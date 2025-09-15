Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Белый Hyundai Solaris
Белый Hyundai Solaris
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Авто и мото
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 5:09

Как не поддаться на мифы о двигателях Kia и Hyundai: что нужно учитывать владельцам

Моторист развенчал мифы о ремонте двигателей 1.4 и 1.6 литра в корейских автомобилях

Корейские автомобили, такие как Kia Rio и Hyundai Solaris, давно стали популярными на российском рынке, особенно среди автомобилей возрастом до десяти лет. Однако вокруг их двигателей 1.4 и 1.6 литра сложилось немало мифов, которые продолжают циркулировать среди автовладельцев. Эти мифы касаются долговечности моторов и их ремонтопригодности. Моторист с двадцатилетним стажем, который отлично знаком с данными моделями, развеял несколько наиболее распространённых заблуждений.

Миф 1. Алюминиевый блок цилиндров невозможно отремонтировать

Один из самых распространенных мифов заключается в том, что алюминиевый блок цилиндров, установленный на этих моторах, невозможно отремонтировать. Люди часто утверждают, что такой блок нельзя починить, если он поврежден. Однако, на практике, это не так. Алюминиевый блок позволяет замену гильз на новые чугунные. И что важно, такую процедуру можно повторить несколько раз без ущерба для работы двигателя. Стоимость ремонта, как правило, не превышает затрат на восстановление двигателя с чугунным блоком. Миф о невозможности ремонта алюминиевого блока — это не более чем страхи, не подтвержденные реальной практикой.

Миф 2. Коленвал с четырьмя противовесами подвержен деформации

Существует мнение, что коленвал двигателя этих моделей имеет всего четыре противовеса и это делает его крайне уязвимым к деформациям. На самом деле, при большом пробеге износ шеек коленвала минимален, и для продолжения эксплуатации часто бывает достаточно просто заменить вкладыши. Коленвал с таким количеством противовесов вполне справляется с нагрузками, и в реальной эксплуатации его деформации случаются редко. Это еще один миф, который не подтверждается опытом автовладельцев.

Миф 3. Срок службы двигателя ограничен 180 тысячами километров

Многие уверены, что двигатели с объёмом 1.4 и 1.6 литра на этих автомобилях живут не более 180 тысяч километров. Это утверждение является абсолютным заблуждением. На самом деле, при правильном обслуживании и внимательном подходе к эксплуатации, эти двигатели могут проехать до 400 тысяч километров и больше. Всё зависит от того, как часто владельцы проводят техническое обслуживание, меняют масло и следят за состоянием машины. Корейские моторы достаточно надежны, чтобы выдержать такие пробеги, если не пренебрегать базовыми правилами ухода за автомобилем.

Миф 4. Легкие и укороченные поршни — это слабое место

Еще один миф, который ходит среди владельцев этих автомобилей, связан с легкими и укороченными поршнями. Множество людей считает, что эти поршни являются слабыми и часто выходят из строя. Однако на практике это не так. Эти поршни имеют отличную прочность и прекрасно справляются с нагрузками, если их не перегружать и следить за уровнем масла в двигателе. Таким образом, на этот миф также не стоит опираться.

Миф 5. Цепной привод ГРМ быстро выходит из строя

Одним из распространенных заблуждений является мнение, что цепной привод ГРМ на этих двигателях быстро выходит из строя. Говорят, что цепь нужно часто менять, потому что она не выдерживает длительной эксплуатации. Однако это не совсем верно. Цепной привод ГРМ может служить без замены до 150-200 тысяч километров и дольше, если использовать качественное масло и избегать агрессивной езды. Проблемы с цепью, как правило, возникают из-за нарушений в обслуживании, а не из-за особенностей конструкции.

Миф 6. Мотор сильно шумит

Водители часто жалуются на "цоканье" форсунок на холостом ходу, считая, что это признак неисправности мотора. На самом деле, это абсолютно нормальное явление для этих двигателей. Этот звук не указывает на проблемы с двигателем и не является признаком поломки. Это просто особенности работы форсунок, которые характерны для большинства современных двигателей с непосредственным впрыском топлива. Этот миф также не имеет под собой реальной причины для беспокойства.

Миф 7. Двигатели этих моделей не ремонтопригодны

Нередко можно услышать, что двигатели Hyundai и Kia крайне сложно ремонтировать, и если что-то выходит из строя, проще сразу менять двигатель. В действительности же двигатели этих автомобилей вполне ремонтопригодны. Множество частей можно заменить или отремонтировать, а сама конструкция двигателя не вызывает больших трудностей для опытных механиков. Любая неисправность может быть устранена, если своевременно выявить проблему и провести необходимое обслуживание.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Подушки двигателя выходят из строя после 70–150 тыс. км — предупреждают специалисты сегодня в 4:10

Опоры двигателя рушат комфорт водителей медленно, но верно: первые сигналы видно без сервиса

Подушки двигателя незаметны, но именно они отвечают за комфорт и целостность мотора. Как понять, что им пришёл конец, и проверить их самому?

Читать полностью » Эксперт Наварро рассказал о необходимости реформы системы экологических маркировок автомобилей в ЕС сегодня в 3:48

Маркировка, которая не спасает природу: как ЕС подвёл водителей и экологов

В Европе обсуждают переход к новой системе экологической маркировки автомобилей, которая будет учитывать реальные выбросы. Реформа должна устранить существующие парадоксы и повысить справедливость.

Читать полностью » Вода в цилиндрах: управляющий директор FRANK AUTO предупредила о риске капитального ремонта сегодня в 3:26

Один неверный заезд в лужу на автомобиле способен обойтись в сотни тысяч рублей

Даже мелкая лужа способна убить двигатель: что такое гидроудар, как он возникает и почему ремонт после него обходится в сотни тысяч рублей.

Читать полностью » Tesla увеличит производство на заводе в Германии несмотря на падение продаж в Европе сегодня в 2:38

Продажи Tesla в Европе падают, но завод в Германии увеличивает производство — что скрывает компания

Завод Tesla в Германии увеличивает производство, несмотря на падение продаж в Европе. Как компания планирует справиться с вызовами на рынке?

Читать полностью » Топ-10 серийных машин с максимальной скоростью свыше 380 км/ч сегодня в 2:10

Гонка за скоростью: кто реально стал королём дороги, а кто — лишь легендой

Топ-10 самых быстрых машин в мире: реальные рекорды, скандалы и уникальные технологии, которые изменили историю автопрома.

Читать полностью » Штраф за езду без стоп-сигналов составляет 500 рублей — напомнил эксперт Коротков сегодня в 1:36

Когда тормоза работают, а огни — нет: сценарий самой опасной аварии

Почему перестают гореть стоп-сигналы: от банальных лампочек до сложных электронных систем. Какие поломки исправить самому, а с чем лучше ехать в сервис.

Читать полностью » Проблемы с коррозией у подержанных автомобилей Citroen C4: мнение экспертов сегодня в 1:35

Покупка подержанного Citroen C4: скрытые подводные камни, о которых знают не все

Citroen C4 второго поколения подвержен серьезным проблемам с кузовом и салоном. Какие слабые места у этой модели стоит учесть перед покупкой подержанного автомобиля?

Читать полностью » XPeng отзывает 48 тысяч автомобилей P7+ из-за неисправности в системе гидроусилителя руля сегодня в 0:52

Гидроусилитель под угрозой: как десятки тысяч XPeng P7+ могут стать смертельной ловушкой на дороге

XPeng отзывает 48 тысяч автомобилей P7+ из-за дефекта гидроусилителя руля. Проблема вызывает опасения, так как компания сначала скрывала информацию о неисправности.

Читать полностью »

Новости
Садоводство

Хизер Эбл: анютины глазки с крупными цветами сохраняют декоративность в осенних контейнерах
Авто и мото

Что делать, если автомобиль не реагирует на сигнал с ключа: советы специалистов
Культура и шоу-бизнес

Netflix анонсировал выход четвертого сезона "Ведьмака" с Лиамом Хемсвортом в главной роли
Еда

Рецепт вишнёвого торта с кремом маскарпоне сохраняет нежность и сочность
Садоводство

Ошибки при побелке деревьев осенью и чем их заменить для сохранения коры
Спорт и фитнес

Тренировка плеч от Криса Хериа: 8 упражнений с гантелями и собственным весом
Технологии

Microsoft добавила в Excel Copilot с автодополнением формул
Туризм

Путешественники подтверждают: один рюкзак упрощает дорогу и перелёты
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet