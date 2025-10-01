Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Hyundai Kona
Hyundai Kona
© commons.wikimedia.org by Alexander Migl is licensed under CC BY-SA 4.0
Главная / Авто и мото
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 6:14

Hyundai обделила фанатов: сильные версии Kona уходят в прошлое

Hyundai сократит линейку Kona Electric до версии SE к 2026 году

Hyundai объявила о серьезной перестройке линейки электромобилей Kona Electric: к 2026 году компания оставит в продаже только базовую версию SE. Остальные модификации — SEL, Limited и N — исчезнут с рынка, что делает выбор покупателей более ограниченным. Новый подход вызывает вопросы у поклонников марки, особенно на фоне растущей конкуренции в сегменте доступных электромобилей.

Технические особенности Kona Electric SE

Оставшаяся версия оснащена батареей на 48,6 кВт·ч, что обеспечивает запас хода примерно 322 километра. По современным меркам это невысокий показатель: например, Nissan Leaf 2026 года способен проехать на одной зарядке на 166 километров больше и при этом стоит дешевле почти на три тысячи долларов (около 248 тыс. рублей).

Силовая установка Kona SE сохранит прежние параметры: электромотор на передней оси развивает 133 лошадиные силы и 255 Н·м крутящего момента. Быстрая зарядка поддерживается, но её мощность ограничена 100 кВт, что уже не выглядит впечатляюще на фоне современных конкурентов.

"Hyundai просто выполняет формальные требования, чтобы оставаться в сегменте электромобилей", — отметил аналитик автомобильного рынка.

Новая конфигурация делает Kona Electric скорее нишевым продуктом, чем полноценным конкурентом лидеров сегмента. Даже небольшие улучшения интерьера, такие как увеличенный центральный поддон, вряд ли способны кардинально изменить восприятие модели.

Сравнение с конкурентами

Модель Запас хода, км Цена, $ Особенности
Hyundai Kona Electric SE 322 28 500 базовая комплектация, 133 л. с.
Nissan Leaf 2026 488 25 500 большая батарея, доступная цена
Chevrolet Bolt 2026 417 27 000 ускоренная зарядка, просторный салон

Советы шаг за шагом: выбор электромобиля

  1. Определите необходимый запас хода: если вы планируете дальние поездки, выбирайте модели с батареей более 400 км.

  2. Сравните стоимость зарядки и мощность быстрой зарядки: более высокая мощность ускоряет восстановление энергии.

  3. Обратите внимание на комплектации: базовая версия может не включать полезные опции, такие как адаптивный круиз-контроль или мультимедиа с сенсорным экраном.

  4. Проверьте гарантию и условия обслуживания: длительные гарантии на батарею и электромотор снижает риски.

  5. Сравните конкурентов: иногда альтернативы обходятся дешевле и предлагают больше возможностей.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: покупка базовой Kona Electric SE без оценки запаса хода.
    Последствие: ограничение в поездках, частые подзарядки.
    Альтернатива: Nissan Leaf или Chevrolet Bolt с большим запасом хода.

  • Ошибка: игнорирование мощности быстрой зарядки.
    Последствие: долгое ожидание восстановления энергии.
    Альтернатива: модели с зарядкой выше 150 кВт.

  • Ошибка: выбор машины без анализа комплектации.
    Последствие: отсутствие удобных опций.
    Альтернатива: рассмотреть более высокие комплектации конкурентов.

А что если…

Если вы планируете городские поездки, базовой Kona хватит на несколько дней без подзарядки. Однако для частых путешествий на дальние расстояния она уже не самый удобный вариант. С ростом конкуренции Hyundai рискует потерять внимание покупателей, особенно в 2026 году, когда обновленные Leaf и Bolt станут доступнее и технологичнее.

Плюсы и минусы Kona Electric SE

Плюсы Минусы
Доступная базовая цена Малый запас хода
Поддержка быстрой зарядки Ограниченные опции
Простота конструкции Не впечатляющая мощность мотора
Компактный и удобный городский формат Статус нишевого продукта

FAQ

Как выбрать электромобиль для города?
Оптимальный вариант — батарея 300-400 км, компактные размеры, быстрая зарядка.

Сколько стоит обслуживание Kona Electric?
Базовая версия требует минимального обслуживания, но замена батареи дорогая.

Что лучше для дальних поездок — Kona или Leaf?
Для дальних маршрутов Leaf предпочтительнее из-за большего запаса хода и более мощной зарядки.

Мифы и правда

  • Миф: все электромобили одинаковы.
    Правда: различия в батарее, мощности и комплектации делают выбор критически важным.

  • Миф: базовая модель всегда выгоднее.
    Правда: иногда более дорогие версии или конкуренты предоставляют больше возможностей за те же деньги.

  • Миф: малый запас хода не проблема.
    Правда: частые подзарядки снижают удобство использования.

Три интересных факта

  1. Hyundai Kona Electric появилась на рынке в 2018 году.

  2. Первые электромобили Hyundai могли преодолевать около 400 км на одной зарядке.

  3. Электрокары составляют более 10% продаж Hyundai в Европе и США.

Исторический контекст

  • 2018: дебют Kona Electric на международном рынке.

  • 2022: обновление батарей и комплектаций.

  • 2026: сокращение линейки до SE, создание нишевого продукта.

Kona Electric SE становится моделью для узкой аудитории, с базовыми характеристиками и ограниченной функциональностью. С учётом конкуренции, её выбор требует внимательного анализа.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

ГИБДД: проверять давление в шинах лучше утром на холодных колёсах сегодня в 6:26

Подкачал — и лишился управления: скрытая опасность колесного воздуха

Правильное давление в шинах влияет на безопасность, расход топлива и комфорт. Разбираем, как проверять его без ошибок и чего стоит избегать.

Читать полностью » BMW M2 CS 2025 поступила в продажу в Бразилии ограниченной серией из 30 автомобилей сегодня в 1:47

Только для избранных: в Бразилии появился M2 CS, который не купит никто кроме 30 счастливчиков

В Бразилии появился эксклюзивный BMW M2 CS 2025 года: всего 30 экземпляров, 510 л.с. и полный набор современных технологий.

Читать полностью » Ассоциация автодилеров: установка сигнализации обходится от 10 тысяч рублей сегодня в 1:27

Машина под защитой? Эти промахи превращают охрану в фикцию

Узнайте, как выбрать надёжную автосигнализацию, какие бренды лидируют на рынке и почему правильная установка важнее, чем кажется на первый взгляд.

Читать полностью » Производство последнего Ford Focus ST завершено на заводе в Германии сегодня в 0:36

Бензин в прошлом: хэтчбек, который любили все, прощается с дорогой

Легендарный Ford Focus покидает конвейер, но имя может вернуться в новом формате — электрокроссовера, обещающего динамику и современность.

Читать полностью » Эксперты рынка: атмосферный двигатель Hyundai i30 проходит свыше 300 тыс. км сегодня в 0:27

Машина без показной роскоши: чем Hyundai i30 удивил владельцев

Подержанный Hyundai i30 может удивить: скромный снаружи, но надёжный и практичный внутри, он легко обходит конкурентов по цене и долговечности.

Читать полностью » В 60% случаев промывка двигателя при смене масла не нужна вчера в 23:09

Промывка двигателя — пустая трата денег или жизненно необходимая процедура? Ответ удивит

Нужно ли промывать двигатель при смене марки масла? Моторист объяснил, в каких случаях это обязательно, а когда можно просто заменить смазку.

Читать полностью » Самостоятельная замена свечей приводит к капремонту в 40% случаев вчера в 23:06

Поменяли свечи сами — получили капремонт: 5 фатальных ошибок автолюбителей

Самостоятельная замена свечей зажигания кажется простой, но малейшая ошибка может обернуться капитальным ремонтом. Какие нюансы нужно учитывать?

Читать полностью » Серьёзная трещина на лобовом стекле делает получение диагностической карты невозможны вчера в 22:45

Водители теряют тысячи из-за трещины на стекле: эти ошибки допускают все

Трещина на лобовом стекле может стоить водителю денег и даже права на движение. Когда это "мелочь", а когда серьёзная проблема?

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье

Исследование с участием США и Южной Кореи выявило признаки, предшествующие инсульту и инфаркту
Садоводство

Хосты, папоротники, астильбы и хьюхеры считаются основными растениями для теневых садов
Красота и здоровье

Потребление соли свыше 5 граммов в день ведёт к отёкам и пересадке почки — врачи
Садоводство

Хрен на огороде ограничивают барьерами на глубину 50–60 см по периметру участка
Наука

Локдауны и масочный режим снижали распространение COVID-19 — исследование Фолашаде Агусто
Авто и мото

Автоэксперты: поездки на машине Москва — Санкт-Петербург обходятся в 5–7 тысяч рублей
Авто и мото

Lucid Air Sapphire разогнался до 60 миль/ч за 1,881 секунды — тест Motor Trend
УрФО

Мэр Тюмени Максим Афанасьев пробежал свыше трёх километров на марафоне "Врата Сибири"
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet