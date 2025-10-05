Ледяной колосс трещит по швам: учёные в шоке от скорости разрушения айсберга

В начале осени специалисты Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ) сообщили: крупнейший в мире айсберг А23а снова потерял часть своей площади. От ледяного гиганта откололся новый фрагмент, и его размеры уменьшились до 1423 квадратных километров. Несмотря на это, по массе и объёму А23а остаётся рекордсменом среди всех известных айсбергов.

История гиганта

А23а образовался ещё в 1986 году, когда от шельфового ледника Фильхнера отделился колосс площадью 4170 км² - это почти вдвое больше территории Санкт-Петербурга. С тех пор он дрейфует по Южному океану, медленно изменяясь под действием ветров, течений и температурных колебаний.

За десятилетия А23а пережил множественные расколы, но именно последние годы стали для него критическими. С сентября площадь сократилась с 2730 до 1750 км², а затем — до 1423 км².

Последние изменения

Главные события последних месяцев:

айсберг потерял 36% площади за один летний сезон;

от него откололись три крупных фрагмента размером от 60 до 300 км²;

в начале октября зарегистрирован новый раскол, уменьшивший его размеры ещё сильнее.

Сейчас А23а находится примерно в 130 км к северу от острова Южная Георгия и продолжает дрейфовать в северном направлении.

Сравнение размеров

Дата Площадь айсберга Потеря площади 1986 год 4170 км² - Лето 2024 года 2730 км² - Сентябрь 2024 года 1750 км² -980 км² Октябрь 2025 года 1423 км² -327 км²

Почему айсберг разрушается

На его судьбу влияют сразу несколько факторов:

Подтаивание снизу. Тёплые течения постепенно разрушают основание.

Подмывание и трещины. Вода и ветер ускоряют процесс.

Раскалывание. Лёд отделяется большими блоками, уменьшая площадь ещё быстрее, чем обычное таяние.

Советы шаг за шагом: как отслеживают гигантов

Используют спутниковые снимки (Sentinel, Landsat, CryoSat). Сравнивают площади и контуры айсбергов с предыдущими наблюдениями. Анализируют дрейф по данным течений и ветров. Прогнозируют возможные столкновения с островами и последствия для экосистем. Публикуют данные для судоходных компаний и научного сообщества.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: недооценивать айсберги как фактор риска.

Последствие: угрозы для судоходства и экосистем.

Альтернатива: регулярный мониторинг и прогнозы.

Ошибка: считать, что таяние одного айсберга отражает глобальное потепление напрямую.

Последствие: искажённые выводы о климате.

Альтернатива: рассматривать процесс в контексте долгосрочных климатических данных.

А что если…

А что если А23а достигнет тропических широт? Вероятнее всего, он полностью растает задолго до этого, но процесс покажет, как гигантские айсберги взаимодействуют с океанами и влияют на глобальную циркуляцию воды.

Плюсы и минусы айсбергов

Плюсы Минусы Поддерживают баланс океанской воды при таянии Угроза навигации судов Переносят питательные вещества в новые районы океана Влияние на популяции животных и растений Помогают изучать климат прошлых эпох Ускоренное разрушение — сигнал об изменениях климата

FAQ

Почему А23а считается крупнейшим?

Хотя его площадь сокращается, масса и объём остаются крупнейшими среди всех известных айсбергов.

Где он сейчас находится?

Примерно в 130 км к северу от Южной Георгии.

Сколько он ещё продержится?

Учёные прогнозируют постепенное разрушение в ближайшие годы, но точный срок зависит от климата и течений.

Мифы и правда

Миф: айсберги опасны только для кораблей.

Правда: они также влияют на океанскую экосистему и климат.

Миф: таяние айсбергов резко повышает уровень моря.

Правда: айсберг уже "плавает", и его таяние не изменяет уровень воды напрямую. Опаснее разрушение ледников, которые пока связаны с сушей.

3 интересных факта

Первоначально А23а был почти вдвое больше Санкт-Петербурга. Он отделился от шельфового ледника Фильхнера почти 40 лет назад. Некоторые фрагменты айсбергов могут путешествовать по океану десятилетиями.

Исторический контекст

1986 год: образование айсберга А23а.

2000-е: стабильный дрейф в Южном океане.

2020-2025 гг.: активное разрушение, потеря трети площади.

2025 год: площадь сократилась до 1423 км², зафиксированы новые расколы.

Айсберг А23а остаётся крупнейшим ледяным объектом на планете, но его дни сочтены. Под действием океанских течений и ветра он теряет массу и постепенно распадается на фрагменты. Для науки это — возможность наблюдать за процессом в реальном времени, а для человечества — наглядный сигнал о том, как хрупок баланс климата на Земле.