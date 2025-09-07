Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Гибель айсберга A23a
Наука и технологии
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 8:04

Неумолимое тепло: почему гигантский айсберг A23a обречен на скорое исчезновение

Айсберг A23a, некогда крупнейший в мире, переживает свои последние дни. Спустя почти четыре десятилетия после откола от Антарктиды гигантская глыба стремительно тает в тёплых водах Южной Атлантики и, по прогнозам учёных, может полностью исчезнуть уже в ближайшие недели.

Ледяной колосс

В начале 2024 года A23a представлял собой поистине гигантскую массу: почти триллион тонн льда и площадь, вдвое превышающую территорию Санкт-Петербурга. Его размеры и движение вызывали опасения среди биологов, поскольку айсберг грозил перекрыть маршруты пингвинов и тюленей к местам кормления у Южной Георгии.

Сегодня от прежнего "ледяного монстра" осталась лишь часть: около 1770 кв. км и ширина порядка 60 км. Эти данные фиксируют спутники европейской программы Copernicus.

Распад на фрагменты

В последние недели от A23a откололись пластины общей площадью около 400 кв. км, а также десятки меньших глыб. Даже они остаются достаточно большими, чтобы представлять угрозу для судоходства в регионе.

Долгий путь в океане

История айсберга началась в 1986 году, когда он откололся от шельфового ледника в море Уэдделла. Но вместо свободного плавания A23a застрял в припайном льду и простоял неподвижно почти 30 лет. Лишь в 2020-м он сорвался и двинулся в Атлантику под действием мощного Полярного течения.

Весной 2024 года айсберг сел на мель у Южной Георгии, вызвав опасения за колонии морских птиц и млекопитающих. Но вскоре он снова освободился и продолжил дрейф на север.

Последний этап

Сейчас движение A23a ускорилось: по спутниковым данным, он преодолевал до 20 км в день. Однако чем дальше на север, тем теплее вода и сильнее волны. Эти факторы разрушают ледяного гиганта быстрее, чем когда-либо раньше. Ученые уверены, что дни A23a сочтены.

Три интересных факта

  1. Айсберг A23a был настолько огромным, что его можно было увидеть из космоса без увеличения.
  2. В 2020 году одновременно с ним в Атлантику вышли ещё несколько гигантов, но именно A23a стал самым долгоживущим.
  3. При разрушении айсберги нередко становятся "оазисами жизни": их талая вода обогащает океан минералами, стимулируя развитие планктона.

