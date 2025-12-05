Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
ледяная шерсть
© commons.wikimedia.org by Vielfalt is licensed under CC BY-SA 4.0
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 20:24

Лесники наткнулись на это редкое природное явление под Щёлково — нити льда расползлись по дереву, как живая ткань

"Ледяную шерсть" обнаружили в лесу под Щёлково — комитет лесного хозяйства

Необычные ледяные структуры, появившиеся на гниющей древесине, вновь напомнили о том, как тонко природа реагирует на изменения погоды. О находке сообщили в Telegram-канале комитета лесного хозяйства Московской области, где специалисты отметили редкость возникшего явления и сложность условий его формирования.

Условия появления ледяных нитей

Сообщение пришло от сотрудников Московского учебно-опытного лесничества, работавших недалеко от деревни Рязанцы в городском округе Щёлково. Они обнаружили в лесных насаждениях Фряновского участкового лесничества тонкие серебристые нити, которые расползались по влажной древесине, словно пушистый слой инея. Подобное можно увидеть не каждую зиму, и его возникновение связано с сочетанием сразу нескольких факторов. Высокая влажность, температура немного ниже нулевой отметки и полный штиль создают условия, при которых лед формирует сложные структуры, удерживающиеся на поверхности древесины. Так что даже незначительное изменение атмосферы способно разрушить это хрупкое образование.

Важную роль играет и состояние самой древесины. Нити проявляются только на влажной гнилой породе, где микропроцессы разложения создают необходимые условия для роста ледяных кристаллов. По словам экспертов, такие структуры существуют недолго и исчезают при малейшем колебании температуры или появлении ветра, что делает наблюдение особенно редким.

Роль грибка Exidiopsis effusa

Специалисты уточняют, что формирование ледяных волос невозможно без участия определённого вида грибка.

"Ключевым фактором образования "ледяных волос" является присутствие определенного вида гриба — Exidiopsis effusa. Он способствует формированию этих тонких структур и препятствует их быстрой рекристаллизации в более крупные кристаллы", — цитирует сообщение агентство городских новостей "Москва".

Исследования, проводившиеся ранее в других регионах мира, подтверждают, что именно этот гриб удерживает форму ледяных нитей и стабилизирует их структуру.

По наблюдениям специалистов, сезонные аномалии в Подмосковье создали подходящие условия для проявления редкого эффекта. Помощник участкового лесничего Московского учебно-опытного филиала ГАУ МО "Мособллес" Дарья Чумакова объяснила, что сочетание влажности, умеренного холода и отсутствия ветра стало решающим фактором. В материале "Москва 24" подчёркивается, что именно такие погодные отклонения позволили необычному явлению закрепиться на поверхности древесины и проявиться в полной форме.

