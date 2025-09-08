Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
таблетки
таблетки
© www.flickr.com by Адам is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Главная / Красота и здоровье
Олег Белов Опубликована вчера в 23:37

Комбинация таблеток, которая делает лечение бессмысленным

Эксперты: одновременный приём обезболивающих и антибиотиков повышает риск супербактерий

Обезболивающие вроде ибупрофена и парацетамола давно стали "лекарствами первой помощи": их принимают при боли, воспалении и температуре. Но новое исследование показало неожиданную сторону этих привычных средств — они могут влиять на эффективность антибиотиков.

Что обнаружили учёные

Специалисты Университета Южной Австралии изучили взаимодействие ибупрофена и парацетамола с антибиотиком ципрофлоксацином. Этот препарат применяют для лечения инфекций ЖКТ и мочевыводящих путей, включая вызванные кишечной палочкой E.coli.

Оказалось, что обезболивающие усиливают способность бактерий мутировать и вырабатывать устойчивость к антибиотику. В итоге одновременный приём таких препаратов снижает эффективность лечения и повышает риск формирования "супербактерий".

Особенно уязвимы пожилые люди, которые часто принимают несколько лекарств одновременно.

Почему это опасно

Антибиотикорезистентность давно признана глобальной угрозой здравоохранению. В списке патогенов, устойчивых к современным препаратам, уже десятки возбудителей — от пневмонии и туберкулёза до гонореи и кишечных инфекций. Некоторые микробы перестали реагировать даже на резервные антибиотики, которые используют в самых тяжёлых случаях.

Основная причина — бесконтрольный приём лекарств. Чем чаще бактерия сталкивается с действующим веществом, тем быстрее учится ему противостоять. Если процесс не остановить, человечество может вернуться в "доантибиотиковую эру", когда даже простая инфекция становилась смертельной, а хирургические операции были крайне рискованными.

Что это значит для пациентов

• Самолечение при бактериальных инфекциях недопустимо. Назначать антибиотики должен только врач.
• Нельзя совмещать обезболивающие и антибиотики без медицинских рекомендаций.
• Любая комбинация препаратов требует консультации специалиста, особенно у людей старшего возраста и пациентов с хроническими болезнями.

Главное

Ибупрофен и парацетамол — привычные обезболивающие, но в сочетании с антибиотиком ципрофлоксацином они могут ускорять развитие устойчивости бактерий. Это снижает эффективность лечения и усугубляет глобальную проблему антибиотикорезистентности. ВОЗ призывает: никаких препаратов "для профилактики" и только строгое соблюдение врачебных назначений.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Иммунолог Крючков: вирусы могут лечить кишечные инфекции и онкологию сегодня в 23:21

То, что убивало, теперь лечит: какие вирусы стали оружием против онкологии

Иммунолог рассказал, что вирусы могут не только вызывать болезни, но и лечить их: от кишечных инфекций до онкологии. В чём секрет терапевтических вирусов?

Читать полностью » Hola: Карасо рассказал, как дыхательная техника помогает быстро снизить тревожность сегодня в 23:12

Одна минута — и тревога сдаётся: простое упражнение против стресса

Психолог рассказал о короткой практике, которая помогает справиться со стрессом всего за минуту. Простые шаги, дыхание и визуализация — и вы снова спокойны.

Читать полностью » Доцент Волгина назвала болезни, которые может скрывать головная боль сегодня в 23:01

Один симптом — сотни диагнозов: почему врачи боятся головной боли

Головная боль может сигнализировать не только о переутомлении, но и о серьёзных болезнях — от гипертонии до онкологии. Врач объяснила, как распознать угрозу.

Читать полностью » Меланома ежегодно выявляется у 320 тысяч человек в мире — данные ВОЗ сегодня в 18:02

Опоздать значит проиграть: что происходит, когда меланому находят слишком поздно

Узнайте, какие первые признаки меланомы чаще всего остаются незамеченными и почему своевременная реакция может спасти жизнь.

Читать полностью » Физическая активность помогает сохранять объём гиппокампа и замедляет когнитивное старение сегодня в 17:45

"Удобрение" для нервной системы: скрытый механизм, который спасает память

Узнайте, как современные исследования опровергли миф о статичности мозга и как физическая активность, особенно силовые тренировки, влияет на нейрогенез и здоровье мозга.

Читать полностью » Греческий йогурт содержит вдвое больше белка, чем обычный сегодня в 17:34

Белок есть, кальций теряете: в чём главный риск греческого йогурта

Греческий йогурт давно перестал быть просто завтраком. Узнайте, чем он отличается от обычного и почему врачи советуют включать его в рацион.

Читать полностью » Эксперты: дневной сон 15–25 минут улучшает работу мозга и не мешает ночному отдыху сегодня в 16:41

Недосып крадет годы жизни: правда, которую все недооценивают

Полноценный сон важен для здоровья, но многие не достигают нормы. Узнайте, как наладить режим сна и избежать бессонницы с помощью простых советов.

Читать полностью » Семена чиа содержат омега-3 и белок, которые укрепляют волосы сегодня в 16:26

Больше не маскируйте проблемы: решение для волос прячется в стакане воды с этими семенами

Семена чиа способны влиять на рост и здоровье волос, но многое зависит от того, когда их есть. Утро или вечер — разница принципиальна.

Читать полностью »

Новости
Наука и технологии

Хроническое воспаление у детей связано с условиями окружающей среды — данные проекта HELIX/ATHLETE
Дом

Пауки осенью: энтомологи назвали запахи цитрусовых, которые отпугивают насекомых
Садоводство

Алексей Косяков: рост доли ИЖС увеличил площадь жилья, покупаемого по ипотеке
Авто и мото

Закипание антифриза в автомобиле вызывают неисправный термостат, вентилятор или засор радиатора
Красота и здоровье

Психолог Соловьева связала незавершённую сепарацию с алкоголем и перееданием
Красота и здоровье

Профессор Alonso: Мальва снижает воспаление слизистых и облегчает кашель
Красота и здоровье

Психолог Морозова рассказала, как справиться с навязчивыми мыслями вечером
Культура и шоу-бизнес

Адвокат Екатерина Гордон заявила, что Лерчек не участвовала в выводе 250 млн рублей
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet