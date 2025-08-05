Такого сияния у Mercedes ещё не было: новая решётка — как вход в другую эпоху

Mercedes-Benz вновь играет на чувстве стиля и ностальгии. Немецкий автогигант представил свежую интерпретацию культовой решетки радиатора — и это не просто дизайнерский ход, а начало новой главы в истории бренда. Первыми "примерят" обновку электрокары, включая будущую электрическую версию кроссовера GLC.

Светодиоды вместо хрома: что изменилось

В отличие от прежних затемненных решеток, новинка получила LED-панель с визуальным посылом в сторону знаковых моделей прошлого — от роскошного 600 Pullman до строгой S-Class. У базовой комплектации будет широкая хромированная окантовка, матовая решетка, напоминающая тонированное стекло, и мягкая контурная подсветка.

Для тех, кто хочет большего, предусмотрена опциональная версия: целых 942 подсвеченные точки, анимация, светящийся логотип и его контур. Такой "вход с размахом" будет виден издалека — и в темноте, и на свету.

Икона дизайна будущего

По словам главного дизайнера Mercedes-Benz Group AG Гордена Вагенера, новая решетка — это не просто стилистическая правка модели GLC:

"Наша новая культовая решетка радиатора — это не просто новый фасад для GLC. Она переосмысливает лицо нашего бренда. Это идеальное слияние долговечных кодов дизайна, переосмысленных для будущего, что делает наши автомобили мгновенно узнаваемыми", — заявил Вагенер.

Sensual Purity — не просто концепт

Нововведение стало частью нового визуального языка марки — Sensual Purity. Компания делает ставку на "эпоху культового дизайна", которая должна охватить как электромобили, так и традиционные модели с ДВС. Это говорит о том, что Mercedes не просто адаптирует внешний вид под современные тренды, а строит визуальный мост между прошлым и будущим.

Когда ждать премьеру

Публичная премьера электрического GLC с новой решеткой состоится совсем скоро — 7 сентября 2025 года, в рамках автосалона IAA Mobility в Мюнхене. Там же, вероятно, бренд даст более детальное представление о будущем модельного ряда.