оказываются "на одной волне":

они находятся на одинаковом жизненном этапе;

имеют схожие финансовые возможности и отношение к деньгам;

сталкиваются с одинаковыми проблемами и состоянием здоровья.

Почему большая разница осложняет брак

По словам психотерапевта, когда партнёров разделяет значительный возраст, уровень счастья и удовлетворенности отношениями снижается быстрее.

"Возрастной разрыв чаще приводит к тому, что парам сложнее понимать друг друга. Между ровесниками отношения тоже могут испортиться быстро, но происходит это реже", — отметила Скиннер.

Итог

Небольшая разница в возрасте помогает партнёрам легче находить общий язык и строить более устойчивые отношения. При этом важно помнить: гармония в семье зависит не только от цифр в паспорте, но и от готовности обоих работать над отношениями.