Apple закрыла небо: владельцы iPhone 5 и iPad 4 лишились iCloud навсегда
Apple постепенно закрывает двери для владельцев старых устройств: компания официально прекращает поддержку iCloud на iOS 10 и macOS Sierra. Как пишет MacRumors, эти системы больше не отвечают минимальным требованиям для облачного сервиса.
Это значит, что пользователи потеряют доступ к ключевым возможностям: резервному копированию, фотоархиву iCloud Photos, менеджеру паролей iCloud Keychain, файлообмену через iCloud Drive и сервису Find My. Для полноценной работы теперь необходимы как минимум iOS 11 или macOS High Sierra.
Почему это важно
ОС iOS 10 и macOS Sierra вышли ещё в 2016 году. Для устройств вроде iPhone 5, iPhone 5c и iPad 4 это была последняя доступная версия, поэтому их владельцы фактически теряют облачные функции. В случае с компьютерами Mac обновление возможно, так как macOS High Sierra поддерживается всеми моделями, где работала Sierra.
Сравнение поддержки
|Устройство
|Последняя версия ОС
|Доступ к iCloud
|iPhone 5 / 5c
|iOS 10
|Недоступен
|iPad 4
|iOS 10
|Недоступен
|iPhone 6 и новее
|iOS 11+
|Поддержка сохранена
|Mac (2012+)
|macOS High Sierra
|Поддержка сохранена
Советы шаг за шагом
-
Проверьте версию своей ОС в настройках.
-
Если возможно — обновитесь до iOS 11 или macOS High Sierra.
-
Сохраните важные данные локально: фото, пароли, документы.
-
Рассмотрите альтернативные облачные сервисы (Google Drive, Dropbox, OneDrive), если обновление невозможно.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: продолжать полагаться на iCloud на iOS 10.
Последствие: потеря доступа к синхронизации.
Альтернатива: локальные копии или сторонние сервисы.
-
Ошибка: не обновлять поддерживаемый Mac.
Последствие: отключение облака.
Альтернатива: обновить до High Sierra или новее.
-
Ошибка: хранить единственный бэкап только в iCloud.
Последствие: потеря данных.
Альтернатива: резервные копии в iTunes/Finder или внешнем хранилище.
А что если…
Apple продолжит ужесточать требования к ОС? Тогда каждые 7-9 лет старые модели будут терять поддержку облачных функций. Это стимулирует обновление устройств, но также поднимает вопросы экологии и права на "цифровую долговечность".
Плюсы и минусы решения
|Плюсы
|Минусы
|Повышение безопасности и стабильности
|Владельцы старых устройств теряют сервисы
|Сокращение затрат на поддержку
|Стимулирует преждевременное обновление техники
|Единый стандарт для экосистемы
|Потеря ценности старых iPhone и iPad
FAQ
Какие устройства потеряют iCloud?
iPhone 5, 5c, iPad 4 и любые другие, где последняя система — iOS 10.
Можно ли продолжать пользоваться Mac с Sierra?
Да, но без iCloud. При обновлении до High Sierra поддержка вернётся.
Что будет с моими данными в iCloud?
Они сохранятся, но доступ к ним возможен только с устройств на поддерживаемых ОС.
Мифы и правда
-
Миф: Apple полностью отключает старые устройства.
Правда: работать они будут, но без облачных функций.
-
Миф: данные исчезнут после отключения.
Правда: они сохраняются в iCloud, но требуют нового устройства или ОС.
-
Миф: сторонние сервисы не решают проблему.
Правда: Google Drive или Dropbox продолжают поддерживать даже старые системы.
Три интересных факта
-
iCloud впервые запустили в 2011 году — за 14 лет сервис прошёл несколько этапов трансформации.
-
Apple поддерживает ОС примерно 7-9 лет, после чего урезает функционал.
-
В 2025 году iCloud насчитывает свыше 1,5 млрд активных пользователей по всему миру.
Исторический контекст
-
2011: запуск iCloud, сменившего MobileMe.
-
2016: релиз iOS 10 и macOS Sierra.
-
2025: прекращение поддержки облака на этих версиях.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru