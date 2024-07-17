В России цена на флагманский iPhone 15 Pro значительно снизилась и теперь составляет 87,7 тыс. рублей. При старте продаж осенью 2023 года он стоил 150-170 тыс. рублей.
Этот смартфон оснащён 6,1-дюймовым OLED-дисплеем с частотой 120 Гц, мощным чипом A17 Pro и тройной камерой с основным датчиком 48 Мп. Модель также имеет прочный титановый корпус и предлагается в версии на 128 ГБ за указанную цену.
Для тех, кто активно использует смартфон, портал "Палач" рекомендует рассмотреть вариант с 256 ГБ памяти, который стоит от 94 тыс. руб.
Фото: commons.wikimedia.org/KAiuphoupPor kou s s (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication)
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