Американские автогиганты в панике: как Hyundai и Kia переписывают историю продаж

Корейские бренды Hyundai и Kia добились беспрецедентного успеха на американском рынке, установив новые рекорды продаж в третьем квартале 2025 года. За три месяца дилеры реализовали 480 175 автомобилей, что на 12% больше, чем в аналогичный период прошлого года. Только в сентябре обе марки суммарно продали 143 367 машин — это также рост на 12% к прошлому году. В рамках этих показателей Hyundai (включая Genesis) реализовали 77 860 авто, а Kia — 65 507.

Несмотря на экономические вызовы и новые тарифные барьеры, корейские компании не просто удержали позиции, но и продемонстрировали стабильный рост. Основным драйвером успеха стал повышенный интерес к экологичным моделям — гибридным автомобилям и электрокарам. В третьем квартале количество проданных таких машин достигло 135 547 единиц, что на 54,5% больше, чем год назад.

Гибридные модели разошлись тиражом 95 800 штук (+54,6%), а электромобили — 45 488 единиц (+54,4%). Сентябрь оказался особенно результативным: тогда Hyundai и Kia реализовали рекордные 17 269 электрокаров, что совпало с завершением действия федеральной льготы в размере 7 500 долларов.

Сводка по продажам

Hyundai с Genesis: 260 538 автомобилей (+12,7%) Kia: 219 637 автомобилей (+11,1%) Genesis: 21 469 автомобилей (+6,7%)

Эти показатели стали историческими для всех трёх брендов, укрепив их позиции на американском рынке.

Шаги компаний к дальнейшему росту

Чтобы поддерживать динамику продаж, Hyundai приняла несколько ключевых решений. Цена на IONIQ 5 2026 года была снижена на 9 800 долларов, а для моделей 2025 года предоставлен бонус в 7 500 долларов, компенсирующий исчезновение федеральной льготы. Компания активно развивает локальное производство, предлагает привлекательные цены и расширяет линейку экологичных автомобилей, что позволяет удерживать интерес потребителей.

Почему гибриды и электрокары стали популярными

Снижение затрат на топливо и экологическая ответственность. Федеральные и корпоративные бонусы для покупателей. Расширение доступности моделей с современными функциями и улучшенной инфраструктурой зарядки.

А что если корейские бренды продолжат эту стратегию?

Если тенденция сохранится, Hyundai и Kia могут увеличить свою долю на рынке США, опираясь на локальное производство, стимулирующие акции и инновационные экологичные модели. Это также создаёт конкурентное давление на американских и европейских производителей.

FAQ

Как выбрать электромобиль Hyundai или Kia?

Важно учитывать дальность пробега, наличие зарядной инфраструктуры и текущие бонусы.

Сколько стоит IONIQ 5 с учётом скидок?

Стоимость зависит от года выпуска и доступных акций; для моделей 2025 года предусмотрен бонус в 7 500 долларов.

Что лучше для США — гибрид или электромобиль?

Выбор зависит от привычек водителя, расстояний и наличия зарядных станций.

Интересные факты

В третьем квартале 2025 года суммарные продажи Hyundai и Kia в США превысили 480 тысяч машин — рекорд для обеих компаний. Продажи электрокаров выросли более чем на 50% к прошлому году. Сентябрь стал месяцем рекордных продаж электромобилей в истории обеих марок.

Исторический контекст

Корейские бренды постепенно укрепляли позиции на рынке США: от первых поставок в 1990-х до сегодняшнего лидерства в сегменте экологичных автомобилей. Сегодня Hyundai и Kia стали одними из главных игроков, задающих темп развития рынка.