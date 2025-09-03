Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© commons.wikimedia.org by Avante2025 is licensed under CC BY 4.0
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 20:43

Комфорт бизнес-класса в "народном" электромобиле: Hyundai удивил комплектациями

Hyundai представила три новые версии электрокроссовера Creta EV 2026 в Индии

Hyundai решила укрепить позиции своего популярного электрического кроссовера Creta, представив сразу три новые версии модели. Такой шаг позволяет компании сделать выбор для покупателей ещё шире и привлекательнее, ведь конкуренция в сегменте электромобилей стремительно растёт.

Новые комплектации и батареи

Теперь для Hyundai Creta EV 2026 доступны версии Excellence и Executive Tech с аккумулятором на 42 кВт·ч, а также топовая комплектация Executive (O) с увеличенной батареей на 51,4 кВт·ч.

Базовый вариант способен проехать до 420 км на одной зарядке, тогда как модификация с более ёмким аккумулятором обеспечивает запас хода до 510 км. Это делает модель одним из самых интересных предложений в своём классе, особенно для тех, кто планирует дальние поездки без частых остановок на подзарядку.

Отличия в оснащении

Каждая из новых версий получила свои особенности. Комплектация Excellence отличается расширенным набором электронных помощников, включая систему ADAS второго поколения, камеру кругового обзора и контроль слепых зон. Здесь же предусмотрены передние парктроники, камера на приборной панели и комфортабельные кресла с электроприводом и вентиляцией. Для задних пассажиров добавили складной столик и беспроводную зарядку для гаджетов.

Вариант Executive Tech ориентирован на тех, кто ценит комфорт и стиль. В нём появилась панорамная крыша с голосовым управлением, салон обшит экокожей, а передние сиденья также снабжены системой вентиляции. Отдельно стоит отметить солнцезащитную шторку на заднем стекле, которая делает поездки более комфортными в жаркую погоду.

Флагманская Executive (O) объединяет самые востребованные опции и максимальный запас хода. В ней доступен интеллектуальный панорамный люк и премиальные элементы отделки, что подчёркивает статусность версии.

Современные технологии

Все новые комплектации поддерживают беспроводное подключение Android Auto и Apple CarPlay, причём теперь через специальный адаптер. В старших версиях также доступна камера на приборной панели и дополнительная беспроводная зарядка для пассажиров второго ряда.

Для тех, кто ценит индивидуальность, Hyundai предложила новые варианты окраски кузова — матовый чёрный и тёмно-серый. Эти оттенки подчеркивают динамичный характер модели и выгодно выделяют её на фоне конкурентов.

Конкурентные преимущества

Hyundai Creta Electric традиционно считается одним из самых сбалансированных электрокроссоверов в своём сегменте. Теперь, с учётом расширенной линейки, покупатели могут выбрать именно ту версию, которая подходит их стилю жизни — от относительно доступной, но функциональной Excellence до максимально укомплектованной Executive (O) с рекордным запасом хода.

Цены на обновлённую Creta Electric в Индии начинаются от 18,02 лакха рупий.

