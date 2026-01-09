Если машина буксует на льду, поверните руль в сторону: как найти зацеп на обледенелом подъеме

Зимние дороги регулярно подбрасывают водителям испытания, и одним из самых сложных считается обледенелый подъем. Даже небольшой уклон во дворе или на загородной трассе способен остановить машину, если действовать неправильно. Однако справиться с такой ситуацией может практически любой автомобиль, если соблюдать базовые правила. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на рекомендации автоэксперта Александра Ревина.

Плавность и движение "внатяг"

Главный принцип при подъеме на ледяную горку — максимально плавное движение без резких маневров. Эксперт отмечает, что автомобиль должен ехать "внатяг", без пробуксовки и резких нажатий на педаль газа. Любое избыточное усилие приводит к потере сцепления и мгновенной остановке.

Если переднеприводная машина начинает буксовать, Ревин советует слегка поворачивать руль из стороны в сторону. Иногда протектор на повернутых колесах находит дополнительный зацеп, что позволяет продолжить подъем. Для автомобилей с системой стабилизации ESP универсального рецепта нет: в одних случаях она помогает, в других — мешает, поэтому имеет смысл попробовать подъем как с включенной системой, так и без нее.

Необычные приемы и оценка рисков

Для переднеприводных автомобилей существует и нестандартный способ — подъем задним ходом. В этом случае вес машины переносится на ведущие колеса, что улучшает сцепление. Однако эксперт подчеркивает, что такой метод подходит только опытным водителям, уверенно управляющим автомобилем при движении назад.

При этом важно здраво оценивать ситуацию. Если уклон слишком крутой или ледяное покрытие слишком плотное, лучше отказаться от попыток штурма подъема. В таких условиях безопаснее искать объезд или дождаться, пока дорогу обработают противогололедными материалами.

Технические решения для сложных участков

Помимо приемов вождения, существуют и технические способы повысить шансы на успех. На коротких подъемах может помочь посыпка двух дорожек перед ведущими колесами песком, щебнем или песко-солевой смесью. Это временно улучшает сцепление и позволяет машине выбраться.

Еще один вариант — снижение давления в шинах до 1,2-1,5 бара на всех колесах, что увеличивает пятно контакта с дорогой. После преодоления подъема давление необходимо восстановить с помощью компрессора. Для самых сложных ситуаций подходят противоскользящие браслеты и цепи: браслеты устанавливаются быстрее и помогают в большинстве случаев, тогда как цепи обеспечивают максимальную проходимость, но требуют больше времени на монтаж.