Конь породы Pura Raza Española
Конь породы Pura Raza Española
© commons.wikimedia.org by Cycle3 26W is licensed under CC BY-SA 4.0
Главная / Наука и технологии
Алина Семёнова Опубликована вчера в 23:44

26 000 лет в тени: что скрывает генетическая история лошадей Иберии

Лошади Иберии сохранили уникальные генетические черты со времён ледникового периода

Международные учёные восстановили генетическую историю лошадей Пиренейского полуострова за последние 26 тысяч лет. Оказалось, этот регион был домом для уникальных вымерших линий, а его лошади оставили след даже в Америке.

Тайна древних лошадей IBE

Анализ ДНК 87 останков показал: на Пиренеях обитала особая генетическая линия — IBE. Эти лошади пережили ледниковый период, укрывшись к югу от гор. Они питались травами и бобовыми, предпочитая влажные леса, и сохраняли генетическую изоляцию до VI века до н. э.

"Линия IBE присутствовала на полуострове с 26 800 лет назад до примерно 571 года до нашей эры", — отмечают исследователи.

Встреча с домашними лошадьми

Около 1850 года до н. э. в Иберию прибыли одомашненные лошади DOM2 из степей Восточной Европы. Более 1500 лет местные жители скрещивали их с дикими IBE.

Методы разведения включали смешение с дикими популяциями как минимум до 350 года до н. э. Хотя гены IBE почти не сохранились в современных породах, гибридные лошади DOM2-IBE распространились до Британии, Марокко и Сицилии.

С 1200 года до н. э. иберийские лошади стали эталоном. Их генетические родственники встречались в Европе, Северной Африке, а позже — в Америке.

Греческие и римские источники восхваляли их в военных действиях и гонках на колесницах. Даже в Канзасе и Панаме нашли останки лошадей с иберийскими корнями — вероятно, завезённых конкистадорами.

Загадки для будущих исследований

Учёные изучили ДНК из зубов и костей, используя передовые методы. Однако остались пробелы:

  • как Пунические войны повлияли на коневодство?
  • какую роль сыграли мусульманские завоевания?
  • как именно иберийские лошади попали в Америку?

Пиренейский полуостров был ключевым центром эволюции лошадей, а его наследие живет в современных породах.

