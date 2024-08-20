Техноблогер рассказал, какие цены стоит ожидать на новые iPhone 16 в России уже грядущей осенью

Техноблогер Wylsacom Валентин Петухов поделился своими ожиданиями о выходе iPhone 16 в России. Ожидается, что презентация новинок от Apple состоится 10 сентября, и уже 20 сентября устройства могут появиться на российском рынке благодаря параллельному импорту и серому рынку.

По прогнозам, цены в России будут на уровне прошлогодних, но в первые дни могут быть выше, а затем снизятся. Возможен небольшой рост цен на фоне изменений в процессорах и дизайне новых моделей. Однако, значительного повышения стоимости не ожидается, если не произойдут резкие изменения на рынке, сообщает Вечерняя Москва.

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