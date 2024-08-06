Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 06.08.2024 : 84,9471
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 06.08.2024 : 93,0409
ТАСС: крупные банки повысили ставки по ипотеке до 20% и более
  1. Главная
  2. Недвижимость

Процент по ипотеке во всех крупных банках взлетел следом за повышением ключевой ставки

ТАСС: крупные банки повысили ставки по ипотеке до 20% и более

Сразу несколько крупных российских банков повысили ставки по ипотеке, передаёт во вторник ТАСС со ссылкой на исследование маркетингового агентства Marcs.

Сбербанк

С 6 августа — 20% для покупки квартиры на вторичном рынке с учётом применения страхования жизни, покупки недвижимости на витрине "Домклик", использования сервиса "Юридической проверки", акции "Ипотека плюс" и при размере первоначального взноса более 20% стоимости недвижимости.

ВТБ

С 6 августа минимальная ставка составляет 20,5% зарплатным клиентам банка при условии комплексного страхования, подтверждения дохода и занятости, первом взносе от 30% и крупном размере кредита.

Альфа-банк

С 5 августа — 21,09-21,99%.

Газпромбанк

С 1 августа — 22,5%.

Совкомбанк

Повысил ипотечные ставки ещё с 21 июля, дальнейшее увеличение не планируется.

Ранее глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заверяла, что снижение ипотечных ставок неизбежно по мере "затухания" всплеска инфляции и понижения ключевой ставки.

Фото: Finansinspektionen on X

Мир

WSJ: Иран готовится к нанесению удара по Израилю

WSJ: Иран готовится к нанесению удара по Израилю

Исламская Республика Иран явно подготавливается к совершению атаки по Израилю, а передвижение ракетных установок говорит о том, что это нападение будет осуществлено в скором времени, в то время как Соединённые Штаты Америки настоятельно просят столицу и крупнейший город Ирана не доводить конфликт до эскалации. Об этом информирует американское деловое издание Wall Street Journal.

Читать полностью
FT: ЕС и Меркосур завершат переговоры по торговому соглашению до конца 2024 года

FT: ЕС и Меркосур завершат переговоры по торговому соглашению до конца 2024 года

Государства Европейского союза и субрегиональное южноамериканское торгово-экономическое объединение Меркосур намерены до конца текущего года окончить переговоры по торговому соглашению, которое находится в стадии разработки уже в течение двух лет. Об этом информирует британская и международная деловая газета Financial Times.

Читать полностью

Общество

Анна Заворотнюк показала фото с бабушкой на гендер-пати:

Анна Заворотнюк показала фото с бабушкой на гендер-пати: "Художница моя"

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна Заворотнюк показала самое милое гендер-пати с бабушкой.

Читать полностью
Сергей Лазарев бросил курить электронные сигареты благодаря сыну

Сергей Лазарев бросил курить электронные сигареты благодаря сыну

Певец Сергей Лазарев признался, что благодаря сыну перестал курить электронные сигареты.

Читать полностью

Новости