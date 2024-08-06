Процент по ипотеке во всех крупных банках взлетел следом за повышением ключевой ставки

ТАСС: крупные банки повысили ставки по ипотеке до 20% и более

Сразу несколько крупных российских банков повысили ставки по ипотеке, передаёт во вторник ТАСС со ссылкой на исследование маркетингового агентства Marcs.

Сбербанк

С 6 августа — 20% для покупки квартиры на вторичном рынке с учётом применения страхования жизни, покупки недвижимости на витрине "Домклик", использования сервиса "Юридической проверки", акции "Ипотека плюс" и при размере первоначального взноса более 20% стоимости недвижимости.

ВТБ

С 6 августа минимальная ставка составляет 20,5% зарплатным клиентам банка при условии комплексного страхования, подтверждения дохода и занятости, первом взносе от 30% и крупном размере кредита.

Альфа-банк

С 5 августа — 21,09-21,99%.

Газпромбанк

С 1 августа — 22,5%.

Совкомбанк

Повысил ипотечные ставки ещё с 21 июля, дальнейшее увеличение не планируется.

Ранее глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заверяла, что снижение ипотечных ставок неизбежно по мере "затухания" всплеска инфляции и понижения ключевой ставки.