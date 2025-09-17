Hyundai ломает стереотипы — электромобили будут собирать там, где этого никто не ждал

Hyundai объявила о строительстве в Турции завода, который станет первым в Европе предприятием компании, выпускающим исключительно электромобили. Для местной автомобильной промышленности это событие уже называют переломным, ведь именно здесь будет сосредоточено производство новых моделей бренда для европейского рынка.

"Это будет первый электромобиль Hyundai, произведённый в Европе, и он будет производиться в Турции", — заявил генеральный директор Hyundai Türkiye Мурат Беркель.

Запуск предприятия запланирован на 2026 год. Расположится завод в Измите, на северо-западе страны, и станет вторым производителем электрокаров в Турции после национального бренда Togg, но первым среди иностранных компаний.

Новый этап для Hyundai и Турции

Hyundai выбрала Турцию не случайно. Страна демонстрирует стремительный рост продаж электрокаров: если пять лет назад их доля на рынке составляла всего 1 %, то сегодня она выросла до 15 %. По этому показателю Турция занимает четвёртое место в Европе, а общее количество электрических машин превысило 200 тысяч. К 2030 году прогнозируется рост парка до 1 миллиона единиц.

Проект Hyundai встраивается в глобальную стратегию концерна, который планирует инвестировать 90 млрд долларов до 2030 года в разработку и выпуск 21 полностью электрической и 13 гибридных моделей.

Сравнение: местные и глобальные игроки

Производитель Локация Статус в Турции Мощность завода Togg Турция Первый национальный бренд около 175 000 авто/год Hyundai Южная Корея/Турция Первый иностранный производитель 245 000 авто/год Tesla Германия (Берлин) Европейский завод, но не в Турции 500 000 авто/год BYD Китай/Венгрия (план) Вход на рынок ЕС около 150 000 авто/год

Hyundai с проектом в Измите становится заметным игроком в регионе, создавая конкуренцию не только местному Togg, но и мировым гигантам.

Советы шаг за шагом: как выбрать электромобиль

Определите бюджет и доступные субсидии — в Турции и ЕС действуют налоговые льготы. Сравните запас хода: компактные модели Ioniq подходят для города, а седаны или кроссоверы — для дальних поездок. Обратите внимание на инфраструктуру зарядных станций: в Турции активно развиваются сети быстрых зарядок. Учтите стоимость обслуживания: у электромобилей меньше узлов, требующих ремонта. Планируйте долгосрочно: перепродажа и остаточная стоимость тоже имеют значение.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Игнорирование проверки батареи → снижение реального запаса хода → используйте сертифицированный сервис Hyundai.

Покупка устаревшей версии → быстрый моральный износ → выбирайте модели на платформе E-GMP.

Отсутствие домашней зарядки → зависимость от общественных станций → установка настенной зарядной станции.

А что если…

А что если к 2030 году Турция действительно станет одним из крупнейших центров производства электромобилей? Это приведёт к росту рабочих мест, снижению цен на автомобили и развитию всей инфраструктуры. В перспективе страна может превратиться в экспортный хаб для Европы и Ближнего Востока.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы Современные технологии Hyundai Высокая стоимость первых моделей Рост локального производства Ограниченное количество зарядных станций вне крупных городов Экономия на обслуживании Долгая окупаемость инвестиций в батареи Экологичность и налоговые льготы Зависимость от импортных компонентов

FAQ

Как выбрать электромобиль в Турции?

Стоит учитывать запас хода, цену, доступные субсидии и сервисную сеть.

Сколько стоит электромобиль Hyundai в Европе?

Средняя цена новых моделей Hyundai Ioniq — от 35 до 50 тыс. евро в зависимости от комплектации.

Что лучше: Togg или Hyundai?

Togg — доступнее для местных покупателей, Hyundai делает ставку на международное качество и глобальную платформу E-GMP.

Мифы и правда

Миф: электромобили не подходят для зимы.

Правда: современные батареи имеют системы подогрева и работают даже при -30 градусов по Цельсию.

Миф: зарядка занимает слишком много времени.

Правда: быстрые станции заряжают до 80 % за 20-30 минут.

Миф: электрокары дороже в обслуживании.

Правда: у них меньше расходных материалов и меньше поломок, чем у машин с ДВС.

3 интересных факта

• Hyundai Ioniq стал одной из первых моделей в мире, которая предлагалась в трёх версиях: гибрид, плагин-гибрид и полностью электрический.

• Турция уже входит в топ-5 стран Европы по росту продаж электромобилей.

• Платформа Hyuфndai E-GMP поддерживает не только автомобили, но и интеграцию с системами "умного дома".

Исторический контекст