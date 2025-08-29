Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Айс-кофе с черничным сиропом
Айс-кофе с черничным сиропом
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Еда
Олег Белов Опубликована вчера в 23:52

Почему домашний айс-латте всегда хуже кофейного: бариста назвал главные ошибки

The Mirror: как приготовить айс-латте с баристским вкусом дома

Кажется, что приготовить айс-латте дома — проще простого. Но на деле у большинства выходит вовсе не баристский шедевр, а разбавленная смесь молока и кофе. Бариста и владелец кофейни Джош в интервью The Mirror рассказал, какие ошибки делают почти все любители холодного кофе.

Главные ошибки при приготовлении

Горячий эспрессо сразу на лед
Если налить свежесваренный эспрессо прямо в стакан с кубиками льда, те начинают моментально таять. В итоге напиток теряет вкус и превращается в "водянистый кофе с молоком".

Подсластитель в готовый напиток
Сироп, сахар или мед, добавленные уже в холодный айс-латте, просто оседают на дне и почти не влияют на вкус.

Как сделать правильно
Бариста советует соблюдать порядок:

  • Сначала сварить горячий эспрессо.
  • Пока он не остыл, смешать его с сиропом или сахаром — так сладость равномерно распределится.
  • Затем добавить молоко.
  • И только потом влить получившуюся смесь в стакан со льдом.

Так напиток получается насыщенным, сбалансированным и максимально приближенным к кофейному "оригиналу".

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Кондитеры показали рецепт десерта с арахисовым маслом и виноградным желе сегодня в 0:26

Плотный корж, нежный мусс и блестящее желе — такой пирог можно готовить на каждый праздник

Пирог с арахисовым маслом и виноградным желе — десерт, который возвращает в детство. Узнайте, как из простых ингредиентов рождается шедевр.

Читать полностью » Как приготовить сушеную курицу к пиву: пошаговая инструкция сегодня в 0:13

Откройте для себя неожиданный способ приготовления курицы к пиву

Узнайте, как легко и быстро приготовить сушеную курицу к пиву в домашних условиях! Эта ароматная закуска станет настоящим хитом на вашем столе.

Читать полностью » Как сливы в собственном соку могут стать универсальным ингредиентом сегодня в 0:07

Сливы в собственном соку: неожиданная угроза для ваших зимних запасов

Узнайте, как легко и быстро приготовить сливы в собственном соку на зиму без сахара! Этот простой рецепт позволит вам наслаждаться вкусом лета круглый год.

Читать полностью » Замочите огурцы 5–6 часов в воде — и заготовка получится хрустящей и без горечи вчера в 16:46

Горечь и плесень внутри банки с огурцами: ошибка, которую совершают даже опытные хозяйки

Хрустящие, ароматные и с легкой остринкой — такие огурцы легко приготовить по проверенному рецепту. Узнайте секреты правильной заготовки.

Читать полностью » Приготовьте 16 пирожков без дрожжей: тесто на кефире поднимается за 30 минут вчера в 15:36

Пышные пирожки без дрожжей: это простое кефирное тесто удивляет лёгкостью

Хотите пирожки без дрожжей и долгих ожиданий? Узнайте два проверенных рецепта теста на кефире — для духовки и для сковороды.

Читать полностью » Как правильно приготовить говядину сувид: советы от кулинаров вчера в 14:57

Сочность и нежность: как говядина сувид превращает обед в праздник

Узнайте, как приготовить говядину сувид с идеальной текстурой и насыщенным вкусом. Пошаговые инструкции и советы для достижения ресторанного качества!

Читать полностью » Банки с помидорами чаще взрываются из-за плохой стерилизации и треснувших плодов вчера в 14:25

Треснувшие плоды превращают всю банку в мусор — вот что нужно знать перед консервацией

Хотите, чтобы ваши заготовки точно выстояли всю зиму? Рассказываем о частых ошибках, секретных специях и надёжных способах консервации.

Читать полностью » Приготовление шашлыка из индейки: пошаговая инструкция вчера в 14:07

Почему шашлык из индейки может оказаться опасным для вашего здоровья

Узнайте, как приготовить самый сочный шашлык из индейки с ароматным маринадом. Этот рецепт удивит ваших гостей и станет хитом на любом пикнике!

Читать полностью »

Новости
Дом

Подготовка детской к учебному году: советы по уборке и организации пространства
Наука и технологии

Учёные из США и Китая разработали технологию превращения пластика в бензин при комнатной температуре
Садоводство

Цветоводы рекомендуют мед и мини-теплицу для укоренения черенков роз
Спорт и фитнес

Что такое пирамидальная тренировка и как её используют в фитнесе
Авто и мото

Руководитель Audi Гернот Дельнер подтвердил выпуск электрического спорткара вместо TT и R8
Спорт и фитнес

Какие упражнения для заминки можно выполнять в душе — рекомендации тренера Лорен Кански
Садоводство

В садах Краснодарского края декоративные формы сохраняют укрытиями и регулярной обрезкой
Дом

Врачи предупредили: вращающиеся кресла могут вызвать сколиоз у младших школьников
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru