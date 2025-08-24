Врач раскрывает опасность мороженого для печени: сколько можно съесть без последствий

Частое употребление мороженого может создать проблемы для печени. Этот орган играет ключевую роль в переработке жиров и углеводов, и их избыток создаёт для него чрезмерную нагрузку. Об этом предупредила врач-диетолог, гепатолог Нурия Дианова. Врач подчеркивает, что умеренность в употреблении мороженого является ключевым фактором для поддержания здоровья печени.

Печень является жизненно важным органом, выполняющим множество функций, включая переработку жиров и углеводов, выработку желчи, синтез белков и детоксикацию организма. Избыточное употребление продуктов, богатых жирами и углеводами, таких как мороженое, может перегрузить печень и привести к развитию различных заболеваний.

Мороженое с заменителями молочного жира: альтернатива для здоровья?

"От мороженого лучше отказаться, хотя это сложно. Но есть выход: существует мороженое с заменителями молочного жира. Они позволяют снизить количество холестерина и насыщенных жирных кислот, а также увеличить количество полезных ненасыщенных жирных кислот", — пояснила специалист.

Выбор мороженого с заменителями молочного жира может быть более здоровой альтернативой, но при этом необходимо внимательно изучать состав продукта и избегать тех, которые содержат вредные трансжиры.

Доктор также отметила, что важно выбирать мороженое, не содержащее вредных транc-изомеров, образующихся в процессе гидрогенизации жидких масел, которые иногда используются в производстве этого десерта. Трансжиры могут повышать уровень "плохого” холестерина в крови и увеличивать риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, а также оказывать негативное влияние на печень.

Фруктовый лед: освежающий десерт с осторожностью

В качестве альтернативы эскимо или пломбиру можно рассмотреть фруктовый лёд, но при этом необходимо внимательно следить за содержанием сахара в его составе. Фруктовый лед может быть более низкокалорийным и содержать меньше жиров, но он часто содержит большое количество сахара, что также может негативно влиять на печень и приводить к развитию других заболеваний.

Дианова подчеркнула, что натуральное мороженое, изготовленное из молока, сливок и сливочного масла, содержит насыщенные жиры и трансжиры. Регулярное употребление такого мороженого может увеличить вероятность развития заболеваний печени, поэтому специалисты советуют употреблять его не чаще одного-двух раз в месяц.

Интересные факты о мороженом и печени

Безалкогольная жировая болезнь печени (НАЖБП) является распространенным заболеванием печени, которое связано с избыточным накоплением жира в печени и может быть вызвано избыточным потреблением жиров и углеводов.

Регулярное употребление алкоголя также может приводить к повреждению печени и развитию алкогольной жировой болезни печени.

Здоровая диета, богатая фруктами, овощами и цельнозерновыми продуктами, может помочь защитить печень от повреждений и улучшить ее функцию.

Рекомендации врача-диетолога

Врач-диетолог Нурия Дианова рекомендует употреблять мороженое в умеренных количествах и выбирать более здоровые альтернативы, такие как мороженое с заменителями молочного жира или фруктовый лед, при этом внимательно изучая состав продукта и контролируя содержание сахара и трансжиров.

В заключение, мороженое может быть вкусным и приятным десертом, но его частое употребление может создать проблемы для печени. Умеренность в употреблении, выбор более здоровых альтернатив и соблюдение рекомендаций специалистов помогут наслаждаться мороженым без вреда для здоровья.