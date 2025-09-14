Hyundai INSTER стал ещё более компактным и вместительным одновременно — как это возможно

Hyundai снова радует своих поклонников, представив обновлённую версию городского электромобиля INSTER, который стал еще более универсальным. Изменения, конечно, не столь революционные, но они вполне логичны для таких автомобилей, предназначенных для городского использования. Теперь Hyundai INSTER 2026 года способен вместить не четырёх, а пятерых пассажиров. Эта доработка особенно понравится тем, кто ищет компактный и практичный электрокар, способный комфортно перевозить семьи с детьми или небольшие группы людей.

Новый задний ряд сидений

Изначально Hyundai INSTER был предназначен для четырёх человек. Задний ряд сидений был разделён на два отдельных кресла, что для большинства пользователей оказалось не слишком удобным. Особенно это касалось тех, кто часто использовал автомобиль с детьми или в составе большего количества людей. В новой версии инженеры компании решили эту проблему, заменив два отдельных сиденья на полноценную скамейку с дополнительным центральным местом. Это не только увеличивает количество посадочных мест, но и делает машину гораздо удобнее для городских поездок. Вместо двух отдельных кресел теперь можно разместить пятого пассажира, что безусловно увеличивает практичность автомобиля.

Дополнительное сиденье, а значит, и дополнительный пассажир — это, конечно, плюс для семей, но стоит отметить, что улучшение коснулось лишь заднего ряда, не затрагивая переднюю часть салона. Передние сиденья, как и раньше, остались удобными и компактными, с хорошей поддержкой для водителя и пассажира.

Ценовая категория и изменения

Появление пятого места, однако, не бесплатно. На рынке Нидерландов покупатели могут заказать эту опцию за дополнительную плату — 500 евро (или примерно 50 000 рублей). Это на самом деле не такая уж и большая сумма, если учесть, что увеличивается не только количество мест, но и практичность в повседневной жизни. Тем не менее, для покупателей это важно учитывать при принятии решения о покупке. Также стоит отметить, что изменения затронули только сиденья, в техническом плане автомобиль остался прежним.

Технические характеристики

Говоря о технических характеристиках, стоит подчеркнуть, что батарея и другие компоненты остались неизменными. Основной аккумулятор по-прежнему обеспечивает запас хода до 323 километров на одном заряде, что немного меньше, чем в четырёхместной версии, где максимальная дальность составляла 327 километров. Конечно, разница в 4 километра не слишком велика, но стоит отметить, что увеличение массы автомобиля повлияло на его динамику. INSTER стал чуть тяжелее — 1286 кг вместо предыдущих 1282 кг. В реальных условиях эта разница не будет критичной, особенно если рассматривать автомобиль как транспорт для городских поездок.