Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Витамины
Витамины
© commons.wikimedia.org by ElsBrinkerink is licensed under Creative Commons Autorstvo-Deliti pod istim uslovima 3.0 Unported
Главная / Красота и здоровье
Олег Белов Опубликована сегодня в 23:24

Опасное обезболивание: чем грозит популярный препарат

Кардиолог Рохас: ибупрофен опасен для сердца при длительном приёме

Кардиолог Аурелио Рохас заявил, что популярное обезболивающее ибупрофен представляет серьёзную угрозу для сердца. Его слова приводит издание Vanitatis.

Чем опасен препарат

"Ибупрофен является одним из самых популярных обезболивающих в мире, но для сердца это одно из самых вредных средств, особенно если его принимать на протяжении долгого времени, в больших дозах и при повышенной чувствительности организма к нему", — отметил Рохас.

Основной риск заключается в повышении артериального давления, что особенно опасно для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Как снизить риски

Кардиолог подчеркнул, что иногда заменить ибупрофен невозможно. В таких случаях следует соблюдать меры предосторожности:

  • контролировать артериальное давление;

  • поддерживать водный баланс для защиты почек и стабилизации давления;

  • избегать интенсивных физических нагрузок, чтобы не перегружать сердце;

  • принимать таблетки только после еды, чтобы снизить вред для желудка;

  • полностью отказаться от алкоголя.

Главное правило

"Чем короче время приёма и ниже доза, тем лучше для сердца", — заключил врач.

Итог

  • Ибупрофен при длительном приёме и в больших дозах вреден для сердца.

  • Важно следить за давлением, пить достаточно воды и исключить алкоголь.

  • Приём должен быть минимальным по дозировке и времени.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Бьюти-эксперт Avon: ароматы перегружают мозг и провоцируют головную боль сегодня в 22:41

Когда запах становится врагом: неожиданный эффект духов

До 35% людей жалуются на головную боль после духов. Эксперт объяснила, как перегрузка мозга и аллергия на компоненты парфюма влияют на самочувствие.

Читать полностью » Врач предостерёг от операции по удалению камней из желчного пузыря без его удаления сегодня в 22:31

Опасная мода медицины: почему операция, за которую берут деньги, не имеет смысла

Мясников развеял миф о «безопасных» операциях: удаление камней без удаления желчного пузыря опасно — камни появятся снова через пару месяцев.

Читать полностью » Психиатр Клерже назвал эмоции причиной возвращения лишних килограммов после диет сегодня в 22:31

Эмоции тяжелее еды: как чувства превращаются в килограммы

Узнайте, как эмоции влияют на набор веса и почему старые привычки могут мешать похудению. Откройте для себя 5 шагов к преодолению эмоциональных килограммов.

Читать полностью » Эксперт развеяла миф о строгих диетах и похудении сегодня в 22:29

Похудеть можно и без строгих диет: врач объяснила, что работает на самом деле

Почему вес может стоять на месте даже при регулярных тренировках и как похудеть без строгих диет объяснила терапевт Екатерина Ладыгина

Читать полностью » Учёные выяснили, какие факторы чаще всего встречаются у людей, перешагнувших 90-летний рубеж сегодня в 22:26

Секреты вековой молодости раскрыты: три черты, которые продлевают жизнь

Учёные выяснили, что у долгожителей есть три общие черты: здоровое сердце, позитивный настрой и чувство цели. Эти факторы продлевают жизнь и сохраняют активность.

Читать полностью » Врач-реабилитолог развеял миф о вреде сна на левом боку сегодня в 22:21

Самая удобная поза сна долго считалась опасной — но это неправда

Реабилитолог Сергей Агапкин объяснил, что сон на левом боку не вредит сердцу. Почему этот миф до сих пор популярен?

Читать полностью » Врачи назвали самый доступный способ лечения ОРВИ сегодня в 22:11

ОРВИ уходит быстрее, если пить правильно: врачи раскрыли секрет

Врачи Никифоров и Мясников назвали обильное питьё самым простым и эффективным способом помочь организму справиться с ОРВИ.

Читать полностью » Кардиолог объяснила, почему нельзя пить кофе сразу после сна сегодня в 22:01

Правильное время для кофе: всего несколько минут ожидания делают напиток эффективнее

Кофе может бодрить сильнее и быть безопаснее, если пить его не сразу после пробуждения. Врач объяснила оптимальное время и допустимые дозы кофеина.

Читать полностью »

Новости
Еда

Диетолог Белева назвала полезные перекусы для школьников
Туризм

Консульский сбор за визу в США для россиян превысит 35 тысяч рублей с октября
Красота и здоровье

Диетолог объяснил, почему температура еды не имеет значения для пищеварения
Культура и шоу-бизнес

Леди Гага отменила концерт в Майами из-за повреждения голосовых связок
Красота и здоровье

Сексолог Василенко назвала ошибки в прелюдии, мешающие женщинам достичь оргазма
Красота и здоровье

Лор Дари: регулярность важнее интенсивности при возвращении к спорту
Авто и мото

Продавец автомобиля несёт ответственность за штрафы после продажи, уточняет автоюрист
ПФО

В Пензенской области лжесотрудники ФСБ похищают деньги через фейковые видеозвонки
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet