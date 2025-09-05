Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© commons.wikimedia.org by Ivan Radic is licensed under CC BY 2.0
Опубликована сегодня в 13:59

Hyundai поднял волну: что хотят рабочие крупнейшего автоконцерна

Reuters: рабочие Hyundai начали забастовки на заводах в Южной Корее

На автомобильных предприятиях Hyundai начались протестные акции. Рабочие требуют повышения зарплаты, сокращения рабочего времени и дополнительных выплат. Об этом сообщает Reuters.

Как проходит забастовка

Корейский профсоюз компании, в который входит около 40 тысяч сотрудников, объявил о частичных забастовках сразу на нескольких заводах:

  • в Ульсане,

  • Чонджу,

  • Асане.

По плану:

  • в среду и четверг рабочие не выходят на работу по 2 часа,

  • в пятницу — по 4 часа.

Требования работников

Главное требование — выплата премии в размере 30% от чистой прибыли Hyundai за 2024 год.
В прошлом году автоконцерн показал рекордную выручку, главным образом благодаря высоким продажам автомобилей в США.

Почему это важно

Hyundai является одним из крупнейших автопроизводителей мира, и даже частичные забастовки могут повлиять на производственные планы компании. Кроме того, требования профсоюза отражают растущее давление на работодателей в условиях рекордных доходов бизнеса.

