26 000 лет в тени: что скрывает генетическая история лошадей Иберии
Международные учёные восстановили генетическую историю лошадей Пиренейского полуострова за последние 26 тысяч лет. Оказалось, этот регион был домом для уникальных вымерших линий, а его лошади оставили след даже в Америке.
Тайна древних лошадей IBE
Анализ ДНК 87 останков показал: на Пиренеях обитала особая генетическая линия — IBE. Эти лошади пережили ледниковый период, укрывшись к югу от гор. Они питались травами и бобовыми, предпочитая влажные леса, и сохраняли генетическую изоляцию до VI века до н. э.
"Линия IBE присутствовала на полуострове с 26 800 лет назад до примерно 571 года до нашей эры", — отмечают исследователи.
Встреча с домашними лошадьми
Около 1850 года до н. э. в Иберию прибыли одомашненные лошади DOM2 из степей Восточной Европы. Более 1500 лет местные жители скрещивали их с дикими IBE.
Методы разведения включали смешение с дикими популяциями как минимум до 350 года до н. э. Хотя гены IBE почти не сохранились в современных породах, гибридные лошади DOM2-IBE распространились до Британии, Марокко и Сицилии.
С 1200 года до н. э. иберийские лошади стали эталоном. Их генетические родственники встречались в Европе, Северной Африке, а позже — в Америке.
Греческие и римские источники восхваляли их в военных действиях и гонках на колесницах. Даже в Канзасе и Панаме нашли останки лошадей с иберийскими корнями — вероятно, завезённых конкистадорами.
Загадки для будущих исследований
Учёные изучили ДНК из зубов и костей, используя передовые методы. Однако остались пробелы:
- как Пунические войны повлияли на коневодство?
- какую роль сыграли мусульманские завоевания?
- как именно иберийские лошади попали в Америку?
Пиренейский полуостров был ключевым центром эволюции лошадей, а его наследие живет в современных породах.
