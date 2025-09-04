Мороженое — не только десерт: чем холодное лакомство удивило учёных

Мороженое для многих ассоциируется исключительно с десертом и лишними калориями. Но у этого лакомства есть и неожиданные плюсы: оно влияет не только на настроение, но и на работу мозга и даже на иммунитет. Главное — помнить о мере и не превращать пломбир в ежедневный источник сахара.

Источник кальция и энергии

Классическое мороженое готовят на основе молока и сливок, поэтому в нём присутствуют кальций, витамины группы B и жирорастворимые витамины. Сахар и жир дают быстрый прилив энергии и чувство насыщения, хотя ненадолго — вскоре снова захочется перекусить.

"В составе качественного мороженого много молочных продуктов с полезными микроэлементами, в том числе кальцием. Но, конечно, мороженое не может быть их основным источником. Это всё-таки десерт, а не кисло-молочный продукт", — пояснила врач Екатерина Шебедя.

Мороженое и настроение

В молочных продуктах содержится аминокислота тирозин, которая участвует в синтезе дофамина и норадреналина — веществ, влияющих на внимание и чувство удовольствия. Именно поэтому после мороженого многие ощущают прилив энергии и улучшение настроения.

Учёные из Орегонского института с помощью МРТ показали: когда человек пьёт молочный коктейль, центры удовольствия в мозге активно реагируют. А исследование британских психологов подтвердило, что мороженое усиливает чувство благополучия во время экспериментов с благодарственными практиками.

Однако при регулярном употреблении эффект ослабевает: мозг привыкает, и десерт перестаёт вызывать прежний эмоциональный отклик.

Холод как обезболивающее

Миф о том, что мороженое вызывает ангину, опровергнут: само по себе оно не может стать причиной болезни. Холод действительно может ослабить местный иммунитет, но только если в организме уже есть вирус или бактерия.

Зато замороженные продукты действуют как кратковременное обезболивающее: охлаждают слизистую и снижают чувствительность нервных окончаний. Поэтому мороженое или фруктовый лёд иногда рекомендуют при боли в горле, в том числе после операций на миндалинах. В одном исследовании пациенты, которые ели мороженое после тонзиллэктомии, жаловались на меньшую боль.

Лицевая сторона сладости

У мороженого есть и минусы. Оно содержит много сахара и насыщенных жиров, что повышает уровень глюкозы и "плохого" холестерина. Для людей с лишним весом или риском диабета 2-го типа это может стать серьёзной проблемой.

Обычная порция (80-100 г) содержит примерно 20 г сахара и 10 г жира — почти половину дневной нормы. Поэтому врачи советуют придерживаться рекомендаций ВОЗ: не более 10% калорий в день должно приходиться на сахар и насыщенные жиры.

Сегодня учёные экспериментируют с функциональными вариантами мороженого — с пониженным содержанием жира и сахара, но обогащёнными белком или витаминами. В частности, исследования показывают, что белковое мороженое может положительно влиять на плотность костей у женщин в постменопаузе. Пока такие продукты остаются редкостью.

Как включать мороженое в рацион

Оптимально ограничиться одной порцией в день — стаканчиком или эскимо. Тогда лакомство не нарушит баланс рациона и при этом подарит удовольствие. В качестве альтернативы можно пробовать сорбеты, фруктовый лёд или протеиновые десерты. Но полностью заменять ими классическое мороженое диетологи не советуют.