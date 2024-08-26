IBM уходит из технологического рынка Китая из-за снижения прибыли

Американский гигант в сфере информационных технологий, компания International Business Machines (IBM), объявила о прекращении своих исследовательских и конструкторских проектов в Китае. Это решение повлечёт за собой увольнение более тысячи сотрудников, как сообщает South China Morning Post (SCMP) со ссылкой на китайские источники.

Согласно информации китайского новостного портала Jiemian, IBM приняла решение закрыть свои научные центры China Development Lab и China Systems Lab. Это затронет сотрудников в таких городах, как Пекин, Шанхай и Далянь.

Как сообщает Jiemian, в минувшие выходные китайские инженеры и исследователи IBM потеряли возможность входа в корпоративную систему. Уведомления об увольнениях были сделаны на внутреннем собрании в начале недели, о чём сообщают работники в социальных сетях Китая.

Для IBM Китай становится менее приоритетным рынком, что подтверждается снижением продаж в последние годы. В 2023 году доходы компании в Китае упали почти на 20%, в то время как в Азиатско-Тихоокеанском регионе наблюдался рост на 1,6%. Эта тенденция продолжилась и в первом полугодии 2024 года, с падением продаж в Китае на 5% против роста на 4,4% в регионе.

IBM не единственный международный технологический гигант, который уменьшает своё присутствие в Китае. Ранее о значительных сокращениях в КНР заявляли такие компании, как Ericsson, Tesla и Amazon.

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