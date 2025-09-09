Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Хомяк
Хомяк
© en.wikipedia.org by Luis Miguel Bugallo Sánchez is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Главная / Питомцы
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 16:07

Отчаяние аллергии к восторгу — как шиншилла возвращает улыбку в дом без риска

Шиншиллы помогают аллергикам избежать симптомов, исследования подтверждают

Вы мечтаете о домашнем любимце, но аллергия на шерсть кошек и собак не даёт вам такой возможности? Возможно, решение — шиншилла. Эти милые грызуны обладают уникальными качествами, которые делают их практически гипоаллергенными.

Почему шиншилла — отличный выбор для аллергиков?

Хотя полностью исключить аллергическую реакцию нельзя — ведь она может быть вызвана не только шерстью, но и белками в экскрементах, опилками в клетке или пыльцой растений, — шиншиллы выделяются на фоне других животных. У них отсутствуют потовые и слюнные железы, которые обычно становятся источником аллергенов у кошек и собак. Именно слюна и пот переносят раздражители, вызывающие аллергии у человека.

Шерсть шиншиллы мягкая и шелковистая, но при этом не содержит тех раздражающих веществ, которые часто вызывают неприятные реакции у владельцев пушистых питомцев.

Главные преимущества шиншиллы

  • Отсутствие запаха. Продукты жизнедеятельности и шерсть шиншиллы не имеют неприятного аромата.
  • Тихий образ жизни. Эти зверьки активны ночью, но не создают шума и не бегают по клетке, а в дневное время предпочитают отдыхать и не стремятся к общению.
  • Дружелюбие. В период бодрствования шиншиллы легко идут на контакт как со взрослыми, так и с детьми.
  • Питомец не будет скучать. Пока вы на работе, шиншилла отдыхает, а вечером готова к общению.
  • Экономичность. Стоимость самого животного, клетки и аксессуаров значительно ниже, чем у кошек или собак.

При выборе шиншиллы особенно важно приобретать её в специализированных зоомагазинах. Покупка питомца с рук может привести к тому, что зверёк окажется больным и вызовет аллергическую реакцию.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Значение звуков крыс: объяснение ветеринаров сегодня в 16:22

Секреты общения крыс: как распознать болезнь по звукам питомца и вовремя помочь

Почему крыса хрюкает — радость или тревога? Разбираемся в звуках грызунов: от писка до свиста. Узнайте, что значит каждый звук вашего питомца и как помочь ему.

Читать полностью » Крысы смеются ультразвуком во время игры, выяснили исследователи сегодня в 12:10

Секреты общения с крысками: как заставить питомца расхохотаться

Крысы умеют смеяться от щекотки или игр! Узнайте, почему эти грызуны хохочут ультразвуком и что влияет на их настроение. Необычные факты о питомцах ждут.

Читать полностью » Врачи напомнили: шерсть и перхоть собак в постели провоцируют астму и аллергический кашель сегодня в 11:37

Одна поблажка — и ваша постель навсегда перестаёт быть вашей: почему сон с собакой лишает хозяина сна

Почему собаки так любят забираться на хозяйскую кровать и как мягко, но эффективно отучить их от этой привычки без наказаний и конфликтов.

Читать полностью » Специалисты по дрессировке советуют выбирать мясные снеки и сушёные субпродукты сегодня в 10:29

Незаметная ошибка на тренировке — и питомец теряет здоровье навсегда

Узнайте, какие лакомства сделают дрессировку продуктивной и безопасной, а какие способны навредить питомцу и свести на нет все усилия.

Читать полностью » Врачи-ветеринары напомнили, что собакам нельзя давать остатки со стола из-за соли и специй сегодня в 9:21

Остатки со стола убивают собаку медленно: почему привычка опаснее, чем кажется

Узнайте, как составить правильный рацион для собаки любого возраста и почему еда со стола может серьёзно навредить питомцу.

Читать полностью » Ветеринары: 80% щенков без подходящих игрушек начинают грызть мебель и обувь сегодня в 8:35

Каждая трещина в игрушке — шанс на беду: что чаще всего проглатывают щенки

Узнайте, какие игрушки действительно нужны щенку, как выбрать безопасные варианты и чего стоит избегать, чтобы ваш питомец рос здоровым и довольным.

Читать полностью » Игра с палкой укрепляет мышцы, улучшает выносливость и помогает в дрессировке собак сегодня в 7:26

Обычная палка или древний ритуал: что на самом деле делает собака, когда возвращает добычу

Почему собаки с таким азартом приносят палки и что скрывается за этой привычной игрой? Разбираем её корни, пользу и значение для отношений с человеком.

Читать полностью » Врачи предупредили: запах изо рта у кошек может быть признаком болезней почек, печени и диабета сегодня в 6:20

Неприятный запах из пасти кошки: скрытый сигнал о смертельно опасных болезнях

Запах изо рта у кошки — это не всегда последствие еды. Иногда за этим скрываются опасные болезни. Узнайте, когда пора к ветеринару.

Читать полностью »

Новости
Садоводство

5 полезных советов по уходу за юккой, которые знает каждая хозяйка
Питомцы

Ветеринары назвали правила выбора корма для кошек зимой
Еда

Зимние сорта яблок хранятся до весны при температуре 0–4 °C
Наука и технологии

Учёные обнаружили ритуалы захоронения Homo naledi в пещерах Южной Африки
Спорт и фитнес

Как наклон и скорость на беговой дорожке влияют на расход калорий: исследование Университета Нью-Мексико
Спорт и фитнес

Len Kravitz: какие тренажёры укрепляют нижний пресс в спортзале
Дом

Байер рассказал, как заказать мебель в Китае дешевле, чем в России
Красота и здоровье

Эксперты: дневной сон 15–25 минут улучшает работу мозга и не мешает ночному отдыху
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet