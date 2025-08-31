Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Мужчина принимает таблетку
Мужчина принимает таблетку
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI)
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 16:20

Антибиотики обвиняли в угрозе для здоровья — но настоящая проблема рядом на полке

Исследование UniSA: комбинация ибупрофена и парацетамола снижает эффективность антибиотиков

Ибупрофен и парацетамол давно считаются одними из самых безопасных и доступных препаратов для снятия боли и снижения температуры. Они привычно лежат в каждой аптечке и используются миллионами людей во всём мире. Но новые данные показывают, что их воздействие на организм может быть куда сложнее и опаснее, чем считалось раньше.

Как обезболивающие связаны с антибиотиками

Исследователи Университета Южной Австралии обнаружили, что ибупрофен и парацетамол способны ускорять развитие устойчивости бактерий к антибиотикам. При этом особенно тревожно то, что в сочетании они усиливают этот эффект.

Эксперименты проводились с кишечной палочкой (E. coli) и распространённым антибиотиком ципрофлоксацином. Учёные заметили: под действием обезболивающих бактерии начинали активнее мутировать и быстрее формировали защиту не только против самого ципрофлоксацина, но и против других групп антибиотиков.

"Когда бактерии подвергались воздействию ципрофлоксацина наряду с ибупрофеном и парацетамолом, у них развилось больше генетических мутаций, чем при использовании только антибиотика", — сказал доцент UniSA Риети Вентер.

По словам исследователей, обезболивающие активируют механизмы, позволяющие бактериям "выталкивать" антибиотики и тем самым снижать их эффективность.

Почему это важно для пожилых людей

Особую тревогу вызывает ситуация в домах престарелых, где пациентам часто назначают сразу несколько препаратов: антибиотики, обезболивающие, средства от давления и сна. Такая "полипрагмазия" создаёт идеальные условия для развития устойчивых бактерий, которые быстро адаптируются к лечению.

В подобных учреждениях инфекционные вспышки могут распространяться стремительно, а стандартные методы лечения оказываются менее действенными.

Масштаб угрозы

По данным Всемирной организации здравоохранения, устойчивость к противомикробным препаратам уже стала одной из главных угроз современности. В 2019 году она напрямую привела к 1,27 миллиона смертей. И если раньше основной акцент делался на чрезмерное использование антибиотиков, то теперь становится ясно: значимую роль играют и обычные безрецептурные лекарства.

Другие препараты под подозрением

Учёные также проверили действие девяти лекарств, которые часто назначают пожилым людям. Помимо ибупрофена и парацетамола, в список вошли диклофенак, фуросемид, метформин, аторвастатин, трамадол, темазепам и псевдоэфедрин. Оказалось, что и они в разной степени могут влиять на устойчивость бактерий.

"Устойчивость к антибиотикам — это уже не только антибиотики", — подчеркнул доцент Вентер.

Что делать дальше

Учёные не предлагают полностью отказаться от обезболивающих или других распространённых препаратов. Но они настаивают на необходимости более внимательного подхода к их назначению, особенно в условиях длительной медикаментозной терапии.

Необходимы новые исследования, чтобы лучше понять механизмы взаимодействия лекарств и снизить риски для пациентов. Ведь речь идёт не только о пожилых людях, но и обо всех, кто регулярно принимает несколько препаратов одновременно.

