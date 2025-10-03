Масштабный отзыв Hyundai: тысячи машин по всему миру грозят заглохнуть внезапно

Hyundai оказался в центре масштабной сервисной кампании: тысячи владельцев i20 и Bayon по всему миру получат приглашение в мастерские для бесплатной замены топливного насоса. История напоминает, что даже те бренды, которые сумели избежать скандала с подушками безопасности Takata, всё равно не застрахованы от серьёзных отзывов.

Что случилось с Hyundai i20 и Bayon

Компания официально подтвердила: из-за дефекта топливного насоса под отзыв попало более 180 000 автомобилей. Только во Франции сервис коснётся около 13 000 машин. Речь идёт о моделях i20 (включая спортивную версию N) и кроссовере Bayon, выпущенных в 2021–2022 годах.

Проблема в том, что турбина внутри насоса может деформироваться при работе в условиях высоких температур и под воздействием топлива. Это приводит к сбоям в запуске или даже к потере мощности.

Процедура замены детали займёт не более 45 минут и будет полностью бесплатной для владельцев.

Сравнение масштабов отзывов

Модель Количество авто во Франции Общее число по миру Причина отзыва Hyundai Tucson 252 ограниченно электроника Hyundai i10 23 ограниченно безопасность Hyundai i20 / i20 N около 8 000 часть из 181 726 топливный насос Hyundai Bayon около 5 000 часть из 181 726 топливный насос

Советы шаг за шагом: что делать владельцу

Дождаться официального письма от производителя или дилера. Записаться в сервисный центр заранее — нагрузка может быть высокой. Проверить, распространяется ли отзыв на конкретный VIN. Для Kia это доступно онлайн, но у Hyundai пока такого инструмента нет. После замены сохранить документ об обслуживании — он может пригодиться при продаже или для страховой компании.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Игнорировать письмо об отзыве → риск внезапной потери мощности на трассе → своевременная замена насоса в официальном сервисе.

Самостоятельный ремонт в гараже → утрата гарантии и возможные дополнительные поломки → бесплатная работа у официального дилера.

Отложить визит в сервис → возможный штраф при прохождении техосмотра в будущем → плановый визит в ближайшее время.

А что если…

Если владелец i20 или Bayon решит не приезжать в сервис, его автомобиль может попасть в список машин, которым откажут в техосмотре. В Европе обсуждается ужесточение правил: пропуск обязательного отзыва может привести к повторной проверке.

Плюсы и минусы ситуации

Плюсы Минусы Бесплатная замена детали Временные неудобства для владельцев Быстрое вмешательство — менее 45 минут Нет онлайн-проверки отзывов от Hyundai Сохранение гарантии и безопасности Возможность задержек при записи в сервис

FAQ

Как узнать, затронута ли моя машина?

Владельцы получат письмо от Hyundai. Пока онлайн-проверка VIN доступна только у Kia.

Сколько длится ремонт?

Замена насоса занимает менее 45 минут.

Что делать, если гарантия закончилась?

Сервис бесплатный для всех затронутых авто, даже без гарантии.

Какие модели попадают под отзыв?

Hyundai i20 (включая N) и Bayon, произведённые в 2021–2022 гг.

Мифы и правда

Миф: отзыв касается только старых машин.

Правда: проблема затронула свежие модели последних лет.

Миф: если машина работает нормально, ехать не нужно.

Правда: дефект может проявиться внезапно, поэтому замена обязательна.

Миф: за ремонт придётся платить.

Правда: все работы выполняются бесплатно.

3 интересных факта

Аналогичные проблемы с насосами ранее фиксировались у Toyota и Honda. В некоторых странах при подобных сбоях производители ограничивались частичной компенсацией, но Hyundai выбрал полный отзыв. Hyundai даёт пятилетнюю гарантию, и большинство машин в отзыве ещё находятся под её действием.

Исторический контекст

Вспомним крупнейший автомобильный скандал последних лет — дело Takata. Миллионы подушек безопасности были заменены по всему миру. Hyundai и Kia тогда оказались в стороне, избежав массовых отзывов. Однако нынешняя ситуация с топливными насосами напоминает: любая марка может столкнуться с техническими проблемами, даже если раньше считалась "благонадёжной".