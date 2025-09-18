Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Американская корпорация Apple
Американская корпорация Apple
© commons.wikimedia.org by Cryptic C62 is licensed under CC BY-SA 3.0
Олег Белов Опубликована сегодня в 9:18

Apple закрыла небо: владельцы iPhone 5 и iPad 4 лишились iCloud навсегда

Apple прекратила поддержку iCloud на iOS 10 и macOS Sierra — данные MacRumors

Apple постепенно закрывает двери для владельцев старых устройств: компания официально прекращает поддержку iCloud на iOS 10 и macOS Sierra. Как пишет MacRumors, эти системы больше не отвечают минимальным требованиям для облачного сервиса.

Это значит, что пользователи потеряют доступ к ключевым возможностям: резервному копированию, фотоархиву iCloud Photos, менеджеру паролей iCloud Keychain, файлообмену через iCloud Drive и сервису Find My. Для полноценной работы теперь необходимы как минимум iOS 11 или macOS High Sierra.

Почему это важно

ОС iOS 10 и macOS Sierra вышли ещё в 2016 году. Для устройств вроде iPhone 5, iPhone 5c и iPad 4 это была последняя доступная версия, поэтому их владельцы фактически теряют облачные функции. В случае с компьютерами Mac обновление возможно, так как macOS High Sierra поддерживается всеми моделями, где работала Sierra.

Сравнение поддержки

Устройство Последняя версия ОС Доступ к iCloud
iPhone 5 / 5c iOS 10 Недоступен
iPad 4 iOS 10 Недоступен
iPhone 6 и новее iOS 11+ Поддержка сохранена
Mac (2012+) macOS High Sierra Поддержка сохранена

Советы шаг за шагом

  1. Проверьте версию своей ОС в настройках.

  2. Если возможно — обновитесь до iOS 11 или macOS High Sierra.

  3. Сохраните важные данные локально: фото, пароли, документы.

  4. Рассмотрите альтернативные облачные сервисы (Google Drive, Dropbox, OneDrive), если обновление невозможно.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: продолжать полагаться на iCloud на iOS 10.
    Последствие: потеря доступа к синхронизации.
    Альтернатива: локальные копии или сторонние сервисы.

  • Ошибка: не обновлять поддерживаемый Mac.
    Последствие: отключение облака.
    Альтернатива: обновить до High Sierra или новее.

  • Ошибка: хранить единственный бэкап только в iCloud.
    Последствие: потеря данных.
    Альтернатива: резервные копии в iTunes/Finder или внешнем хранилище.

А что если…

Apple продолжит ужесточать требования к ОС? Тогда каждые 7-9 лет старые модели будут терять поддержку облачных функций. Это стимулирует обновление устройств, но также поднимает вопросы экологии и права на "цифровую долговечность".

Плюсы и минусы решения

Плюсы Минусы
Повышение безопасности и стабильности Владельцы старых устройств теряют сервисы
Сокращение затрат на поддержку Стимулирует преждевременное обновление техники
Единый стандарт для экосистемы Потеря ценности старых iPhone и iPad

FAQ

Какие устройства потеряют iCloud?
iPhone 5, 5c, iPad 4 и любые другие, где последняя система — iOS 10.

Можно ли продолжать пользоваться Mac с Sierra?
Да, но без iCloud. При обновлении до High Sierra поддержка вернётся.

Что будет с моими данными в iCloud?
Они сохранятся, но доступ к ним возможен только с устройств на поддерживаемых ОС.

Мифы и правда

  • Миф: Apple полностью отключает старые устройства.
    Правда: работать они будут, но без облачных функций.

  • Миф: данные исчезнут после отключения.
    Правда: они сохраняются в iCloud, но требуют нового устройства или ОС.

  • Миф: сторонние сервисы не решают проблему.
    Правда: Google Drive или Dropbox продолжают поддерживать даже старые системы.

Три интересных факта

  1. iCloud впервые запустили в 2011 году — за 14 лет сервис прошёл несколько этапов трансформации.

  2. Apple поддерживает ОС примерно 7-9 лет, после чего урезает функционал.

  3. В 2025 году iCloud насчитывает свыше 1,5 млрд активных пользователей по всему миру.

Исторический контекст

  • 2011: запуск iCloud, сменившего MobileMe.

  • 2016: релиз iOS 10 и macOS Sierra.

  • 2025: прекращение поддержки облака на этих версиях.

