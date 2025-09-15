Как не поддаться на мифы о двигателях Kia и Hyundai: что нужно учитывать владельцам

Корейские автомобили, такие как Kia Rio и Hyundai Solaris, давно стали популярными на российском рынке, особенно среди автомобилей возрастом до десяти лет. Однако вокруг их двигателей 1.4 и 1.6 литра сложилось немало мифов, которые продолжают циркулировать среди автовладельцев. Эти мифы касаются долговечности моторов и их ремонтопригодности. Моторист с двадцатилетним стажем, который отлично знаком с данными моделями, развеял несколько наиболее распространённых заблуждений.

Миф 1. Алюминиевый блок цилиндров невозможно отремонтировать

Один из самых распространенных мифов заключается в том, что алюминиевый блок цилиндров, установленный на этих моторах, невозможно отремонтировать. Люди часто утверждают, что такой блок нельзя починить, если он поврежден. Однако, на практике, это не так. Алюминиевый блок позволяет замену гильз на новые чугунные. И что важно, такую процедуру можно повторить несколько раз без ущерба для работы двигателя. Стоимость ремонта, как правило, не превышает затрат на восстановление двигателя с чугунным блоком. Миф о невозможности ремонта алюминиевого блока — это не более чем страхи, не подтвержденные реальной практикой.

Миф 2. Коленвал с четырьмя противовесами подвержен деформации

Существует мнение, что коленвал двигателя этих моделей имеет всего четыре противовеса и это делает его крайне уязвимым к деформациям. На самом деле, при большом пробеге износ шеек коленвала минимален, и для продолжения эксплуатации часто бывает достаточно просто заменить вкладыши. Коленвал с таким количеством противовесов вполне справляется с нагрузками, и в реальной эксплуатации его деформации случаются редко. Это еще один миф, который не подтверждается опытом автовладельцев.

Миф 3. Срок службы двигателя ограничен 180 тысячами километров

Многие уверены, что двигатели с объёмом 1.4 и 1.6 литра на этих автомобилях живут не более 180 тысяч километров. Это утверждение является абсолютным заблуждением. На самом деле, при правильном обслуживании и внимательном подходе к эксплуатации, эти двигатели могут проехать до 400 тысяч километров и больше. Всё зависит от того, как часто владельцы проводят техническое обслуживание, меняют масло и следят за состоянием машины. Корейские моторы достаточно надежны, чтобы выдержать такие пробеги, если не пренебрегать базовыми правилами ухода за автомобилем.

Миф 4. Легкие и укороченные поршни — это слабое место

Еще один миф, который ходит среди владельцев этих автомобилей, связан с легкими и укороченными поршнями. Множество людей считает, что эти поршни являются слабыми и часто выходят из строя. Однако на практике это не так. Эти поршни имеют отличную прочность и прекрасно справляются с нагрузками, если их не перегружать и следить за уровнем масла в двигателе. Таким образом, на этот миф также не стоит опираться.

Миф 5. Цепной привод ГРМ быстро выходит из строя

Одним из распространенных заблуждений является мнение, что цепной привод ГРМ на этих двигателях быстро выходит из строя. Говорят, что цепь нужно часто менять, потому что она не выдерживает длительной эксплуатации. Однако это не совсем верно. Цепной привод ГРМ может служить без замены до 150-200 тысяч километров и дольше, если использовать качественное масло и избегать агрессивной езды. Проблемы с цепью, как правило, возникают из-за нарушений в обслуживании, а не из-за особенностей конструкции.

Миф 6. Мотор сильно шумит

Водители часто жалуются на "цоканье" форсунок на холостом ходу, считая, что это признак неисправности мотора. На самом деле, это абсолютно нормальное явление для этих двигателей. Этот звук не указывает на проблемы с двигателем и не является признаком поломки. Это просто особенности работы форсунок, которые характерны для большинства современных двигателей с непосредственным впрыском топлива. Этот миф также не имеет под собой реальной причины для беспокойства.

Миф 7. Двигатели этих моделей не ремонтопригодны

Нередко можно услышать, что двигатели Hyundai и Kia крайне сложно ремонтировать, и если что-то выходит из строя, проще сразу менять двигатель. В действительности же двигатели этих автомобилей вполне ремонтопригодны. Множество частей можно заменить или отремонтировать, а сама конструкция двигателя не вызывает больших трудностей для опытных механиков. Любая неисправность может быть устранена, если своевременно выявить проблему и провести необходимое обслуживание.