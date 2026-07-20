Пломбир притворяется настоящим: одна строчка на этикетке сразу выдает подделку

Потребители часто сталкиваются с подменой понятий при выборе холодного десерта. По словам руководителя испытательной лаборатории ФБНУ ВНИМИ Елены Юровой, недобросовестные производители выдают продукты смешанного состава за классический пломбир. Эксперт прокомментировала NewsInfo, как отличить качественный товар от фальсификата и на какие признаки состава стоит обратить внимание в первую очередь.

Ранее сообщалось, что молочное и сливочное мороженое отличаются от пломбира содержанием жира. При этом потребителям важно понимать: любые отклонения от заявленной рецептуры являются признаком нарушения производственных стандартов.

Юрова подчеркивает, что пломбир обязан производиться исключительно из натурального молока без использования заменителей. Специалист пояснила, что наличие растительных жиров или искусственных подсластителей в составе делает продукт имитацией, а не традиционным десертом. Важно уметь отличать настоящее питание от дешевых аналогов.

"Все параметры к пломбиру должны относиться, вкусовые качества, все, что относится к взбитости", — отметила Юрова.

Эксперт советует внимательно изучать маркировку, так как нередко крупный шрифт на упаковке вводит покупателей в заблуждение, скрывая реальный состав, написанный мелкими буквыами. Оценка качества продуктов питания требует особой бдительности, ведь иногда даже популярные методы проверки натуральности не дают полной картины безопасности.

Юрова также напомнила, что пищевая ценность должна быть указана для всего продукта целиком, включая вафельный стаканчик и глазурь, а не только для молочной основы. В этой сфере инновации помогают дольше сохранять свежесть, но не должны заменять натуральные компоненты.

"Мы недавно испытания проводили для одной сети торговой, удивление жуткое. Там везде в мороженом было превышение содержание подсластителя. Это катастрофа, потому что дети будут кушать это мороженое и получать вместо обычного сахара кучу химических соединений. Любая пищевая добавка не добавляется одна", — пояснила Юрова.

Добавим, что вопрос выбора безопасных ингредиентов стоит крайне остро. Читателям также будет полезно узнать, какие заменители сахара считаются допустимыми, и помнить, что безопасность добавок зависит от их происхождения.

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