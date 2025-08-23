Лицо отекает, память подводит: как выявить гипотиреоз до осложнений
Эндокринолог Елена Губкина в беседе с aif. ru предупредила: внезапные отёки и набор лишних килограммов могут быть не просто следствием образа жизни, а признаком серьёзных проблем со щитовидной железой.
Гипотиреоз и его коварство
По словам врача, подобные симптомы нередко указывают на гипотиреоз — состояние, при котором щитовидная железа вырабатывает недостаточно гормонов.
Особенность заболевания в том, что специфические признаки часто отсутствуют, и человек может долго не подозревать о патологии. При этом могут появляться:
- постоянная слабость и сонливость;
- быстрая утомляемость;
- ухудшение памяти и апатия;
- сухость и бледность кожи;
- отёки лица и конечностей;
- прибавка в весе;
- нарушения в работе сердца и сосудов.
Чем опасен запущенный гипотиреоз
Если болезнь не лечить, последствия могут быть крайне тяжёлыми:
- у взрослых — осложнения со стороны внутренних органов;
- у детей — нарушения физического и психического развития;
- у беременных — повышенный риск патологий у плода.
Как лечат заболевание
Губкина подчеркнула, что терапия гипотиреоза основана на заместительной гормональной терапии. Лекарство принимают постоянно, а дозировка подбирается строго индивидуально — в зависимости от состояния пациента и лабораторных анализов.
Итог
Необъяснимый набор веса и отёки могут быть тревожным сигналом. При подозрении на гипотиреоз важно обратиться к врачу и пройти обследование — своевременное лечение помогает избежать серьёзных осложнений.
