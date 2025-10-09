Соберите себе цифрового сотрудника: IBM даёт инструменты, которые меняют работу навсегда

Во вторник на ежегодной конференции TechXchange компания IBM представила целый пакет новинок для корпоративных клиентов — от инструментов управления искусственным интеллектом до собственного ускорителя и новых партнёрств в сфере генеративных технологий. Главным событием стал анонс сотрудничества с разработчиком моделей Anthropic, известным по линейке Claude, и масштабное обновление экосистемы Watsonx.

Новая эпоха для Watsonx

IBM продолжает развивать платформу Watsonx Orchestrate, которая помогает компаниям создавать собственных цифровых помощников и агентов на базе ИИ. Теперь платформа получила два ключевых дополнения: AgentOps и Agentic Workflows.

AgentOps отвечает за наблюдение и управление жизненным циклом агентов. Он позволяет контролировать, как агент действует, какие данные использует и куда направляет запросы. Это делает внедрение ИИ в корпоративную среду более прозрачным и безопасным.

Второе новшество, Agentic Workflows, открывает разработчикам возможность собирать сложные процессы из готовых модулей. Такие потоки можно повторно использовать, объединяя несколько агентов и инструментов в одном решении.

Особенно интересно выглядит интеграция с Langflow — визуальным конструктором, который позволяет собирать агентов буквально "из кубиков". Пользователь выбирает инструменты, соединяет их простым перетаскиванием, и система готова к работе.

"Цель IBM состоит не только в том, чтобы корпоративные клиенты могли создавать агентов изолированно, но и в том, чтобы агенты работали с теми технологиями, которые организация уже использует", — заявил вице-президент группы корпоративного программного обеспечения IBM Бруно Азиза.

Он подчеркнул, что важнее всего не количество агентов, а способность компании управлять ими в связке с уже существующими системами и внутренними правилами.

Watsonx Assistant for Z: ИИ для мэйнфреймов

IBM делает ставку и на развитие решений для своих мэйнфреймов. Платформа Watsonx Assistant for Z теперь может выполнять задачи на основе естественных запросов пользователей. Агент способен запускать процессы, обрабатывать несколько сценариев одновременно и автоматически реагировать на изменение контекста.

Такое расширение функций демонстрирует направление развития рынка: ИИ всё чаще внедряется не как отдельная опция, а как системный элемент корпоративной инфраструктуры.

Управляемые агенты: контроль и безопасность

Аналитики отмечают, что IBM пошла дальше, чем просто создание "умных помощников". Компания делает акцент на управляемости и контроле над поведением агентов.

"В Orchestrate они внедряют возможность, благодаря которой агент, как правило, покидает вашу организацию и начинает взаимодействовать с другими системами", — отметил аналитик Omdia Марк Бекью.

Он подчеркнул, что компании всё чаще беспокоятся о безопасности и соответствии стандартам при использовании агентного ИИ. Новая функция AgentOps поможет отслеживать, какие системы задействованы, и гарантировать наличие нужных разрешений.

Как ИИ становится менее предсказуемым

Современные системы ИИ уже невозможно описать как строго детерминированные.

"Мы имеем дело с гораздо более сложными, гибкими, адаптивными [и] вероятностными системами, которые… могут вести себя интересным образом, которого вы даже не ожидали", — сказал аналитик Futurum Group Брэдли Шиммин.

По его словам, ключевым вызовом становится обеспечение безопасности и контроль над "живыми" системами, которые не просто анализируют данные, но и создают новые. Он назвал такие сведения "исчерпаемыми данными" — когда модель не только потребляет информацию, но и генерирует контент, влияющий на дальнейшие процессы.

Доверие как фактор развития

"Многие пока только пробуют свои силы с помощью агентов", — сказала аналитик IDC Кэти Ланге.

Она отметила, что IBM стремится сделать использование агентного ИИ прозрачным и надёжным. Именно доверие пользователей, по её мнению, станет главным фактором массового внедрения. Возможность визуально управлять агентами через Langflow важна, но решающим останется не процесс сборки, а последующее масштабирование решений.

"Само строительство — не самая сложная часть, сложная — масштабирование", — подчеркнула Ланге.

IBM, по её мнению, предлагает сбалансированный подход: компания развивает как технологии, так и инструменты доверия, помогая клиентам контролировать использование данных и соответствие нормам.

Как IBM выделяется на насыщенном рынке

Конкуренция в сфере агентного ИИ усиливается. Но IBM выделяется стратегией, которая сочетает экономическую эффективность, гибкость и открытость. Компания уже давно делает ставку на открытые экосистемы и активно развивает решения на базе открытого кода.

Эта философия закрепилась после покупки Red Hat в 2018 году. Сегодня IBM интегрирует открытые стандарты и партнёрские технологии, включая Anthropic, Mistral и Llama. Такой подход позволяет клиентам выбирать инструменты, а не замыкаться в одной экосистеме.

"Данные — это огромная проблема для любой организации, будь то недостаток данных, их избыток, перемещение данных, организация данных или хранение данных", — отметила Ланге.

IBM, по её словам, помогает компаниям работать со всеми тремя основными вызовами: управлением, защитой и структурированием данных.

Новые проекты: Infragraph и Project Bob

Вместе с обновлением Watsonx компания представила инфраструктурный проект Infragraph, созданный на основе наработок HashiCorp. Это своего рода "карта инфраструктуры", связывающая приложения, сервисы и права собственности в единую систему. Она позволяет наглядно понимать, как устроена цифровая экосистема компании.

Ещё одно громкое новшество — Project Bob, инструмент для разработчиков, который сейчас проходит закрытое тестирование. Этот проект позволяет агентам помогать программистам писать, тестировать и защищать код.

IBM утверждает, что Bob использует крупные языковые модели Claude, Llama, Mistral и собственные модели Granite LLM. Среди особенностей — многоязыковая поддержка, контекстное выполнение и безопасность корпоративного уровня.

Аппаратное ускорение и сотрудничество с Anthropic

В числе аппаратных новинок IBM — ускоритель Spyre, созданный для задач генеративного и агентного ИИ. Он обеспечивает низкую задержку и высокую энергоэффективность. С 28 октября он станет доступен для платформ IBM z17 и Linux1.

Главным стратегическим шагом стало партнёрство с Anthropic. IBM не ограничится использованием Claude LLM в Project Bob: интеграция распространяется и на другие продукты компании. Уже сейчас идёт работа над безопасной средой разработки, основанной на стандарте Model Context Protocol (MCP) - открытом протоколе, разработанном Anthropic для взаимодействия моделей.

Результатом этого сотрудничества стало появление методического руководства Architecting Secure Enterprise AI Agents with MCP, где описываются принципы создания и сопровождения безопасных корпоративных агентов.

А что если…

Что, если агентный ИИ станет стандартом, а не дополнительной опцией? В этом случае IBM оказывается в выигрышной позиции. Её ставка на совместимость, безопасность и прозрачность делает компанию одним из немногих игроков, готовых не просто предлагать ИИ-инструменты, а формировать новую экосистему корпоративных агентов.