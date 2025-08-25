Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алина Семёнова Опубликована вчера в 23:45

Оленевый зуб из-под ног человечности: 300 000 лет спустя он указал на леденящую тайну

Исследователи подтвердили на стоянке Галерия присутствие северного оленя в Испании

Окаменевший зуб, найденный на стоянке Галерия в горах Сьерра-де-Атапуэрка (Бургос, Испания), подтверждает, что северный олень (Rangifer) обитал в этом районе Пиренейского полуострова 243 000-300 000 лет назад. Согласно исследованию, он представляет собой один из самых южных останков северного оленя, когда-либо найденных в Евразии, и является самым ранним свидетельством ледниковой фауны на Пиренейском полуострове.

Почему это важно

Присутствие в этих широтах видов, адаптированных к холоду, таких как северный олень, указывает на ледниковый климат того времени. Окаменелость была обнаружена в слое GIIIa в Галерии, в том же слое, что и фрагмент человеческого черепа и многочисленные литические артефакты, что подтверждает сосуществование этого вида с ранними человеческими популяциями.

Это открытие сделали исследователи из:

  • Национального музея естественных наук (MNCN-CSIC);
  • Национального центра исследований по эволюции человека (CENIEH);
  • Каталонского института палеоэкологии человека и социальной эволюции (IPHES-CERCA).

Их работа демонстрирует, что ледниковая фауна распространилась на Пиренейский полуостров, который, как и другие южноевропейские полуострова, служил убежищем для видов, не приспособленных к холодному климату.

Что говорят учёные

"Эта окаменелость помогает уточнить датировку стратиграфических уровней этого места, а также свидетельствует об интенсивности ледниковых периодов, которые затронули жителей полуострова в плейстоцене", — объясняет Ян ван дер Маде, исследователь из MNCN-CSIC.

Обнаружение этого оленя на такой широте указывает на то, что экстремальные холода могли повлиять на иберийскую фауну раньше и сильнее, чем считалось ранее.

Последние оледенения расширили экосистему, известную как "Мамонтова степь", где обитали:

  • мамонты;
  • шерстистые носороги;
  • северные олени.

Некоторые из этих видов достигали к югу Мадрида и даже Гранады, значительно ниже широты Атапуэрки.

"Эта работа подчеркивает важность изучения биогеографических особенностей ледниковой фауны, позволяя нам лучше понять адаптивные возможности человеческих популяций в среднем плейстоцене, примерно между 125 000 и 800 000 лет назад", — заключает Игнасио Агилар Ласагабастер, исследователь из CENIEH.

