Почему домашний айс-латте всегда хуже кофейного: бариста назвал главные ошибки

Кажется, что приготовить айс-латте дома — проще простого. Но на деле у большинства выходит вовсе не баристский шедевр, а разбавленная смесь молока и кофе. Бариста и владелец кофейни Джош в интервью The Mirror рассказал, какие ошибки делают почти все любители холодного кофе.

Главные ошибки при приготовлении

Горячий эспрессо сразу на лед

Если налить свежесваренный эспрессо прямо в стакан с кубиками льда, те начинают моментально таять. В итоге напиток теряет вкус и превращается в "водянистый кофе с молоком".

Подсластитель в готовый напиток

Сироп, сахар или мед, добавленные уже в холодный айс-латте, просто оседают на дне и почти не влияют на вкус.



Как сделать правильно

Бариста советует соблюдать порядок:

Сначала сварить горячий эспрессо.

Пока он не остыл, смешать его с сиропом или сахаром — так сладость равномерно распределится.

Затем добавить молоко.

И только потом влить получившуюся смесь в стакан со льдом.

Так напиток получается насыщенным, сбалансированным и максимально приближенным к кофейному "оригиналу".