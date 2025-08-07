Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mercedes G Class кабриолет
Mercedes G Class кабриолет
© commons.wikimedia.org by Calreyn88 is licensed under CC BY-SA 4.0
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 1:17

Рамный, угловатый и неприлично дорогой — но всё хотят именно его: вот почему G-Class снова на пике

Производство Mercedes G-Class достигло 600 тысяч — пятая часть выпущена за два года

Когда цифра становится символом, а автомобиль — иконой, становится понятно: G-Class — это не просто внедорожник. Это — символ эпохи, который, несмотря на свою цену и элитарность, находит всё больше поклонников. Недавнее событие это лишь подтвердило: с конвейера завода Magna Steyr в Граце (Австрия) сошёл 600-тысячный экземпляр.

Ускорение с опытом: как G-Class добрался до 600 000

Что делает эту цифру по-настоящему впечатляющей — так это скорость, с которой модель достигла нового рубежа. До 500 000 автомобилей G-Class шёл 44 года. А вот последние 100 000 — были выпущены всего за два с небольшим года. Это означает, что пятая часть всех выпущенных за десятилетия машин появилась только после весны 2023 года.

Консерватизм, за который платят

Интересно, что при всех изменениях в автомобильной индустрии Mercedes остался верен базовой формуле, заложенной в G-Wagen ещё в 1979 году. Немецкий автопроизводитель подчёркивает, что не стал отступать от изначальных принципов: полный привод, блокировки дифференциалов, рамная конструкция — всё это по-прежнему в строю.

Также дизайнеры отказались от радикального переосмысления внешности. Классические элементы — круглые фары, внешнее запасное колесо, навесные петли дверей и прямоугольный силуэт — были сохранены, и именно они делают G-Class легко узнаваемым и вне времени.

Электрификация без революции

Несмотря на преданность традициям, Mercedes всё же адаптирует G-Class к новым трендам. Сегодня можно приобрести и электрическую версию модели — G580 с технологией EQ. Тем не менее, большинство покупателей по-прежнему делают выбор в пользу вариаций с двигателями внутреннего сгорания.

Любопытно, что юбилейным, 600-тысячным экземпляром стал именно электроверсия G580 в цвете "чёрный металлик". Он вышел с конвейера в Граце, словно символ нового этапа развития модели — осторожного, но уверенного движения в сторону будущего.

Престиж, который работает

Мало какие автомобили бизнес-класса с высокой стоимостью могут похвастаться шестизначными объёмами продаж. Даже роскошный S-класс, несмотря на престиж и узнаваемость, не смог бы конкурировать с G-Class в этом плане. А ведь внедорожник изначально создавался как утилитарная техника.

Сегодня же G-Wagen — это не просто транспорт, а часть статуса. Несмотря на высокую цену, спрос на него не падает, а растёт. Кажется, Mercedes удалось невозможное — сделать легенду ещё более живой.

