Каменные своды пещеры
Каменные своды пещеры
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Наука
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 20:56

Ледниковый период оказался не таким холодным, как думали: сенсационная находка в Норвегии

Бёссенкёль: в норвежской пещере нашли останки 46 видов животных ледникового периода

Глубоко в недрах норвежской скалы хранилась уникальная летопись ледникового периода, которую учёным удалось прочесть лишь сейчас. В пещере Арне Квам на севере Норвегии исследователи обнаружили тысячи фрагментов костей, принадлежавших 46 различным видам животных. Эта находка, возраст которой оценивается в 75 000 лет, радикально меняет представления о том, как выглядела арктическая экосистема в ту далёкую эпоху.

Уникальная капсула времени

Большинство свидетельств жизни в Скандинавии во времена ледникового периода были уничтожены движением гигантских ледников, которые сдирали верхние слои почвы и стирали всё на своём пути. Однако пещере Арне Квам удалось сохранить своё содержимое благодаря удачному расположению и особой дренажной системе, которая защитила отложения от разрушительной силы льда.

"Это чрезвычайно редкий и ценный наход", — говорит профессор Университета Осло Санне Бёссенкёль.

Исследование, опубликованное в Proceedings of the National Academy of Sciences, показывает, что в пещере сохранились останки 23 видов птиц, 13 видов млекопитающих, 10 видов рыб, а также различных морских беспозвоночных и растений. Такого разнообразия видов из одного отложения ледникового периода учёные ранее не встречали не только в Скандинавии, но и во всём мире.

Как нашли пещеру

Пещера была случайно обнаружена в 1990-х годах во время строительства туннеля для цементной компании. Первые исследования выявили кости белого медведя, но полноценные раскопки начались лишь в 2021–2022 годах под руководством Тронда Клунгсета Лёдёэна из Университетского музея Бергена.

Древняя экосистема в деталях

Среди находок — кости белых медведей, моржей, кольчатых нерп, северных оленей и песцов. Особый интерес представляют останки китов, включая синего кита, а также обыкновенной морской свиньи. Из холодноводных рыб обнаружены треска, пикша и морской окунь.

Птичий мир был представлен 23 видами — от морских уток, гагарок и гаг-гребенушек до наземных воронов, журавлей и тундряных куропаток. Такое сочетание видов рисует картину прибрежной тундры с сезонным морским льдом.

"Мы видим полную экосистему ледникового периода", — отмечает Санне Бёссенкёль.

Климатические подсказки

Находки многое говорят о климате того периода. Присутствие белых медведей и моржей указывает на существование морского льда, а кости морской свиньи, которая избегает льда, свидетельствуют, что ледовый покров был сезонным, а не постоянным.

"Мы также обнаружили пресноводную рыбу, а это значит, что в этом районе должны были быть реки и озёра", — добавляет Санне Бёссенкёль.

Исследователи предполагают, что 75 000 лет назад этот регион напоминал современный Шпицберген — с тундровой растительностью, сезонно отступающими ледниками и богатой фауной.

Технологии, позволившие заглянуть в прошлое

Большинство костей в пещере были раздроблены на фрагменты длиной всего несколько миллиметров. Учёным пришлось просеять более тысячи вёдер осадка, используя увеличительные лампы для поиска мельчайших частиц.

Традиционные методы остеологии позволили идентифицировать лишь небольшую часть материала. Прорыв стал возможен благодаря применению ДНК-штрихкодирования и меташтрихкодирования — современных методов анализа древней ДНК.

"Эти методы позволяют обнаружить короткие последовательности ДНК, уникальные для определённых видов", — поясняет Санне Бёссенкёль.

По словам палеонтолога Ханнеке Мейер из Бергенского университета, не участвовавшей в раскопках, этот подход знаменует поворотный момент в исследованиях: "Метабаркодирование доисторической ДНК позволяет нам классифицировать эти фрагменты и составить гораздо более подробную картину жизни животных в прошлом".

А что если…

Если бы не современные методы генетического анализа, большая часть информации, содержащейся в мельчайших костных фрагментах, осталась бы недоступной для науки. Именно сочетание традиционных археологических методов с передовыми молекулярными технологиями позволило восстановить сложную картину древней экосистемы.

Три факта о находке в пещере Арне Квам

  1. В пещере были обнаружены кости как гигантских синих китов, так и крошечных леммингов, что даёт уникальную возможность изучать всю пищевую цепь ледникового периода.

  2. Анализ ДНК показал, что многие виды принадлежали к ныне вымершим генетическим линиям, включая копытного лемминга, песца и белого медведя.

  3. На костях отсутствуют следы человеческой деятельности, что подтверждает естественное происхождение скопления — останки были принесены в пещеру хищниками или водными потоками.

Загадка исчезнувших генов

Генетический анализ показал удивительный факт: все секвенированные генетические линии из пещеры оказались вымершими.

"Все секвенированные линии из пещеры вымерли", — говорит ведущий автор Сэмюэл Дж. Уокер из Борнмутского университета.

Это открытие свидетельствует, что хотя арктические виды были способны повторно заселять регион после оледенений, они не всегда успевали адаптироваться к резким климатическим изменениям. Многие популяции просто исчезали, не выдерживая скорости преобразования окружающей среды.

Исторический контекст

Открытие в пещере Арне Квам разрушает стереотип о том, что территория Норвегии во время ледникового периода была полностью покрыта льдом. Напротив, вдоль побережья существовали значительные области, свободные ото льда, где процветала разнообразная фауна. Это исследование связывает прошлое с настоящим, показывая, как арктические экосистемы реагировали на климатические изменения в прошлом. Понимание этих механизмов адаптации и вымирания видов даёт ценную информацию для прогнозирования последствий современного глобального потепления для хрупких экосистем Арктики, которые сегодня сталкиваются с беспрецедентно быстрыми изменениями окружающей среды.

