Автомобили за 10 секунд: Узнайте секреты гигантского завода Hyundai в Ульсане

В Ульсане, Южная Корея, находится промышленный комплекс, который можно с уверенностью назвать одним из самых впечатляющих в мире. Этот гигантский завод Hyundai, занимающий более 5,5 миллионов квадратных метров, по своим размерам сопоставим с более чем 500 футбольными полями. Но наибольшее восхищение вызывает не столько его масштаб, сколько производственная мощь.

Каждый день этот завод производит автомобили с такой скоростью, что один новый автомобиль сходит с конвейера каждые 10 секунд. Достижение таких показателей стало возможным благодаря сочетанию робототехники и искусственного интеллекта, которые работают в тандеме с опытными корейскими операторами на всех этапах производства — от сварки до сборки.

Производственные мощности Ульсана

Комплекс состоит из пяти производственных предприятий, завода двигателей и трансмиссий, а также частного порта для экспорта. Именно этот порт стал важнейшей частью логистической системы Hyundai, обеспечивая быструю доставку автомобилей на международные рынки. Порт обслуживает грузовые суда, которые могут перевозить до 6000 автомобилей за один рейс, а каждое судно отправляется минимум раз в день.

Процесс работы завода также потрясает своей слаженностью: производственная линия работает до 18 часов в сутки, и здесь выпускаются 17 различных моделей, включая такие популярные автомобили, как Santa Fe и Tucson, а также автомобили премиум-бренда Hyundai — Genesis. В ближайших планах компании — создание шестого подразделения, ориентированного исключительно на производство электрических и гибридных моделей, в том числе Ioniq 5.

История завода: от Ford до гиганта

Завод Hyundai в Ульсане был основан в 1968 году, всего через год после создания самой компании. Изначально он функционировал как сборочная линия для моделей Ford Cortina, предназначенных для внутреннего корейского рынка. Сегодня это не только один из крупнейших автозаводов мира, но и важная часть инфраструктуры города Ульсана, который с тех пор стал одним из крупнейших промышленных центров Азии. В 1968 году в Ульсане проживало всего 30 000 человек, а сегодня здесь живёт около 1,1 миллиона.

Технологии и логистика на высшем уровне

Автомобили Hyundai, которые проходят окончательную проверку качества, затем отправляются на огромную парковку возле причала, где их загружают на суда для дальнейшей доставки. Водители, используя мультимодальные автомобили Hyundai Staria, обеспечивают быструю и слаженную транспортировку машин. Этот процесс выполняется с точностью, которая приближена к военной.

"Эффективность всей системы помогает значительно сократить время и расходы, что способствует увеличению годового объема производства", — отмечают менеджеры компании.

Сегодня комплекс в Ульсане является не только промышленным центром, но и настоящим символом развития Южной Кореи. Здесь производство автомобилей не ограничивается только внутренним спросом, но также составляет основную часть мирового экспорта.