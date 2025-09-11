Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Hyundai Creta
Hyundai Creta
© Hyundai is licensed under public domain
Главная / Авто и мото
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 6:10

Тайный опцион: как корейцы могут вернуть российский актив за миллиарды

Hyundai Motor Group проверяет активы и рассматривает выкуп завода в Петербурге

Hyundai Motor Group вновь оказалась в центре внимания — на этот раз из-за возможного пересмотра своей стратегии на российском рынке. Концерн, испытывающий давление из-за американских тарифов, начал проверку зарубежных активов и задумался о судьбе санкт-петербургского завода, проданного в конце 2023 года.

Глобальная проверка бизнеса

На прошлой неделе компания разослала аффилированным структурам письмо с поручением оценить состояние активов и подготовить предложения. В списке стран оказалась и Россия, где Hyundai год назад полностью свернула деятельность, но позже вновь зарегистрировала товарные знаки. В корпорации уточнили, что речь идёт о плановой процедуре подготовки бизнес-плана, однако интерес к российскому направлению очевиден.

Завод HMMR и условия обратного выкупа

Hyundai пришла в Россию в 2007 году, построив завод HMMR мощностью 200 тысяч автомобилей в год. Предприятие стало символом успеха бренда: спрос на машины был столь высоким, что персонал годами работал сверхурочно. Общие инвестиции в проект превысили 1 трлн вон.

Ситуация изменилась с введением санкций — производство остановили, а убытки достигли триллионов вон. В конце 2023-го завод был продан венчурной компании ArtFinance за символические 10 тысяч рублей, но сделку сопроводили двухлетним опционом на обратный выкуп. Его срок истекает в декабре 2025 года, и вернуть завод Hyundai может уже по рыночной цене. На момент сделки актив оценивался почти в 287 млрд вон, но сегодня его стоимость может быть выше в разы.

Новый бренд Solaris и рост рынка

После продажи площадки ArtFinance через дочернюю AGR запустила бренд Solaris, сохранив дизайн автомобилей, но сменив логотип и названия. Результат оказался впечатляющим: за год продажи выросли более чем вдвое, доля рынка превысила 60%, а в августе 2025 года Solaris вошёл в десятку самых популярных моделей в России. Теперь предприятие планирует выпускать около 200 машин в день.

По подсчётам аналитиков, при оценке через финансовые мультипликаторы стоимость завода может достигать 1 трлн вон, или около 740 млн долларов. В прогноз закладывают модернизацию линий, расширение штата и дополнительные вложения.

Политические барьеры и риски

Однако финансовая сторона вопроса — лишь часть проблемы. В Госдуме весной 2025 года предложили ограничить возможность обратного выкупа активов иностранными компаниями. Президент Владимир Путин также подчеркнул:

"Компании, сбежавшие за бесценок, не смогут вернуться легко и дешево", — заявил президент РФ Владимир Путин.

Hyundai уже рассматривает возможность арбитража на случай конфликта. В компании готовят два сценария: успешный байбэк с последующим превращением завода в экспортный хаб для Европы или отказ от сделки и поиск альтернативных площадок в соседних странах. Новый завод в самой России концерн строить не планирует.

Выгоды для Hyundai Wia

Особый интерес к возобновлению работы проявляет дочерняя Hyundai Wia, выпускающая двигатели. Её предприятие в России рассчитано на 240 тысяч моторов в год, но сегодня загружено всего на 10%. В случае выхода на полную мощность прибыль может достигнуть 37,5 млрд вон ежегодно. Пока же завод приносит символические доходы — первую прибыль зафиксировали только в 2025 году благодаря курсовым колебаниям. Чтобы подготовиться к возможному запуску, Hyundai Wia уже набирает инженеров и технический персонал.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Продажи электромобилей в России упали вдвое за январь–июль 2025 года сегодня в 5:01

Заряд кончился: рынок электрокаров в России стремительно умирает

Россияне стали покупать меньше электромобилей. Почему спрос резко упал, какова роль государства и вернется ли интерес к "электричкам"?

Читать полностью » Россия и Беларусь обсудили использование автомобилей Belgee в такси сегодня в 4:57

Белорусские машины готовят прорыв: таксопарки России могут резко измениться

Россия и Беларусь обсуждают новые формы сотрудничества: белорусские автомобили могут пополнить таксопарки, но за этой идеей скрывается больше, чем кажется.

Читать полностью » Юлия Трушкова: массажные кресла и премиум-опции в авто часто становятся источником поломок сегодня в 4:26

Красиво, но дорого: эти опции превращают машину в источник проблем

Современные авто соблазняют премиальными функциями, но за ними часто скрываются дорогие и неожиданные проблемы, о которых не говорят в автосалоне.

Читать полностью » Китайские автокомпании обогнали немецкие бренды на IAA Mobility в Мюнхене — ORF сегодня в 3:53

Заводы закрываются, рабочие уходят в оборонку: цена отставания Германии от Китая

Китайские бренды штурмуют Европу, а немецкий автопром теряет позиции. Мюнхенский автосалон стал зеркалом будущего отрасли.

Читать полностью » Регистрация нового и подержанного автомобиля: правила, сроки и порядок подачи заявления сегодня в 3:26

Всего один документ забудете — и регистрацию авто не примут

Регистрация автомобиля в ГАИ — обязательная процедура для каждого владельца. Рассказываем, как заполнить заявление и избежать штрафов.

Читать полностью » В Китае молодежь выбирает экскурсии на заводы вместо торговых центров — China Daily сегодня в 2:52

Молодёжь Китая бросает торговые центры ради заводов: новый тренд, который поражает

Китайская молодежь все чаще выбирает заводы вместо торговых центров. Почему индустриальные экскурсии стали новым культурным трендом?

Читать полностью » МВД отложило запуск фиксации отсутствия ОСАГО камерами до 2026 года сегодня в 2:15

Водителям без ОСАГО дадут отсрочку: камеры начнут фиксировать позже, чем ожидали

Штрафы за отсутствие ОСАГО с дорожных камер в России откладываются до осени 2026 года. Почему систему перенесли и что ждёт автомобилистов?

Читать полностью » Продажи пикапов в России в августе 2025 года упали на 40% — Автостат вчера в 1:27

Российские пикапы теряют позиции: неожиданно вышли в топ другие бренды

Рынок пикапов в России продолжает сокращаться: продажи падают шестой месяц подряд, а итоги августа оказались худшими за год.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес

Тренер Линдси Вастола назвала главную ошибку при сочетании кардио и силовых упражнений
Наука

Клад римской знати: что поведают 40 монет и другие находки археологов
Садоводство

Садоводы в сентябре высаживают эти 7 луковичных: весной сад станет настоящим произведением искусства
Еда

Кулинары рекомендуют выпекать дрожжевые пирожки с творогом в духовке для золотистой корочки
Туризм

Пещерные церкви Каппадокии отражают историю византийского периода
Туризм

Туристы выбирают Гёреме, Учхисар и Ургюп для проживания в Каппадокии
Еда

Курица в пароварке с чесноком получается нежной и полезной
Культура и шоу-бизнес

Эмилия Кларк и Эдгар Рамирес записали джазовый альбом для фильма "Следующая жизнь"
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet