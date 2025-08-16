Hyundai Tucson меняет облик: что ожидает кроссовер в 2027 году

Не успел новый Hyundai Tucson войти в массовое производство, как бренд уже готовит его обновление. Несмотря на то, что текущий дизайн был представлен лишь несколько лет назад, Hyundai уже активно работает над рестайлингом для модели 2027 или 2028 года. Шпионские снимки прототипа пятого поколения Tucson дают ясное представление о том, что нас ожидает — новый автомобиль станет гораздо более угловатым и брутальным.

Что ждет обновленный Tucson?

Прототип Tucson пятого поколения, код шасси NX5, пока что хорошо замаскирован, но основные черты уже ясны. Внешность будущего автомобиля значительно отличается от нынешней модели. Hyundai явно решает сделать акцент на более жесткий и мужественный стиль, который уже был замечен в других недавних рестайлингах бренда.

Технические характеристики: что мы ожидаем?

Что касается технической части, особых сюрпризов не предсказывается. Скорее всего, двигательная гамма останется схожей с текущей моделью. В базовой комплектации будет размещен атмосферный четырехцилиндровый двигатель, а на вершине линейки — подключаемая гибридная версия. Турбированные двигатели в сегменте компактных кроссоверов теряют популярность, поэтому, скорее всего, Hyundai не будет использовать турбо-версии без электрификации, хотя не исключено появление экономичного турбодвигателя для начальных моделей.

Так или иначе, узнать все подробности мы сможем уже в следующем году, когда компания представит официальную информацию.