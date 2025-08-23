Лицо отекает, память подводит: как выявить гипотиреоз до осложнений

Эндокринолог Елена Губкина в беседе с aif. ru предупредила: внезапные отёки и набор лишних килограммов могут быть не просто следствием образа жизни, а признаком серьёзных проблем со щитовидной железой.

Гипотиреоз и его коварство

По словам врача, подобные симптомы нередко указывают на гипотиреоз — состояние, при котором щитовидная железа вырабатывает недостаточно гормонов.

Особенность заболевания в том, что специфические признаки часто отсутствуют, и человек может долго не подозревать о патологии. При этом могут появляться:

постоянная слабость и сонливость;

быстрая утомляемость;

ухудшение памяти и апатия;

сухость и бледность кожи;

отёки лица и конечностей;

прибавка в весе;

нарушения в работе сердца и сосудов.

Чем опасен запущенный гипотиреоз

Если болезнь не лечить, последствия могут быть крайне тяжёлыми:

у взрослых — осложнения со стороны внутренних органов;

у детей — нарушения физического и психического развития;

у беременных — повышенный риск патологий у плода.

Как лечат заболевание

Губкина подчеркнула, что терапия гипотиреоза основана на заместительной гормональной терапии. Лекарство принимают постоянно, а дозировка подбирается строго индивидуально — в зависимости от состояния пациента и лабораторных анализов.

Итог

Необъяснимый набор веса и отёки могут быть тревожным сигналом. При подозрении на гипотиреоз важно обратиться к врачу и пройти обследование — своевременное лечение помогает избежать серьёзных осложнений.