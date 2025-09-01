Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Hyundai
Hyundai
© commons.wikimedia.org by Ivan Radic is licensed under CC BY 2.0
Главная / Авто и мото
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 5:28

Автомобили за 10 секунд: Узнайте секреты гигантского завода Hyundai в Ульсане

От Ford до лидера: Как завод Hyundai в Ульсане стал крупнейшим в мире

В Ульсане, Южная Корея, находится промышленный комплекс, который можно с уверенностью назвать одним из самых впечатляющих в мире. Этот гигантский завод Hyundai, занимающий более 5,5 миллионов квадратных метров, по своим размерам сопоставим с более чем 500 футбольными полями. Но наибольшее восхищение вызывает не столько его масштаб, сколько производственная мощь.

Каждый день этот завод производит автомобили с такой скоростью, что один новый автомобиль сходит с конвейера каждые 10 секунд. Достижение таких показателей стало возможным благодаря сочетанию робототехники и искусственного интеллекта, которые работают в тандеме с опытными корейскими операторами на всех этапах производства — от сварки до сборки.

Производственные мощности Ульсана

Комплекс состоит из пяти производственных предприятий, завода двигателей и трансмиссий, а также частного порта для экспорта. Именно этот порт стал важнейшей частью логистической системы Hyundai, обеспечивая быструю доставку автомобилей на международные рынки. Порт обслуживает грузовые суда, которые могут перевозить до 6000 автомобилей за один рейс, а каждое судно отправляется минимум раз в день.

Процесс работы завода также потрясает своей слаженностью: производственная линия работает до 18 часов в сутки, и здесь выпускаются 17 различных моделей, включая такие популярные автомобили, как Santa Fe и Tucson, а также автомобили премиум-бренда Hyundai — Genesis. В ближайших планах компании — создание шестого подразделения, ориентированного исключительно на производство электрических и гибридных моделей, в том числе Ioniq 5.

История завода: от Ford до гиганта

Завод Hyundai в Ульсане был основан в 1968 году, всего через год после создания самой компании. Изначально он функционировал как сборочная линия для моделей Ford Cortina, предназначенных для внутреннего корейского рынка. Сегодня это не только один из крупнейших автозаводов мира, но и важная часть инфраструктуры города Ульсана, который с тех пор стал одним из крупнейших промышленных центров Азии. В 1968 году в Ульсане проживало всего 30 000 человек, а сегодня здесь живёт около 1,1 миллиона.

Технологии и логистика на высшем уровне

Автомобили Hyundai, которые проходят окончательную проверку качества, затем отправляются на огромную парковку возле причала, где их загружают на суда для дальнейшей доставки. Водители, используя мультимодальные автомобили Hyundai Staria, обеспечивают быструю и слаженную транспортировку машин. Этот процесс выполняется с точностью, которая приближена к военной.

"Эффективность всей системы помогает значительно сократить время и расходы, что способствует увеличению годового объема производства", — отмечают менеджеры компании.

Сегодня комплекс в Ульсане является не только промышленным центром, но и настоящим символом развития Южной Кореи. Здесь производство автомобилей не ограничивается только внутренним спросом, но также составляет основную часть мирового экспорта.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Авито Авто: KAYO и ИЖ стали самыми популярными мотоциклами у россиян в 2025 году сегодня в 1:52

Мотоциклы, мопеды и скутеры: кого выбрали россияне в сезоне-2025

В мотосезоне-2025 россияне удивили выбором: от старых "Юпитеров" до китайских новинок. Какие бренды и модели оказались в центре внимания?

Читать полностью » Специалисты: спортивный режим коробки передач полезен в городских пробках сегодня в 1:22

Пробки, светофоры и спортивный режим: секрет, который стоит использовать всем

Спортивный режим коробки передач в городе? Эксперты объясняют, почему это выгодно для вашего автомобиля и как это влияет на ресурсы трансмиссии. Узнайте больше!

Читать полностью » Peugeot обновил 308: новые Matrix LED, гибрид на 195 л.с. и мягкий гибрид 1.2 сегодня в 0:56

Гибрид, который едет дальше, чем многие электрокары: Peugeot удивил сочетанием

Peugeot представил обновлённый 308 с новыми технологиями, улучшенной мощностью и расширенными возможностями. Что ещё изменилось в популярной модели?

Читать полностью » Специалисты: топливо в герметичной таре сохраняет свои свойства до 5 месяцев сегодня в 0:22

Топливо в баке через два месяца: почему вам стоит об этом знать, если не хотите поломку двигателя

Как долго можно хранить бензин в автомобиле и как правильно его сохранить для использования? Узнайте о правилах хранения топлива и его влиянии на двигатель.

Читать полностью » Эксперт раскрыл риски ранней и поздней замены шин вчера в 23:27

Когда торопиться не стоит: эксперт о главной ошибке при "переобувке"

Эксперт рассказал, когда лучше менять летние шины на зимние: ориентироваться нужно на среднесуточную температуру, а не только на дневное тепло.

Читать полностью » Автомеханик назвал основные ошибки водителей при эксплуатации АКПП вчера в 23:11

Автомат не ломается просто так: ошибки, которые дорого обходятся

Узнайте, какие распространенные ошибки водителей при использовании автоматических трансмиссий могут сократить срок службы коробки передач. Изучите советы по обслуживанию и эксплуатации!

Читать полностью » Устранение неисправностей автомобиля: советы от специалистов автоцентра вчера в 22:35

Не платите за простейший ремонт авто: гид по операциям, которые лишь притворяются сложными

Узнайте, какие операции по обслуживанию автомобиля можно выполнить самостоятельно без лишних затрат. Советы эксперта помогут сэкономить и чувствовать себя увереннее в дороге.

Читать полностью » Эксперты предупреждают: подшипники низкого качества могут привести к поломкам автомобиля вчера в 22:22

Как выбрать качественные подшипники и не переплатить: секреты успешных автовладельцев

Узнайте, как российские заводы стремятся заменить импортные подшипники, преодолевая сложности и повышая качество своей продукции.

Читать полностью »

Новости
Наука и технологии

Техническое обслуживание мозга: простые способы восстановить ясность мышления
Авто и мото

Названы главные недостатки Skoda Yeti первого поколения — данные Fresh Auto
Садоводство

Шпалера в форме А: оптимальная для крупных овощей, таких как дыни и кабачки
Красота и здоровье

Врач Кайван Хан назвал симптомы заболеваний ЖКТ, которые нельзя игнорировать
Красота и здоровье

Питание для сидячей работы: секреты от врача для поддержания стройности и здоровья
Авто и мото

ЕС планирует запрет на ДВС: подготовка автопроизводителей к переменам
Питомцы

Ветеринары объяснили, что сено должно быть основой рациона кроликов и шиншилл
Спорт и фитнес

Лиз Фэйсон назвала растяжку до пальцев ног показателем здоровья суставов
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru