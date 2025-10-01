Мороженое при боли в горле: сладкий спаситель или ледяная ловушка для связок

Когда горло воспалено и каждый глоток вызывает неприятные ощущения, многие ищут необычные способы облегчить состояние. Одним из таких "народных средств" считается мороженое. Холод действительно способен на время снизить боль, но подходит этот метод далеко не всем.

"Если есть осиплость голоса или затруднение речи — это, вероятно, ларингит… В этом случае мороженое точно нельзя", — пояснила врач-терапевт Надежда Чернышова.

Как действует мороженое на горло

Холодное лакомство сужает сосуды, снижает отёк и даёт легкий обезболивающий эффект. Поэтому иногда кусочек мороженого приносит кратковременное облегчение. Но важно понимать, что это не лечение, а лишь временное снятие симптома.

Когда мороженое противопоказано

Ларингит (воспаление голосовых связок)

Осиплость голоса и трудности с речью

Сильный кашель или бронхит

Хронический тонзиллит в стадии обострения

В таких случаях холод только усугубит воспаление и может привести к осложнениям.

Сравнение: что выбрать при боли в горле