Болезнь Крона не любит спорт: но есть один вид движений, который снимает боль

Физическая активность при воспалительных заболеваниях кишечника (ВЗК) может стать мощным союзником в борьбе с недугом. По словам гастроэнтеролога Рудольфа Бедфорда, регулярные тренировки помогают снизить стресс, поддерживать работу пищеварительной системы и в целом укрепляют организм.

"Однозначно, упражнения идут на пользу при этих состояниях и оказывают положительный эффект на здоровье в целом", — отметил гастроэнтеролог Рудольф Бедфорд.

Однако врач подчёркивает: во время обострения важно выбирать щадящие формы активности, которые не вызовут дополнительного воспаления, как это могут сделать высокоинтенсивные нагрузки.

Опыт тренера с болезнью Крона

Британский тренер по мобильности Люк Джонс, живущий с болезнью Крона, подтверждает, что движение даже в сложные периоды может облегчать состояние. По его словам, обострения сопровождаются сильной усталостью и болью, но мягкая практика растяжки и дыхания позволяет быстрее восстановиться, снизить стресс и вернуться к привычной активности.

На основе своего опыта Джонс разработал 20-минутный комплекс упражнений, который сочетает простые движения и дыхательные практики. Такой подход помогает уменьшить симптомы и поддерживать организм в состоянии покоя и восстановления.

20-минутный комплекс для облегчения симптомов ВЗК

1. Дыхание с удлинённым выдохом (4 минуты)

Сядьте или встаньте на колени, выпрямите спину, расслабьте плечи. Правая ладонь на животе, левая — на груди. Сделайте вдох через нос на 4 счёта, стараясь расширять только живот. Затем медленно выдохните через нос на 6 счётов. Повторяйте цикл, сохраняя спокойный ритм.

2. Растяжка трапециевидной мышцы и шеи (2 минуты)

В удобном положении наклоните голову к левому плечу, удерживая правое плечо опущенным. При желании слегка надавите левой рукой на голову, не прикладывая усилия. Через минуту смените сторону.

3. Поток для грудного отдела и плеч (3 минуты)

Сидя или стоя на коленях, разведите руки в стороны. Поверните голову влево, одновременно разворачивая левую ладонь вверх, а правую — вниз. Сделайте вдох, затем смените стороны. Продолжайте плавные повороты, следя за дыханием.

4. Выпад с поворотом (2 минуты)

Встаньте в выпад: левая нога спереди, правая — сзади. Лёгкое напряжение ягодиц и корпуса позволит стабилизировать положение. Сложите ладони вместе и осторожно поверните корпус влево. Выполняйте мягкие скручивания, затем смените сторону.

5. Повороты в положении "коробочки" (3 минуты)

Сидя, согните левую ногу наружу, а правую — внутрь. При необходимости подложите подушки под колени. Сохраняя прямую осанку, наклоняйтесь к одной из ног, усиливая растяжку. Через 1,5 минуты смените положение ног.

6. Поза ребёнка с широко разведёнными коленями (4 минуты)

Встаньте на колени, разведите их шире таза, вытяните руки вперёд и опустите лоб на пол. Почувствуйте удлинение позвоночника и сохраняйте глубокое дыхание.

Как правильно подходить к тренировкам

Если обострение выражено сильно, можно ограничиться только дыхательной практикой. Важно слушать тело и исключать движения, усиливающие дискомфорт.

Перед началом любых занятий необходимо проконсультироваться с врачом. Индивидуальный подход и осторожность позволяют сделать упражнения надёжным инструментом в поддержке здоровья при болезни Крона и язвенном колите.