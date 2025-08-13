26 000 лет в тени: что скрывает генетическая история лошадей Иберии

Международные учёные восстановили генетическую историю лошадей Пиренейского полуострова за последние 26 тысяч лет. Оказалось, этот регион был домом для уникальных вымерших линий, а его лошади оставили след даже в Америке.

Тайна древних лошадей IBE

Анализ ДНК 87 останков показал: на Пиренеях обитала особая генетическая линия — IBE. Эти лошади пережили ледниковый период, укрывшись к югу от гор. Они питались травами и бобовыми, предпочитая влажные леса, и сохраняли генетическую изоляцию до VI века до н. э.

"Линия IBE присутствовала на полуострове с 26 800 лет назад до примерно 571 года до нашей эры", — отмечают исследователи.

Встреча с домашними лошадьми

Около 1850 года до н. э. в Иберию прибыли одомашненные лошади DOM2 из степей Восточной Европы. Более 1500 лет местные жители скрещивали их с дикими IBE.

Методы разведения включали смешение с дикими популяциями как минимум до 350 года до н. э. Хотя гены IBE почти не сохранились в современных породах, гибридные лошади DOM2-IBE распространились до Британии, Марокко и Сицилии.

С 1200 года до н. э. иберийские лошади стали эталоном. Их генетические родственники встречались в Европе, Северной Африке, а позже — в Америке.

Греческие и римские источники восхваляли их в военных действиях и гонках на колесницах. Даже в Канзасе и Панаме нашли останки лошадей с иберийскими корнями — вероятно, завезённых конкистадорами.

Загадки для будущих исследований

Учёные изучили ДНК из зубов и костей, используя передовые методы. Однако остались пробелы:

как Пунические войны повлияли на коневодство?

какую роль сыграли мусульманские завоевания?

как именно иберийские лошади попали в Америку?

Пиренейский полуостров был ключевым центром эволюции лошадей, а его наследие живет в современных породах.