Масляные форсунки и новый катализатор: как корейцы пытались спасти репутацию своих двигателей

Репутация корейских автопроизводителей Hyundai и Kia в вопросах надежности двигателей в последние годы заметно пошатнулась, особенно на фоне массовых жалоб владельцев и громких отзывных кампаний за рубежом. Эксперты все чаще называют отдельные силовые агрегаты этих марок одними из самых проблемных в мире. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на оценки профильных специалистов и материалы отраслевых СМИ.

Какие моторы вызвали наибольшее число претензий

Особое внимание вновь привлекла серия бензиновых двигателей Theta II, которая широко применялась на моделях Hyundai и Kia. Речь идет прежде всего о моторах объемом 2,0 и 2,4 литра, устанавливавшихся на Hyundai Elantra, Sonata, Tucson, а также Kia Ceed, Cerato, Sportage и Optima. По данным экспертов, именно эти агрегаты чаще всего становились причиной дорогостоящего ремонта.

Как отмечают специалисты, поломки нередко возникали уже при относительно небольшом пробеге. В ряде случаев владельцам приходилось сталкиваться не с частичным ремонтом, а с необходимостью полной замены двигателя, что вызывало серьезное недовольство и финансовые потери.

Конструктивные причины неисправностей

Владелец сети дилерских центров в беседе с журналистами объяснил, что ключевая проблема заключалась в конструктивных недостатках блока цилиндров, который при определенных условиях был склонен к разрушению. Дополнительные риски создавали износ масляных насосов и сбои в системе смазки.

Особенно опасными эксперты называют неисправности каталитических нейтрализаторов. При их разрушении керамические частицы могли попадать в цилиндры, ускоряя износ стенок двигателя и приводя к тяжелым повреждениям. Такие дефекты, по словам специалистов, проявлялись на ранних этапах эксплуатации и существенно сокращали ресурс моторов.

Реакция производителей и ситуация на рынках

В США Hyundai и Kia были вынуждены запустить масштабные отзывные кампании. По оценкам экспертов, на устранение проблем и компенсации владельцам автоконцерны потратили миллиарды долларов. Эти меры включали ремонт, замену двигателей и расширенные гарантии.

В России, как отмечается, производители официально проблему пока не признали, что осложняет положение владельцев автомобилей с такими моторами. Отсутствие масштабных отзывов и единых программ поддержки приводит к тому, что расходы на ремонт чаще всего ложатся на автовладельцев.

Что изменилось в новых поколениях двигателей

В более свежих версиях силовых агрегатов, по данным экспертов, конструктивные недочеты были частично устранены. В двигатели добавили масляные форсунки для дополнительного охлаждения, а конструкция каталитических нейтрализаторов была доработана, что позволило повысить общую надежность.

Моторы объемом 2,0 литра прошли обновление, тогда как проблемный вариант на 2,4 литра был заменен новым агрегатом объемом 2,5 литра, который специалисты считают более устойчивым к прежним дефектам. Производители рассчитывают, что эти изменения помогут восстановить доверие покупателей и снизить количество серьезных поломок.