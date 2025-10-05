Ледяной колосс трещит по швам: учёные в шоке от скорости разрушения айсберга
В начале осени специалисты Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ) сообщили: крупнейший в мире айсберг А23а снова потерял часть своей площади. От ледяного гиганта откололся новый фрагмент, и его размеры уменьшились до 1423 квадратных километров. Несмотря на это, по массе и объёму А23а остаётся рекордсменом среди всех известных айсбергов.
История гиганта
А23а образовался ещё в 1986 году, когда от шельфового ледника Фильхнера отделился колосс площадью 4170 км² - это почти вдвое больше территории Санкт-Петербурга. С тех пор он дрейфует по Южному океану, медленно изменяясь под действием ветров, течений и температурных колебаний.
За десятилетия А23а пережил множественные расколы, но именно последние годы стали для него критическими. С сентября площадь сократилась с 2730 до 1750 км², а затем — до 1423 км².
Последние изменения
Главные события последних месяцев:
-
айсберг потерял 36% площади за один летний сезон;
-
от него откололись три крупных фрагмента размером от 60 до 300 км²;
-
в начале октября зарегистрирован новый раскол, уменьшивший его размеры ещё сильнее.
Сейчас А23а находится примерно в 130 км к северу от острова Южная Георгия и продолжает дрейфовать в северном направлении.
Сравнение размеров
|Дата
|Площадь айсберга
|Потеря площади
|1986 год
|4170 км²
|-
|Лето 2024 года
|2730 км²
|-
|Сентябрь 2024 года
|1750 км²
|-980 км²
|Октябрь 2025 года
|1423 км²
|-327 км²
Почему айсберг разрушается
На его судьбу влияют сразу несколько факторов:
-
Подтаивание снизу. Тёплые течения постепенно разрушают основание.
-
Подмывание и трещины. Вода и ветер ускоряют процесс.
-
Раскалывание. Лёд отделяется большими блоками, уменьшая площадь ещё быстрее, чем обычное таяние.
Советы шаг за шагом: как отслеживают гигантов
-
Используют спутниковые снимки (Sentinel, Landsat, CryoSat).
-
Сравнивают площади и контуры айсбергов с предыдущими наблюдениями.
-
Анализируют дрейф по данным течений и ветров.
-
Прогнозируют возможные столкновения с островами и последствия для экосистем.
-
Публикуют данные для судоходных компаний и научного сообщества.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: недооценивать айсберги как фактор риска.
-
Последствие: угрозы для судоходства и экосистем.
-
Альтернатива: регулярный мониторинг и прогнозы.
-
Ошибка: считать, что таяние одного айсберга отражает глобальное потепление напрямую.
-
Последствие: искажённые выводы о климате.
-
Альтернатива: рассматривать процесс в контексте долгосрочных климатических данных.
А что если…
А что если А23а достигнет тропических широт? Вероятнее всего, он полностью растает задолго до этого, но процесс покажет, как гигантские айсберги взаимодействуют с океанами и влияют на глобальную циркуляцию воды.
Плюсы и минусы айсбергов
|Плюсы
|Минусы
|Поддерживают баланс океанской воды при таянии
|Угроза навигации судов
|Переносят питательные вещества в новые районы океана
|Влияние на популяции животных и растений
|Помогают изучать климат прошлых эпох
|Ускоренное разрушение — сигнал об изменениях климата
FAQ
Почему А23а считается крупнейшим?
Хотя его площадь сокращается, масса и объём остаются крупнейшими среди всех известных айсбергов.
Где он сейчас находится?
Примерно в 130 км к северу от Южной Георгии.
Сколько он ещё продержится?
Учёные прогнозируют постепенное разрушение в ближайшие годы, но точный срок зависит от климата и течений.
Мифы и правда
-
Миф: айсберги опасны только для кораблей.
-
Правда: они также влияют на океанскую экосистему и климат.
-
Миф: таяние айсбергов резко повышает уровень моря.
-
Правда: айсберг уже "плавает", и его таяние не изменяет уровень воды напрямую. Опаснее разрушение ледников, которые пока связаны с сушей.
3 интересных факта
-
Первоначально А23а был почти вдвое больше Санкт-Петербурга.
-
Он отделился от шельфового ледника Фильхнера почти 40 лет назад.
-
Некоторые фрагменты айсбергов могут путешествовать по океану десятилетиями.
Исторический контекст
-
1986 год: образование айсберга А23а.
-
2000-е: стабильный дрейф в Южном океане.
-
2020-2025 гг.: активное разрушение, потеря трети площади.
-
2025 год: площадь сократилась до 1423 км², зафиксированы новые расколы.
Айсберг А23а остаётся крупнейшим ледяным объектом на планете, но его дни сочтены. Под действием океанских течений и ветра он теряет массу и постепенно распадается на фрагменты. Для науки это — возможность наблюдать за процессом в реальном времени, а для человечества — наглядный сигнал о том, как хрупок баланс климата на Земле.
