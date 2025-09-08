Комбинация таблеток, которая делает лечение бессмысленным

Обезболивающие вроде ибупрофена и парацетамола давно стали "лекарствами первой помощи": их принимают при боли, воспалении и температуре. Но новое исследование показало неожиданную сторону этих привычных средств — они могут влиять на эффективность антибиотиков.

Что обнаружили учёные

Специалисты Университета Южной Австралии изучили взаимодействие ибупрофена и парацетамола с антибиотиком ципрофлоксацином. Этот препарат применяют для лечения инфекций ЖКТ и мочевыводящих путей, включая вызванные кишечной палочкой E.coli.

Оказалось, что обезболивающие усиливают способность бактерий мутировать и вырабатывать устойчивость к антибиотику. В итоге одновременный приём таких препаратов снижает эффективность лечения и повышает риск формирования "супербактерий".

Особенно уязвимы пожилые люди, которые часто принимают несколько лекарств одновременно.

Почему это опасно

Антибиотикорезистентность давно признана глобальной угрозой здравоохранению. В списке патогенов, устойчивых к современным препаратам, уже десятки возбудителей — от пневмонии и туберкулёза до гонореи и кишечных инфекций. Некоторые микробы перестали реагировать даже на резервные антибиотики, которые используют в самых тяжёлых случаях.

Основная причина — бесконтрольный приём лекарств. Чем чаще бактерия сталкивается с действующим веществом, тем быстрее учится ему противостоять. Если процесс не остановить, человечество может вернуться в "доантибиотиковую эру", когда даже простая инфекция становилась смертельной, а хирургические операции были крайне рискованными.

Что это значит для пациентов

• Самолечение при бактериальных инфекциях недопустимо. Назначать антибиотики должен только врач.

• Нельзя совмещать обезболивающие и антибиотики без медицинских рекомендаций.

• Любая комбинация препаратов требует консультации специалиста, особенно у людей старшего возраста и пациентов с хроническими болезнями.

Главное

Ибупрофен и парацетамол — привычные обезболивающие, но в сочетании с антибиотиком ципрофлоксацином они могут ускорять развитие устойчивости бактерий. Это снижает эффективность лечения и усугубляет глобальную проблему антибиотикорезистентности. ВОЗ призывает: никаких препаратов "для профилактики" и только строгое соблюдение врачебных назначений.