Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 13:28

От триумфа на льду до долгов: что происходит с театром Бестемьяновой

Ледовый театр Натальи Бестемьяновой во второй год подряд показал убыток

Ледовый театр олимпийской чемпионки Натальи Бестемьяновой уже второй год подряд приносит убытки, несмотря на все усилия команды. По данным портала "Страсти", в 2023 году финансовые потери составили 27 миллионов рублей. В прошлом году ситуация улучшилась, но предприятие все же ушло "в минус" на 2 миллиона рублей при доходе 5,8 миллиона.

Театром управляет ООО "ФИРМА ТРИ-БИ", где среди соучредителей значится и супруг фигуристки Игорь Бобрин. При этом компания исправно платит налоги и не имеет активных судебных разбирательств.

Ранее Бестемьянова высказывалась о популярности Камилы Валиевой, связывая ее в том числе с допинговым скандалом.

В 2020 году спортсменка признавалась, что ей непросто жить на пенсию в размере 90 тысяч рублей. Эта сумма складывается из обычных пенсионных выплат и "президентской" надбавки для олимпийских чемпионов.

О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru