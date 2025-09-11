Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 2:27

Петербургский завод Hyundai не сказал последнее слово: чем удивит концерн

Hyundai Motor рассматривает обратный выкуп завода в Санкт-Петербурге — Korea Economic TV

Южнокорейский автогигант Hyundai Motor (бренды Hyundai и Kia) задумался о выкупе своего бывшего предприятия в Санкт-Петербурге. Об этом сообщило Korea Economic TV.

Причины пересмотра стратегии

Компания оказалась в новой реальности после введения американских пошлин и теперь пересматривает глобальные активы. В этот список попал и российский завод, который Hyundai продал в 2024 году. При этом у концерна действует опцион на обратный выкуп предприятия до конца 2025 года.

Корпоративная ревизия

Hyundai направил партнёрам и аффилированным структурам письмо с просьбой оценить состояние международных бизнес-объектов. В компании подчеркнули, что подобные проверки — "ежегодная процедура", необходимая для подготовки бизнес-плана.

Судьба завода в Петербурге

Напомним, что в начале 2024 года альянс Hyundai и Kia свернул российский бизнес и передал основной актив — автозавод в Санкт-Петербурге — компании "Арт-Финанс" (структура AGR Automotive Group). На предприятии сейчас продолжают собирать машины из оставшихся комплектов Kia и Hyundai.

Что будет дальше

Возможность обратного выкупа открывает для концерна путь к возвращению на рынок, однако решение будет зависеть от общей международной конъюнктуры и внутренней стратегии Hyundai.

