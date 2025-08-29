Почему домашний айс-латте всегда хуже кофейного: бариста назвал главные ошибки
Кажется, что приготовить айс-латте дома — проще простого. Но на деле у большинства выходит вовсе не баристский шедевр, а разбавленная смесь молока и кофе. Бариста и владелец кофейни Джош в интервью The Mirror рассказал, какие ошибки делают почти все любители холодного кофе.
Главные ошибки при приготовлении
Горячий эспрессо сразу на лед
Если налить свежесваренный эспрессо прямо в стакан с кубиками льда, те начинают моментально таять. В итоге напиток теряет вкус и превращается в "водянистый кофе с молоком".
Подсластитель в готовый напиток
Сироп, сахар или мед, добавленные уже в холодный айс-латте, просто оседают на дне и почти не влияют на вкус.
Как сделать правильно
Бариста советует соблюдать порядок:
- Сначала сварить горячий эспрессо.
- Пока он не остыл, смешать его с сиропом или сахаром — так сладость равномерно распределится.
- Затем добавить молоко.
- И только потом влить получившуюся смесь в стакан со льдом.
Так напиток получается насыщенным, сбалансированным и максимально приближенным к кофейному "оригиналу".
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru