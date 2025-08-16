От триумфа на льду до долгов: что происходит с театром Бестемьяновой

Ледовый театр олимпийской чемпионки Натальи Бестемьяновой уже второй год подряд приносит убытки, несмотря на все усилия команды. По данным портала "Страсти", в 2023 году финансовые потери составили 27 миллионов рублей. В прошлом году ситуация улучшилась, но предприятие все же ушло "в минус" на 2 миллиона рублей при доходе 5,8 миллиона.

Театром управляет ООО "ФИРМА ТРИ-БИ", где среди соучредителей значится и супруг фигуристки Игорь Бобрин. При этом компания исправно платит налоги и не имеет активных судебных разбирательств.

Ранее Бестемьянова высказывалась о популярности Камилы Валиевой, связывая ее в том числе с допинговым скандалом.

В 2020 году спортсменка признавалась, что ей непросто жить на пенсию в размере 90 тысяч рублей. Эта сумма складывается из обычных пенсионных выплат и "президентской" надбавки для олимпийских чемпионов.