Hyundai готовится к выпуску N Vision 74: электромобиль на водородных топливных элементах

На недавнем Дне инвесторов Hyundai объявила о планах начать серийное производство концепт-кара N Vision 74, который привлекает внимание нулевым уровнем выбросов и использованием водородных топливных элементов.

Дизайн новинки вдохновлен классическим Hyundai Pony Coupe, созданным Джорджетто Джуджаро еще в 1974 году. Ранее компания несколько раз пыталась воплотить идеи этого концепта, но дальше прототипов дело не продвигалось.

Теперь же, спустя почти 50 лет, эти идеи получили новую жизнь и реализацию в виде серийного автомобиля. N Vision 74 будет заднеприводным, с небольшой аккумуляторной батареей, которая будет подзаряжаться во время движения от водородных топливных элементов. Заявленный запас хода составляет примерно 600 километров.

Каждое из ведущих колес автомобиля будет оснащено электродвигателем мощностью 235 кВт, обеспечивая плавную и бесшумную работу силовой установки, которая функционирует как генератор химической энергии.

Водородные топливные элементы позволят владельцам быстро заправлять автомобиль, при условии наличия развитой сети водородных заправок. Однако именно нехватка таких станций даже в развитых странах может стать значительным препятствием для массового внедрения этой технологии.

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