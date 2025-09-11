Тайный опцион: как корейцы могут вернуть российский актив за миллиарды

Hyundai Motor Group вновь оказалась в центре внимания — на этот раз из-за возможного пересмотра своей стратегии на российском рынке. Концерн, испытывающий давление из-за американских тарифов, начал проверку зарубежных активов и задумался о судьбе санкт-петербургского завода, проданного в конце 2023 года.

Глобальная проверка бизнеса

На прошлой неделе компания разослала аффилированным структурам письмо с поручением оценить состояние активов и подготовить предложения. В списке стран оказалась и Россия, где Hyundai год назад полностью свернула деятельность, но позже вновь зарегистрировала товарные знаки. В корпорации уточнили, что речь идёт о плановой процедуре подготовки бизнес-плана, однако интерес к российскому направлению очевиден.

Завод HMMR и условия обратного выкупа

Hyundai пришла в Россию в 2007 году, построив завод HMMR мощностью 200 тысяч автомобилей в год. Предприятие стало символом успеха бренда: спрос на машины был столь высоким, что персонал годами работал сверхурочно. Общие инвестиции в проект превысили 1 трлн вон.

Ситуация изменилась с введением санкций — производство остановили, а убытки достигли триллионов вон. В конце 2023-го завод был продан венчурной компании ArtFinance за символические 10 тысяч рублей, но сделку сопроводили двухлетним опционом на обратный выкуп. Его срок истекает в декабре 2025 года, и вернуть завод Hyundai может уже по рыночной цене. На момент сделки актив оценивался почти в 287 млрд вон, но сегодня его стоимость может быть выше в разы.

Новый бренд Solaris и рост рынка

После продажи площадки ArtFinance через дочернюю AGR запустила бренд Solaris, сохранив дизайн автомобилей, но сменив логотип и названия. Результат оказался впечатляющим: за год продажи выросли более чем вдвое, доля рынка превысила 60%, а в августе 2025 года Solaris вошёл в десятку самых популярных моделей в России. Теперь предприятие планирует выпускать около 200 машин в день.

По подсчётам аналитиков, при оценке через финансовые мультипликаторы стоимость завода может достигать 1 трлн вон, или около 740 млн долларов. В прогноз закладывают модернизацию линий, расширение штата и дополнительные вложения.

Политические барьеры и риски

Однако финансовая сторона вопроса — лишь часть проблемы. В Госдуме весной 2025 года предложили ограничить возможность обратного выкупа активов иностранными компаниями. Президент Владимир Путин также подчеркнул:

"Компании, сбежавшие за бесценок, не смогут вернуться легко и дешево", — заявил президент РФ Владимир Путин.

Hyundai уже рассматривает возможность арбитража на случай конфликта. В компании готовят два сценария: успешный байбэк с последующим превращением завода в экспортный хаб для Европы или отказ от сделки и поиск альтернативных площадок в соседних странах. Новый завод в самой России концерн строить не планирует.

Выгоды для Hyundai Wia

Особый интерес к возобновлению работы проявляет дочерняя Hyundai Wia, выпускающая двигатели. Её предприятие в России рассчитано на 240 тысяч моторов в год, но сегодня загружено всего на 10%. В случае выхода на полную мощность прибыль может достигнуть 37,5 млрд вон ежегодно. Пока же завод приносит символические доходы — первую прибыль зафиксировали только в 2025 году благодаря курсовым колебаниям. Чтобы подготовиться к возможному запуску, Hyundai Wia уже набирает инженеров и технический персонал.