Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Аргентина
Аргентина
© commons.wikimedia.org by IlyaHaykinson is licensed under CC BY 2.0
Главная / Наука
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 19:24

Ледяной колосс трещит по швам: учёные в шоке от скорости разрушения айсберга

Площадь крупнейшего айсберга планеты сократилась до 1423 км²

В начале осени специалисты Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ) сообщили: крупнейший в мире айсберг А23а снова потерял часть своей площади. От ледяного гиганта откололся новый фрагмент, и его размеры уменьшились до 1423 квадратных километров. Несмотря на это, по массе и объёму А23а остаётся рекордсменом среди всех известных айсбергов.

История гиганта

А23а образовался ещё в 1986 году, когда от шельфового ледника Фильхнера отделился колосс площадью 4170 км² - это почти вдвое больше территории Санкт-Петербурга. С тех пор он дрейфует по Южному океану, медленно изменяясь под действием ветров, течений и температурных колебаний.

За десятилетия А23а пережил множественные расколы, но именно последние годы стали для него критическими. С сентября площадь сократилась с 2730 до 1750 км², а затем — до 1423 км².

Последние изменения

Главные события последних месяцев:

  • айсберг потерял 36% площади за один летний сезон;

  • от него откололись три крупных фрагмента размером от 60 до 300 км²;

  • в начале октября зарегистрирован новый раскол, уменьшивший его размеры ещё сильнее.

Сейчас А23а находится примерно в 130 км к северу от острова Южная Георгия и продолжает дрейфовать в северном направлении.

Сравнение размеров

Дата Площадь айсберга Потеря площади
1986 год 4170 км² -
Лето 2024 года 2730 км² -
Сентябрь 2024 года 1750 км² -980 км²
Октябрь 2025 года 1423 км² -327 км²

Почему айсберг разрушается

На его судьбу влияют сразу несколько факторов:

  • Подтаивание снизу. Тёплые течения постепенно разрушают основание.

  • Подмывание и трещины. Вода и ветер ускоряют процесс.

  • Раскалывание. Лёд отделяется большими блоками, уменьшая площадь ещё быстрее, чем обычное таяние.

Советы шаг за шагом: как отслеживают гигантов

  1. Используют спутниковые снимки (Sentinel, Landsat, CryoSat).

  2. Сравнивают площади и контуры айсбергов с предыдущими наблюдениями.

  3. Анализируют дрейф по данным течений и ветров.

  4. Прогнозируют возможные столкновения с островами и последствия для экосистем.

  5. Публикуют данные для судоходных компаний и научного сообщества.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: недооценивать айсберги как фактор риска.

  • Последствие: угрозы для судоходства и экосистем.

  • Альтернатива: регулярный мониторинг и прогнозы.

  • Ошибка: считать, что таяние одного айсберга отражает глобальное потепление напрямую.

  • Последствие: искажённые выводы о климате.

  • Альтернатива: рассматривать процесс в контексте долгосрочных климатических данных.

А что если…

А что если А23а достигнет тропических широт? Вероятнее всего, он полностью растает задолго до этого, но процесс покажет, как гигантские айсберги взаимодействуют с океанами и влияют на глобальную циркуляцию воды.

Плюсы и минусы айсбергов

Плюсы Минусы
Поддерживают баланс океанской воды при таянии Угроза навигации судов
Переносят питательные вещества в новые районы океана Влияние на популяции животных и растений
Помогают изучать климат прошлых эпох Ускоренное разрушение — сигнал об изменениях климата

FAQ

Почему А23а считается крупнейшим?
Хотя его площадь сокращается, масса и объём остаются крупнейшими среди всех известных айсбергов.

Где он сейчас находится?
Примерно в 130 км к северу от Южной Георгии.

Сколько он ещё продержится?
Учёные прогнозируют постепенное разрушение в ближайшие годы, но точный срок зависит от климата и течений.

Мифы и правда

  • Миф: айсберги опасны только для кораблей.

  • Правда: они также влияют на океанскую экосистему и климат.

  • Миф: таяние айсбергов резко повышает уровень моря.

  • Правда: айсберг уже "плавает", и его таяние не изменяет уровень воды напрямую. Опаснее разрушение ледников, которые пока связаны с сушей.

3 интересных факта

  1. Первоначально А23а был почти вдвое больше Санкт-Петербурга.

  2. Он отделился от шельфового ледника Фильхнера почти 40 лет назад.

  3. Некоторые фрагменты айсбергов могут путешествовать по океану десятилетиями.

Исторический контекст

  • 1986 год: образование айсберга А23а.

  • 2000-е: стабильный дрейф в Южном океане.

  • 2020-2025 гг.: активное разрушение, потеря трети площади.

  • 2025 год: площадь сократилась до 1423 км², зафиксированы новые расколы.

Айсберг А23а остаётся крупнейшим ледяным объектом на планете, но его дни сочтены. Под действием океанских течений и ветра он теряет массу и постепенно распадается на фрагменты. Для науки это — возможность наблюдать за процессом в реальном времени, а для человечества — наглядный сигнал о том, как хрупок баланс климата на Земле.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Подлёдные вулканы Антарктиды могут активироваться из-за быстрого таяния ледяных щитов сегодня в 15:39
Антарктида хранит не только пингвинов: подо льдами прячутся сотни потенциальных кратеров

Учёные предупреждают: таяние ледников не только повышает уровень моря, но и может пробудить спящие вулканы. Чем грозит эта связь климату?

Читать полностью » В Сиэтле создана установка Zap Energy, показавшая рост мощности в плазменных экспериментах сегодня в 14:39
Вулкан в контейнере: инженеры обещают реактор размером с фуру для целого квартала

Зап Energy пошла против правил: без магнитов и лазеров, на основе старой идеи Z-пинча. Но именно этот путь может приблизить человечество к синтезу.

Читать полностью » Вулкан Лемтежи у Клермон-Феррана используется для науки и туризма без риска извержения сегодня в 13:39
Здесь можно жарить маршмеллоу без риска: спящий вулкан Франции превратили в парк науки

Вулкан Лемтежи давно "уснул", но сегодня он остаётся уникальной "живой лабораторией" и туристическим центром, объединяющим науку и культуру.

Читать полностью » Астрономы обнаружили волновую структуру в Млечном Пути с помощью Gaia сегодня в 12:39
Галактика устроила "волну" как на стадионе: телескоп Gaia зафиксировал гигантское колебание звёзд

Астрономы впервые зафиксировали гигантскую звёздную волну в Млечном Пути. Что это за явление и какие силы могли его вызвать?

Читать полностью » В Португалии показали, что движения мордочки мышей сопоставимы с данными нейросканеров сегодня в 11:03
Не poker face, а mouse face: почему грызуны проигрывают камере в игре на тайны

Учёные выяснили, что мысли можно "читать" не через МРТ, а с помощью видео. Как это открытие на мышах меняет подход к изучению мозга?

Читать полностью » Женщины живут дольше мужчин, исследование Science Advances подтвердило данные по видам сегодня в 10:03
Любовь до гроба сокращает жизнь: как конкуренция за партнёра убивает самцов быстрее

Почему женщины живут дольше мужчин? Учёные изучили более тысячи видов млекопитающих и птиц и выяснили, что ответ куда сложнее, чем кажется.

Читать полностью » Эритропоэтин активирует нейропластичность и может применяться при инсульте — данные учёных сегодня в 9:03
Гормон, который думает вместе с вами: почему учёные рассматривают ЭПО в лечении инсульта и деменции

ЭПО известен как "кровяной гормон", но новые исследования раскрывают его скрытую роль в мозге — от памяти до защиты нейронов.

Читать полностью » Квантовая запутанность помогает растениям проводить фотосинтез без потерь — учёные США сегодня в 8:03
Солнечные батареи обзавидовались бы: как растения используют суперпозицию для накопления энергии

Учёные доказали: растения используют квантовую запутанность для ускорения фотосинтеза. Этот эффект может стать основой будущих солнечных технологий.

Читать полностью »

Новости
Питомцы
Ветеринар Соколова объяснила, почему нельзя стричь усы собакам
Садоводство
Эксперты предупредили: высокая влажность и тепло вызывают гниение клубней
Авто и мото
Toyota Yaris Cross впервые появилась в России через параллельный импорт
Спорт и фитнес
Утренняя разминка без оборудования: скрутки, дельфин и скорпион для всего тела
Красота и здоровье
Исследователи указали: эффект магниевых лосьонов связан с массажем, а не с минералом
Еда
Замачивание орехов снижает содержание фитиновой кислоты и облегчает усвоение минералов
Дом
Сода и уксус остаются самыми доступными средствами для мытья противней
Питомцы
Генетики объяснили происхождение буквы "М" на лбу полосатых кошек
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet