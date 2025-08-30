Решение IBU окончательное: как регламент перечеркнул надежды

Международный союз биатлонистов (IBU) сделал официальное заявление о перспективах участия российских спортсменов в зимней Олимпиаде-2026, которая пройдёт в Италии.

Решение организации

На сайте IBU подчеркнули, что регламент соревнований не предусматривает формат выступлений под нейтральным флагом.

"В правилах мероприятий и соревнований IBU не предусмотрено участие нейтральных спортсменов", — говорится в сообщении организации.

Таким образом, российские биатлонисты не смогут принять участие в Играх ни под национальным флагом, ни в качестве нейтральных участников.

Контекст

IBU ранее приостанавливал членство Союза биатлонистов России в организации, что автоматически лишило спортсменов права стартовать на международных турнирах. Теперь подтверждено: участие в Олимпиаде-2026 также исключено.

Последствия

Это решение существенно сокращает шансы российских биатлонистов вернуться на мировой уровень в ближайшее время. Для спортсменов это означает отсутствие практики на крупнейших стартах, а для болельщиков — невозможность увидеть представителей России в одной из самых популярных зимних дисциплин.