Hyundai поднял волну: что хотят рабочие крупнейшего автоконцерна
На автомобильных предприятиях Hyundai начались протестные акции. Рабочие требуют повышения зарплаты, сокращения рабочего времени и дополнительных выплат. Об этом сообщает Reuters.
Как проходит забастовка
Корейский профсоюз компании, в который входит около 40 тысяч сотрудников, объявил о частичных забастовках сразу на нескольких заводах:
-
в Ульсане,
-
Чонджу,
-
Асане.
По плану:
-
в среду и четверг рабочие не выходят на работу по 2 часа,
-
в пятницу — по 4 часа.
Требования работников
Главное требование — выплата премии в размере 30% от чистой прибыли Hyundai за 2024 год.
В прошлом году автоконцерн показал рекордную выручку, главным образом благодаря высоким продажам автомобилей в США.
Почему это важно
Hyundai является одним из крупнейших автопроизводителей мира, и даже частичные забастовки могут повлиять на производственные планы компании. Кроме того, требования профсоюза отражают растущее давление на работодателей в условиях рекордных доходов бизнеса.
