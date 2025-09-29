Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Hyundai
Hyundai
© commons.wikimedia.org by Ivan Radic is licensed under CC BY 2.0
Олег Белов Опубликована сегодня в 4:38

Быстро взлетели — и резко ушли в пике: что не так с воздушными амбициями Hyundai

В Supernal уволились сразу три топ-менеджера после приостановки программы аэротакси

Стартап Hyundai Supernal, занимающийся разработкой электрического воздушного такси, переживает серьёзные кадровые перестановки. Новость пришла всего через несколько недель после того, как компания приостановила свою программу по производству eVTOL-транспортных средств, а также потеряла генерального директора и технического директора.

Кто ушёл из компании

Supernal подтвердил уход сразу нескольких ключевых фигур:

  • Джеён Сон, директор по стратегии, ранее три года возглавлял подразделение Hyundai AAM и с 2014 года работал в группе Hyundai-Kia.

  • Трейси Лэмб, директор по безопасности, опытный коммерческий пилот и специалист по авиационной безопасности.

  • Лина Ян, руководитель аппарата ушедшего CEO Джевона Шина, ранее возглавлявшая направление интеллектуальных систем.

"С переходом к новому руководству мы воспользовались возможностью стратегически проанализировать ход реализации нашей программы и дальнейшие шаги", — заявили в компании.

Контекст: трудный год для Supernal

Последние месяцы оказались непростыми для стартапа.

  • В конце 2024 года Supernal неожиданно отказался от своей новой штаб-квартиры в Вашингтоне.

  • В марте 2025 года компания провела первый испытательный полёт своего аэротакси.

  • Уже летом последовали массовые увольнения — десятки сотрудников потеряли работу.

  • В сентябре — приостановка основной программы и первые отставки в руководстве.

Несмотря на это, Hyundai Motor Group заявила, что "по-прежнему привержена бизнесу AAM" (Advanced Air Mobility, передовые воздушные транспортные средства).

Сравнение: Supernal и конкуренты

Компания Стадия Сильная сторона Слабое место
Supernal (Hyundai) Испытательные полёты, пауза в программе Поддержка автогиганта Hyundai Потери топ-менеджеров, кадровые сокращения
Joby Aviation Активные тесты, партнёрства с Delta Лицензирование FAA в США Высокая капиталоёмкость
Archer Aviation Совместные проекты с Stellantis Производственные мощности Зависимость от инвестиций
Lilium Европейский рынок, уникальная конструкция Финансовые трудности Регуляторные задержки

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: резкая смена стратегии без ясного плана.
    Последствие: отток ключевых кадров.
    Альтернатива: постепенная адаптация планов с публичной коммуникацией.

  • Ошибка: ставка только на HQ в Вашингтоне.
    Последствие: дорогостоящая ликвидация офиса.
    Альтернатива: распределённая структура и партнёрства.

  • Ошибка: слишком быстрый рост штата.
    Последствие: массовые увольнения.
    Альтернатива: поэтапное расширение команды в зависимости от прогресса.

А что если…

Если Supernal сумеет сохранить доступ к ресурсам Hyundai и выстроить новую управленческую команду, проект может возобновиться и вернуться в гонку. Но если пауза затянется, стартап рискует упустить окно возможностей — конкуренты вроде Joby и Archer уже активно готовятся к коммерческому запуску.

Плюсы и минусы текущей ситуации

Плюсы Минусы
Поддержка Hyundai Motor Group Потеря ключевых топ-менеджеров
Первый испытательный полёт успешно проведён Приостановка программы аэротакси
Возможность стратегической перезагрузки Массовые увольнения
Приверженность к сектору AAM Репутационные риски на фоне конкурентов

FAQ

Почему ушли сразу несколько руководителей?
Формально это связано с переходом к новому управлению и стратегическим пересмотром программы.

Supernal закрывается?
Нет, компания приостановила программу, но Hyundai заявляет о продолжении поддержки AAM.

Когда могут возобновиться работы?
Точных сроков нет: всё зависит от формирования нового руководства и оценки финансовой устойчивости проекта.

Мифы и правда

  • Миф: Hyundai полностью выходит из AAM.
    Правда: концерн подтверждает приверженность направлению.

  • Миф: Supernal провалил испытания.
    Правда: первый полёт прошёл успешно, проблемы связаны с управлением и стратегией.

  • Миф: eVTOL-индустрия в кризисе.
    Правда: у ряда компаний (Joby, Archer) наоборот растёт число инвесторов и партнёров.

3 интересных факта

• Supernal был выделен из подразделения Hyundai AAM в 2021 году.
• Джеён Сон работал в Hyundai-Kia более 10 лет и считался одним из ключевых специалистов в AAM.
• Несмотря на проблемы, регуляторная среда в США для eVTOL становится более благоприятной.

Исторический контекст

  1. 2021 — создание Supernal как отдельного подразделения Hyundai.

  2. 2023 — назначение Джевона Шина генеральным директором.

  3. 2024 — ликвидация штаб-квартиры в Вашингтоне.

  4. Март 2025 — первый испытательный полёт аэротакси.

  5. Сентябрь 2025 — массовые увольнения и пауза программы.

  6. Октябрь 2025 — новые отставки руководителей.

