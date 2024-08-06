Процент по ипотеке во всех крупных банках взлетел следом за повышением ключевой ставки

Сразу несколько крупных российских банков повысили ставки по ипотеке, передаёт во вторник ТАСС со ссылкой на исследование маркетингового агентства Marcs.
Сбербанк
С 6 августа — 20% для покупки квартиры на вторичном рынке с учётом применения страхования жизни, покупки недвижимости на витрине "Домклик", использования сервиса "Юридической проверки", акции "Ипотека плюс" и при размере первоначального взноса более 20% стоимости недвижимости.
ВТБ
С 6 августа минимальная ставка составляет 20,5% зарплатным клиентам банка при условии комплексного страхования, подтверждения дохода и занятости, первом взносе от 30% и крупном размере кредита.
Альфа-банк
С 5 августа — 21,09-21,99%.
Газпромбанк
С 1 августа — 22,5%.
Совкомбанк
Повысил ипотечные ставки ещё с 21 июля, дальнейшее увеличение не планируется.
Ранее глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заверяла, что снижение ипотечных ставок неизбежно по мере "затухания" всплеска инфляции и понижения ключевой ставки.
Фото: Finansinspektionen on X
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