Опасный мешок в горле: болезнь, которая годами притворяется обычным першением

Регулярный дискомфорт во время приёма пищи — тревожный сигнал, который нельзя игнорировать. Если человек ощущает трудности при глотании или другие необычные проявления, это может быть связано с опасными изменениями в организме и требует консультации специалиста.

Как проявляется заболевание

Одна из патологий, на которую врачи обращают внимание всё чаще, — гипофарингеальный дивертикул. Это выпячивание стенки в области глоточного конца пищевода, которое со временем увеличивается и начинает мешать нормальной работе пищеварительной системы.

Характерные признаки этого состояния:

• постоянное першение в горле;

• чрезмерное слюноотделение;

• неприятный запах изо рта;

• затруднения при глотании пищи;

• приступы сухого кашля.

Симптомы становятся более выраженными по мере роста образования. На поздних стадиях возможны воспаление дивертикулярного мешка и образование абсцесса, что уже несёт риск злокачественного перерождения тканей пищевода.

"Симптомы усиливаются по мере роста образования", — отметил онколог и хирург Иван Карасев.

Почему возникает проблема

Одним из факторов, способствующих развитию дивертикула, может быть регулярное употребление слишком грубой пищи. Такая еда травмирует слизистую оболочку, что в перспективе приводит к патологическим изменениям. Дополнительную роль играют возрастные особенности и сопутствующие болезни пищеварительного тракта.

Методы лечения

Тактика лечения зависит от стадии заболевания. На раннем этапе возможно проведение малоинвазивной эндоскопической операции, которая позволяет устранить проблему без серьёзного хирургического вмешательства. Если же дивертикул достигает больших размеров или осложняется воспалением, врачи применяют открытые методы хирургического лечения.

Своевременное обращение к врачу при первых симптомах значительно снижает риск тяжёлых последствий и повышает эффективность терапии.