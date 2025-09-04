Опасное обезболивание: чем грозит популярный препарат
Кардиолог Аурелио Рохас заявил, что популярное обезболивающее ибупрофен представляет серьёзную угрозу для сердца. Его слова приводит издание Vanitatis.
Чем опасен препарат
"Ибупрофен является одним из самых популярных обезболивающих в мире, но для сердца это одно из самых вредных средств, особенно если его принимать на протяжении долгого времени, в больших дозах и при повышенной чувствительности организма к нему", — отметил Рохас.
Основной риск заключается в повышении артериального давления, что особенно опасно для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Как снизить риски
Кардиолог подчеркнул, что иногда заменить ибупрофен невозможно. В таких случаях следует соблюдать меры предосторожности:
-
контролировать артериальное давление;
-
поддерживать водный баланс для защиты почек и стабилизации давления;
-
избегать интенсивных физических нагрузок, чтобы не перегружать сердце;
-
принимать таблетки только после еды, чтобы снизить вред для желудка;
-
полностью отказаться от алкоголя.
Главное правило
"Чем короче время приёма и ниже доза, тем лучше для сердца", — заключил врач.
Итог
-
Ибупрофен при длительном приёме и в больших дозах вреден для сердца.
-
Важно следить за давлением, пить достаточно воды и исключить алкоголь.
-
Приём должен быть минимальным по дозировке и времени.
