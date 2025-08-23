Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Олег Белов Опубликована сегодня в 16:01

Лицо отекает, память подводит: как выявить гипотиреоз до осложнений

Эндокринолог: отёки и лишний вес могут быть признаком гипотиреоза

Эндокринолог Елена Губкина в беседе с aif. ru предупредила: внезапные отёки и набор лишних килограммов могут быть не просто следствием образа жизни, а признаком серьёзных проблем со щитовидной железой.

Гипотиреоз и его коварство
По словам врача, подобные симптомы нередко указывают на гипотиреоз — состояние, при котором щитовидная железа вырабатывает недостаточно гормонов.

Особенность заболевания в том, что специфические признаки часто отсутствуют, и человек может долго не подозревать о патологии. При этом могут появляться:

  • постоянная слабость и сонливость;
  • быстрая утомляемость;
  • ухудшение памяти и апатия;
  • сухость и бледность кожи;
  • отёки лица и конечностей;
  • прибавка в весе;
  • нарушения в работе сердца и сосудов.

Чем опасен запущенный гипотиреоз
Если болезнь не лечить, последствия могут быть крайне тяжёлыми:

  • у взрослых — осложнения со стороны внутренних органов;
  • у детей — нарушения физического и психического развития;
  • у беременных — повышенный риск патологий у плода.

Как лечат заболевание
Губкина подчеркнула, что терапия гипотиреоза основана на заместительной гормональной терапии. Лекарство принимают постоянно, а дозировка подбирается строго индивидуально — в зависимости от состояния пациента и лабораторных анализов.

Итог
Необъяснимый набор веса и отёки могут быть тревожным сигналом. При подозрении на гипотиреоз важно обратиться к врачу и пройти обследование — своевременное лечение помогает избежать серьёзных осложнений.

