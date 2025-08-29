Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Выпад с поворотом
Выпад с поворотом
© wikimedia.org by Julie Ann Silverman is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license.
Главная / Спорт и фитнес
Иван Петровский Опубликована сегодня в 9:30

Болезнь Крона не любит спорт: но есть один вид движений, который снимает боль

Тренер Люк Джонс показал комплекс упражнений при обострении болезни Крона

Физическая активность при воспалительных заболеваниях кишечника (ВЗК) может стать мощным союзником в борьбе с недугом. По словам гастроэнтеролога Рудольфа Бедфорда, регулярные тренировки помогают снизить стресс, поддерживать работу пищеварительной системы и в целом укрепляют организм.

"Однозначно, упражнения идут на пользу при этих состояниях и оказывают положительный эффект на здоровье в целом", — отметил гастроэнтеролог Рудольф Бедфорд.

Однако врач подчёркивает: во время обострения важно выбирать щадящие формы активности, которые не вызовут дополнительного воспаления, как это могут сделать высокоинтенсивные нагрузки.

Опыт тренера с болезнью Крона

Британский тренер по мобильности Люк Джонс, живущий с болезнью Крона, подтверждает, что движение даже в сложные периоды может облегчать состояние. По его словам, обострения сопровождаются сильной усталостью и болью, но мягкая практика растяжки и дыхания позволяет быстрее восстановиться, снизить стресс и вернуться к привычной активности.

На основе своего опыта Джонс разработал 20-минутный комплекс упражнений, который сочетает простые движения и дыхательные практики. Такой подход помогает уменьшить симптомы и поддерживать организм в состоянии покоя и восстановления.

20-минутный комплекс для облегчения симптомов ВЗК

1. Дыхание с удлинённым выдохом (4 минуты)

Сядьте или встаньте на колени, выпрямите спину, расслабьте плечи. Правая ладонь на животе, левая — на груди. Сделайте вдох через нос на 4 счёта, стараясь расширять только живот. Затем медленно выдохните через нос на 6 счётов. Повторяйте цикл, сохраняя спокойный ритм.

2. Растяжка трапециевидной мышцы и шеи (2 минуты)

В удобном положении наклоните голову к левому плечу, удерживая правое плечо опущенным. При желании слегка надавите левой рукой на голову, не прикладывая усилия. Через минуту смените сторону.

3. Поток для грудного отдела и плеч (3 минуты)

Сидя или стоя на коленях, разведите руки в стороны. Поверните голову влево, одновременно разворачивая левую ладонь вверх, а правую — вниз. Сделайте вдох, затем смените стороны. Продолжайте плавные повороты, следя за дыханием.

4. Выпад с поворотом (2 минуты)

Встаньте в выпад: левая нога спереди, правая — сзади. Лёгкое напряжение ягодиц и корпуса позволит стабилизировать положение. Сложите ладони вместе и осторожно поверните корпус влево. Выполняйте мягкие скручивания, затем смените сторону.

5. Повороты в положении "коробочки" (3 минуты)

Сидя, согните левую ногу наружу, а правую — внутрь. При необходимости подложите подушки под колени. Сохраняя прямую осанку, наклоняйтесь к одной из ног, усиливая растяжку. Через 1,5 минуты смените положение ног.

6. Поза ребёнка с широко разведёнными коленями (4 минуты)

Встаньте на колени, разведите их шире таза, вытяните руки вперёд и опустите лоб на пол. Почувствуйте удлинение позвоночника и сохраняйте глубокое дыхание.

Как правильно подходить к тренировкам

Если обострение выражено сильно, можно ограничиться только дыхательной практикой. Важно слушать тело и исключать движения, усиливающие дискомфорт.

Перед началом любых занятий необходимо проконсультироваться с врачом. Индивидуальный подход и осторожность позволяют сделать упражнения надёжным инструментом в поддержке здоровья при болезни Крона и язвенном колите.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Физическая активность у женщин снижается из-за ухода за волосами — JAMA Dermatology сегодня в 6:50

Красота или здоровье: выбор, который ежедневно делают миллионы женщин

Почему многие чернокожие женщины жертвуют спортом ради прически и как изменить ситуацию — советы стилистов и экспертов по уходу за волосами.

Читать полностью » Нейт Фелисиано: сильные грудные мышцы повышают эффективность жимовых упражнений сегодня в 6:30

Сильная грудь или больные плечи: ошибка в одном движении решает всё

Хотите прокачать грудные мышцы без травм и лишней траты времени? Узнайте, какие ошибки мешают росту груди и какие упражнения дают лучший результат.

Читать полностью » Упражнения сидя с гантелями для людей с ограниченной подвижностью — рекомендации тренеров сегодня в 6:10

Упражнения сидя, которые работают так же, как тренировка в фитнес-клубе

Узнайте, как с помощью стула и пары гантелей провести полноценную силовую тренировку, не нагружая суставы и сохраняя безопасность движений.

Читать полностью » Тренер Маиллард Хауэлл: устойчивость к нагрузкам улучшается при дыхании через нос сегодня в 5:50

Один маленький приём, который делает спорт легче и снижает стресс

Один простой приём способен превратить даже интенсивную тренировку в более спокойное и эффективное занятие. Узнайте, что это за метод.

Читать полностью » Инструкторы показали упражнения у стены для ног, рук и пресса сегодня в 5:30

Стена вместо тренажёра: неожиданный способ прокачать всё тело за 20 минут

Обычная стена может превратиться в полноценный тренажёр. Узнайте, как за 20 минут прокачать всё тело с помощью пяти простых упражнений.

Читать полностью » Тренеры ISSA объяснили, как метод 21 помогает нарастить мышцы с гантелями сегодня в 5:10

Плато в тренировках исчезает за 20 минут — неожиданный приём силовых

Простые гантели могут снова запустить рост мышц, если знать правильную технику. Узнайте, как 20-минутный комплекс оживит ваши тренировки.

Читать полностью » Каролина Араухо представила 20-минутную лестничную HIIT-тренировку сегодня в 4:50

20 минут, после которых тело работает как печь

Узнайте, как всего за 20 минут прокачать всё тело и постепенно втянуться в высокоинтенсивные тренировки с помощью лестничной схемы.

Читать полностью » Грейсон Уикхэм: массажный ролик снижает риск травм и облегчает боль в мышцах сегодня в 4:30

Секрет спортсменов: как простой ролик заменяет массаж и возвращает лёгкость телу

Простое приспособление помогает не только снять напряжение после тренировки, но и предотвратить травмы. Узнайте, как использовать его с пользой.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес

Тренер Bodytec Микаэла Герлинг назвала эффективные упражнения для домашней тренировки
Еда

Как сделать грибной салат: советы по выбору ингредиентов и приготовлению
Садоводство

Банановая кожура – лучшее удобрение для томатов: как правильно использовать
Наука и технологии

Нанотехнологии против коррозии: международная команда представила инновационный метод
Еда

Рецепт мясных гнёзд с сыром и грибами: советы по выбору ингредиентов
Красота и здоровье

Врачи назвали третью и четвёртую парты оптимальными для профилактики проблем со зрением
Культура и шоу-бизнес

Поклонница Кадышевой рассказала о давке и беспорядке на концерте в Москве
Авто и мото

Учёные зафиксировали опасные ПФАС в воде рядом с автомойками
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru