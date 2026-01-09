Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Автомобиль в снегу
Автомобиль в снегу
© unsplash.com by Suraj Chilamkruthi is licensed under Free to use under the Unsplash License
Главная / Авто и мото
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 7:47

Если машина буксует на льду, поверните руль в сторону: как найти зацеп на обледенелом подъеме

Автомобиль должен двигаться плавно без пробуксовки на льду — Ревин

Зимние дороги регулярно подбрасывают водителям испытания, и одним из самых сложных считается обледенелый подъем. Даже небольшой уклон во дворе или на загородной трассе способен остановить машину, если действовать неправильно. Однако справиться с такой ситуацией может практически любой автомобиль, если соблюдать базовые правила. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на рекомендации автоэксперта Александра Ревина.

Плавность и движение "внатяг"

Главный принцип при подъеме на ледяную горку — максимально плавное движение без резких маневров. Эксперт отмечает, что автомобиль должен ехать "внатяг", без пробуксовки и резких нажатий на педаль газа. Любое избыточное усилие приводит к потере сцепления и мгновенной остановке.

Если переднеприводная машина начинает буксовать, Ревин советует слегка поворачивать руль из стороны в сторону. Иногда протектор на повернутых колесах находит дополнительный зацеп, что позволяет продолжить подъем. Для автомобилей с системой стабилизации ESP универсального рецепта нет: в одних случаях она помогает, в других — мешает, поэтому имеет смысл попробовать подъем как с включенной системой, так и без нее.

Необычные приемы и оценка рисков

Для переднеприводных автомобилей существует и нестандартный способ — подъем задним ходом. В этом случае вес машины переносится на ведущие колеса, что улучшает сцепление. Однако эксперт подчеркивает, что такой метод подходит только опытным водителям, уверенно управляющим автомобилем при движении назад.

При этом важно здраво оценивать ситуацию. Если уклон слишком крутой или ледяное покрытие слишком плотное, лучше отказаться от попыток штурма подъема. В таких условиях безопаснее искать объезд или дождаться, пока дорогу обработают противогололедными материалами.

Технические решения для сложных участков

Помимо приемов вождения, существуют и технические способы повысить шансы на успех. На коротких подъемах может помочь посыпка двух дорожек перед ведущими колесами песком, щебнем или песко-солевой смесью. Это временно улучшает сцепление и позволяет машине выбраться.

Еще один вариант — снижение давления в шинах до 1,2-1,5 бара на всех колесах, что увеличивает пятно контакта с дорогой. После преодоления подъема давление необходимо восстановить с помощью компрессора. Для самых сложных ситуаций подходят противоскользящие браслеты и цепи: браслеты устанавливаются быстрее и помогают в большинстве случаев, тогда как цепи обеспечивают максимальную проходимость, но требуют больше времени на монтаж.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Свист, вибрация и стук двигателя при холодном пуске связаны с износом узлов — Аргументы и факты вчера в 14:59
Завёл машину в мороз — и она начала "разговаривать": эти звуки пугают не зря

Свист, гул и вибрации в морозы пугают водителей, но не всегда означают поломку. Разбираемся, какие звуки опасны, а какие связаны с холодным пуском.

Читать полностью » Спрос на долгосрочную аренду автомобилей вырос на 15 процентов — Липовский вчера в 10:04
Ваша следующая машина в путешествие — каршеринг: сервисы сдают авто на 56 дней

Каршеринг в России всё чаще выбирают для дальних маршрутов — сервисы фиксируют рост длительных поездок и смену привычных сценариев аренды.

Читать полностью » Бюджет на подержанный авто должен включать запас на сервис — автоэксперт вчера в 10:01
Покупка авто на последние деньги — главная ошибка: куда опаснее, чем кажется, и вот почему

Как выбрать авто с пробегом без подборщика: анализ цен, фильтр объявлений, запас на обслуживание и обязательная проверка документов и состояния.

Читать полностью » Автомобили в 2026 году будут дорожать, даже если вернутся старые бренды — Газета.Ru вчера в 10:00
Лучший момент для покупки машины был вчера, а худший — завтра: прогноз на 2026 год

Рост цен, дорогие кредиты и подорожание ремонта меняют правила игры на авторынке — эксперты объясняют, почему ожидание может обойтись дороже.

Читать полностью » Коллективный иск подали против Toyota из-за коробки передач UA80 — За рулем вчера в 9:47
Перегрев и ложные переключения: как неисправность трансмиссии съедает цену Toyota при продаже

Против Toyota подан коллективный иск из-за проблем с автоматической коробкой передач, которые, по словам владельцев, приводят к дорогостоящим поломкам.

Читать полностью » Зимние шины обязательны для легковых авто с декабря по февраль — ГИБДД вчера в 8:35
Штраф — это не самое страшное: как несвоевременная замена шин может лишить вас автомобиля

В 2026 году в России ужесточили проверки автошин: водителям грозят штрафы, запрет движения и даже арест за отказ выполнять требования.

Читать полностью » Льготный тариф утильсбора действует для машин мощностью до 160 л.с. — РБК вчера в 8:33
Цены на подержанные RAV4 и Palisade взлетели до небес: что делать, если вы планировали покупку

Индексация утильсбора с 2026 года привела к росту цен на популярные иномарки — подорожали как новые, так и подержанные модели.

Читать полностью » Установка ГБО окупается за 6-12 месяцев при большом пробеге — Орлова вчера в 8:04
Газобаллонное оборудование перестало быть уделом таксистов: почему его теперь ставят на обычные авто

Российские автомобилисты все чаще переходят с бензина на газ. Эксперт объяснила, когда установка ГБО действительно выгодна, а когда — нет.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье
Короткая тренировка подавляет рост клеток колоректального рака — IJC
Наука
Ученые открыли новый вид птиц в боливийской саванне после 60 лет споров — РБК
УрФО
Средний срок продажи квартиры в Тюмени составил 4,53 месяца — Этажи
Экономика
Ключевая ставка Банка России вернулась к уровню 16% годовых — РБК
Недвижимость
Правила выдачи семейной ипотеки изменятся с 1 февраля — Исмаилов
Экономика
Общий объем займов Фонда развития промышленности превысил 700 млрд рублей — Петруца
Общество
Единый QR-код для оплаты начнет действовать в России с 2026 года — РБК
Туризм
Минимальная стоимость вертолетной экскурсии составляет 20 тысяч рублей — РИАН
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet